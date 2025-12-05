SIC muốn bán hết 1,45 triệu cổ phiếu VNM

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Hà Anh
05/12/2025, 20:34
Mục đích là nhằm tái cơ cấu danh mục theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/12- 8/1/2026.
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).
Theo đó, SIC đăng ký bán hết 1.450.000 cổ phiếu VNM, nhằm tái cơ cấu danh mục theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/12- 8/1/2026.
Về mối liên hệ, ông Vũ Trí Thức - Chủ tịch HĐTV SIC và là thành viên HĐQT VNM; bà Đặng Thị Thu Hà - là người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - tại VNM; ông Lê Thành Liêm - thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc Điều hành tài chính của VNM - Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - tại VNM.
Được biết, VNM ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3/2025 cao hơn kỳ vọng của SSI Research với doanh thu đạt 16,95 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2,51 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ, đánh dấu quý đầu tiên có lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ sau 4 quý giảm. Công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận năm.
Theo SSI Research, kết quả tích cực này đến từ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, thị trường nội địa hồi phục và việc quản lý chi phí hiệu quả. Kênh thương mại hiện đại và các cửa hàng bán lẻ của Vinamilk đạt mức tăng trưởng hai chữ số, bù đắp cho sự sụt giảm của kênh bán lẻ truyền thống.
Hoạt động xuất khẩu bứt phá, với doanh thu thị trường quốc tế tăng 32,6% so với cùng kỳ (+25,7% nếu loại trừ tác động tỷ giá) đạt 3,46 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu là thị trường Campuchia. Tỷ trọng doanh thu từ xuất khẩu đạt 20,4% tổng doanh thu 9 tháng 2025, tăng 240 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên 41,8%, nhờ chi phí đầu vào giảm và cải thiện hiệu quả hoạt động.
Đáng chú ý, Vinamilk ghi nhận khoản lỗ bất thường từ công ty liên kết do trích lập chi phí dự phòng cho khoản đầu tư vào Miraka Holding. Trong khi quý 4/2025 được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ giá nguyên liệu ổn định và xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng trưởng doanh thu nội địa sẽ phụ thuộc vào sự ổn định trở lại của kênh thương mại truyền thống cũng như sự phục hồi về nhu cầu sau bão lũ.
Qua đó, SSI Research giữ nguyên ước tính cho năm 2025 với doanh thu đạt 61 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, trong khi dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% và SSI Research duy trì khuyến nghị "trung lập" với giá mục tiêu trong 12 tháng là 65.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 10,4%; tỷ suất cổ tức 7,5%) dựa trên phương pháp định giá kết hợp DCF và P/E mục tiêu 16 lần).
19:37, 17/10/2025
HĐQT QCG đã có văn bản trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Theo danh sách mà Phát Đạt công bố, ông Bùi Quang Anh Vũ - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc dự kiến được mua nhiều nhất 2,17 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Khắc Sinh - Phó Tổng giám đốc được mua 1,7 triệu cổ phiếu, 03 Phó Tổng giám đốc còn lại mỗi người đưa mua hơn 1 triệu cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh dự mua 451.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc dự mua 301.000 cổ phiếu...
Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại gây ra bởi các đợt bão lũ vừa qua.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng, quản trị công ty không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết. Chỉ khi nâng tầm tư duy quản trị, doanh nghiệp Việt mới đủ năng lực đón dòng vốn khổng lồ đang mở ra…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: