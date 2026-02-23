Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Ngày 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội – Chi nhánh số 3 và phường Hoàn Kiếm, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngay từ đầu năm.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội – Chi nhánh số 3, không khí làm việc trong buổi sáng đầu Xuân diễn ra nghiêm túc, nền nếp, bảo đảm kỷ cương hành chính. Ngay từ đầu giờ, nhiều công dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực dân sự, đất đai, đăng ký kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến.

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khoa học, bảo đảm trật tự. Cán bộ, công chức tại các quầy giao dịch chủ động hướng dẫn, thao tác nhanh gọn, giải thích rõ quy trình, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết. Nhiều hồ sơ được tiếp nhận và xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm về nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với Đoàn công tác, một số công dân cho biết đã hoàn tất thủ tục hành chính ngay trong những ngày đầu năm mới, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở, tận tình của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trực tiếp thăm hỏi người dân và cán bộ tại Trung tâm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể đơn vị; nhấn mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện ngay từ đầu năm có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân dịp Tết và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo và kiểm tra thực tế, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện nghiêm túc; các hoạt động văn hóa, trang trí cảnh quan, bắn pháo hoa diễn ra an toàn, đúng quy định. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai ngay sau đêm giao thừa, sáng mùng 1 Tết không còn rác tồn đọng, góp phần giữ gìn hình ảnh Thủ đô văn minh, sạch đẹp.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần sát dân, trực tiếp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Không khí làm việc đầu năm tại phường nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu phường Hoàn Kiếm tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị chu đáo công tác giao nhận quân; triển khai hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đăng ký. Với vai trò địa bàn trung tâm của Thủ đô Hà Nội, phường cần tiếp tục giữ vững kết quả về tăng trưởng, nhất là nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội gửi lời chúc năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức phường Hoàn Kiếm, đồng thời bày tỏ tin tưởng tập thể đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao trong năm 2026.