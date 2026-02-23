Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm
Dũng Hiếu
23/02/2026, 18:58
Ngày 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội – Chi nhánh số 3 và phường Hoàn Kiếm, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngay từ đầu năm.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội – Chi nhánh số 3, không khí làm việc trong buổi sáng đầu Xuân diễn ra nghiêm túc, nền nếp, bảo đảm kỷ cương hành chính. Ngay từ đầu giờ, nhiều công dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực dân sự, đất đai, đăng ký kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến.
Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khoa học, bảo đảm trật tự. Cán bộ, công chức tại các quầy giao dịch chủ động hướng dẫn, thao tác nhanh gọn, giải thích rõ quy trình, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết. Nhiều hồ sơ được tiếp nhận và xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng.
Trao đổi với Đoàn công tác, một số công dân cho biết đã hoàn tất thủ tục hành chính ngay trong những ngày đầu năm mới, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở, tận tình của đội ngũ cán bộ, công chức.
Trực tiếp thăm hỏi người dân và cán bộ tại Trung tâm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể đơn vị; nhấn mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện ngay từ đầu năm có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân dịp Tết và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Theo báo cáo và kiểm tra thực tế, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện nghiêm túc; các hoạt động văn hóa, trang trí cảnh quan, bắn pháo hoa diễn ra an toàn, đúng quy định. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai ngay sau đêm giao thừa, sáng mùng 1 Tết không còn rác tồn đọng, góp phần giữ gìn hình ảnh Thủ đô văn minh, sạch đẹp.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần sát dân, trực tiếp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Không khí làm việc đầu năm tại phường nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu phường Hoàn Kiếm tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị chu đáo công tác giao nhận quân; triển khai hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đăng ký. Với vai trò địa bàn trung tâm của Thủ đô Hà Nội, phường cần tiếp tục giữ vững kết quả về tăng trưởng, nhất là nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội gửi lời chúc năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức phường Hoàn Kiếm, đồng thời bày tỏ tin tưởng tập thể đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao trong năm 2026.
Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn trong tháng 3/2026
14:50, 23/02/2026
Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026
21:00, 22/02/2026
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thúc đẩy hợp tác công nghệ, bán dẫn và đầu tư chiến lược tại Hoa Kỳ
Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược
Sáng 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn trong tháng 3/2026
Tại cuộc họp giao ban đầu Xuân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung cao độ các nhiệm vụ lớn, nhấn mạnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026
Thủ tướng khẳng định cả nước đã đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh và nghĩa tình, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời phục vụ hiệu quả chuyến công tác đối ngoại quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoa Kỳ.
Giảm gần 30% số vụ tai nạn dịp Tết, Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn giao thông cuối kỳ nghỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng đã kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm và không để ùn tắc kéo dài trong ngày cuối kỳ nghỉ và mùa lễ hội xuân...
Việt Nam khẳng định hợp tác minh bạch về thuế với EU
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhằm bảo đảm minh bạch, hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, đồng thời sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Liên minh châu Âu.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: