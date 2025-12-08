Thứ Hai, 08/12/2025

Đạm Cà Mau tiếp tục tăng mục tiêu lợi nhuận 2025 lên 1.448 tỷ đồng

Hà Anh

08/12/2025, 18:47

Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn và điều chỉnh giảm chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.

Sơ đồ giá cổ phiếu DCM trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DCM trên TradingView.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) công bố Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Theo đó, Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn.

Ở chiều ngược lại, DCM lại giảm chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.

Đồng thời, Đạm Cà Mau tăng kế hoạch tài chính hợp nhất với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 15.863 tỷ đồng, tăng 13,4% so với kế hoạch ban đầu (13.983 tỷ); lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 87% (774 tỷ đồng).

VnEconomy

Về kế hoạch đầu tư, DCM điều chỉnh giảm tổng nhu cầu vốn đầu tư từ 771 tỷ đồng xuống còn 498 tỷ đồng - trong đó, 250 tỷ đồng vốn đầu tư được lấy từ vốn chủ sở hữu, còn lại 248 tỷ đồng là vốn vay và khác.

Mới đây, VCSC đã tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025 của DCM và ghi nhận triển vọng tích cực, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2025 khả quan, triển vọng giá urê ổn định ở mức cao, và chiến lược mở rộng theo chiều dọc dựa trên thế mạnh chuyên môn sâu của DCM trong ngành. Hiện VCSC đã có khuyến nghị "mua" với giá mục tiêu là 46.600 đồng/cổ phiếu đối với DCM.

Tại Đại hội cổ đông đã thông qua việc sửa đổi và bổ sung hợp đồng mua bán khí (GSA) PM3-CAA với GAS và chuyển đổi mô hình hoạt động của DCM từ công ty cổ phần sang tập đoàn, nhằm phản ánh đúng cấu trúc công ty mẹ - công ty con hiện tại và hỗ trợ việc phát triển thêm các công ty con trong tương lai.

Tổng giám đốc kỳ vọng sẽ duy trì mức cổ tức tiền mặt tối thiểu ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 5,7%, đi ngang so với cùng kỳ năm trước), phù hợp với dự báo của VCSC và lợi nhuận trước thuế sơ bộ 10 tháng đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (tương đương 84% dự báo năm 2025 của VCSC), phù hợp với dự báo năm 2025 của VCSC.

Về kết quả kinh doanh 10 tháng 2025 ghi nhận giá bán urê trung bình tăng 13% so với cùng kỳ năm trước (phù hợp với mức dự báo cho cả năm 2025 của VCSC là 12% so với cùng kỳ năm trước); giá khí đầu vào ở mức 8,8 USD/triệu BTU (xấp xỉ 100% dự báo năm 2025).

Kết quả kinh doanh ước tính năm 2025 của DCM: Doanh thu 16,8 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ năm trước, 108% dự báo năm 2025 của VCSC do sản lượng giao dịch tăng); lợi nhuận trước thuế thận trọng ở mức 1,9 nghìn tỷ đồng do doanh số urê quý 4/2025 có thể bị hoãn ghi nhận một phần sang đầu năm 2026 vì mưa lũ và bão khiến mùa vụ gieo trồng bị đẩy lùi 1,5–2 tháng. Điều này kéo theo rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo tái khẳng định triển vọng tích cực đối với giá urê quốc tế giai đoạn 2026–2027, dao động trong khoảng từ 395–475 USD/tấn, qua đó cho thấy khả năng tăng nhẹ đối với mức dự báo 420 USD/tấn của VCSC.

Ngoài ra, DCM đưa ra kế hoạch tài chính cho năm 2026 với Tổng doanh thu đạt 16.117 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1.309 tỷ và 1.173 tỷ đồng; cổ tức 10%.

Về kế hoạch vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư là 734 tỷ đồng - trong đó, 279 tỷ từ vốn chủ sở hữu và 455 tỷ là vốn vay và khác...

chứng khoán công ty mẹ - con DCM GSA kế hoạch tài chính tăng chỉ tiêu lợi nhuận

