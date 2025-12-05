PDR phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP cho 177 cán bộ nhân viên

Theo danh sách mà Phát Đạt công bố, ông Bùi Quang Anh Vũ - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc dự kiến được mua nhiều nhất 2,17 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Khắc Sinh - Phó Tổng giám đốc được mua 1,7 triệu cổ phiếu, 03 Phó Tổng giám đốc còn lại mỗi người đưa mua hơn 1 triệu cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh dự mua 451.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc dự mua 301.000 cổ phiếu...

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) thông báo triển khai phương án chi tiết phát hành ESOP 2025.

Theo đó, Phát Đạt dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP cho 177 cán bộ nhân viên, tương đương 1,84% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận sự gắn bó, nỗ lực và đóng góp tích cực của người lao động trong hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023-2024; đồng thời tạo động lực gắn kết làm việc hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao cho người lao động khi tham gia chương trình ESOP 2025.

Chương trình cũng nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, nhiều kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Phát Đạt dự kiến thu về 180 tỷ đồng từ đợt phát hành. Số tiền này dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ đầu tư, kinh doanh và giảm nợ vay.

PDR cho biết cổ phiếu ESOP 2025 này bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026.

Theo danh sách mà Phát Đạt công bố, thì có 177 cán bộ nhân viên dự kiến được tham gia đợt phát hành ESOP này - trong đó: ông Bùi Quang Anh Vũ - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc dự kiến được mua nhiều nhất 2,17 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Khắc Sinh - Phó Tổng giám đốc được mua 1,7 triệu cổ phiếu, 03 Phó Tổng giám đốc còn lại mỗi người đưa mua hơn 1 triệu cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh dự mua 451.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc dự mua 301.000 cổ phiếu....

Mới đây, PDR thông qua chủ trương PDR sẽ góp vốn thêm hơn 42,9 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1. Sau khi hoàn tất, PDR sẽ sở hữu phần vốn góp là hơn 42,9 tỷ đồng, chiếm 20% vốn tại Công ty Thuận An 1 và cử ông Bùi Quang Anh Vũ tiếp tục làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Thuận An 1 sau khi hoàn tất việc góp vốn thêm tại Thuận An 1.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 964,4 tỷ đồng, tăng 450% so với cùng kỳ (173 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 201,3 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ (153,6 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 24.245 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cuối năm 2024 (23.985 tỷ); Nợ phải trả giảm 4,8% so với hồi đầu năm từ 12.927 tỷ xuống còn 12.305 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 8% từ hơn 11.058 tỷ lên gần 11.941 tỷ đồng.