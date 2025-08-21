Cổ phiếu bị cảnh báo và có lỗ lũy kế, một cá nhân vẫn cho VHD vay hơn 900 tỷ

Ông Bùi Thành Công cho Vinahud vay hơn 906,5 tỷ đồng với lãi suất cho vay 4%/năm; thời hạn vay là 6 tháng.

Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Vinahud (mã VHD-UPCoM) mới đây đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn.

Theo đó, ông Bùi Thành Công cho Vinahud vay hơn 906,5 tỷ đồng với lãi suất cho vay 4%/năm; thời hạn vay là 6 tháng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị giao ông Trương Quang Minh- Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền chủ trì thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận, quyết định các điều khoản, điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ, biên bản đối trừ và các tài liệu liên quan đến giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

Ngoài hợp đồng vay vốn, Hội đồng Quản trị Vinahud cũng đã ký kết hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends với số tiền hợp tác là 358 tỷ đồng và Công ty CP Mê Linh Homes (Mê Linh Homes) với số tiền hợp tác là 150 tỷ đồng. Hai hai hợp đồng trên đều có thời gian hợp tác 12 tháng.

Nội dung hợp tác là thực hiện, phát triển các hoạt động đã đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, là cá nhân cho công ty vay hơn 900 tỷ trong trường hợp cổ phiếu này bị cảnh báo kể từ ngày 14/7/2025 do tổ chức đăng ký giao dịch chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp; thuộc trường hợp cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết);

Bên cạnh đó, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định, thuộc trường hợp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, công ty ghi nhận lỗ sau thuế hơn 33 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 55 tỷ) nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ doanh thu thấp, không đủ bù đắp chi phí hoạt động (cụ thể là chi phí tài chính, chi phí lãi vay ngân hàng) dẫn đến lợi nhuận hợp nhất quý 2/2025 lỗ.



Lũy kế 6 tháng, VHD báo lỗ 57 tỷ, giảm mạnh so với số lỗ gần 107 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lỗ lũy kế tăng từ -290 tỷ lên hơn -347 tỷ đồng.