Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SIC muốn bán hết 1,45 triệu cổ phiếu VNM

Hà Anh

05/12/2025, 20:34

Mục đích là nhằm tái cơ cấu danh mục theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/12- 8/1/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNM trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VNM trên TradingView.

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, SIC đăng ký bán hết 1.450.000 cổ phiếu VNM, nhằm tái cơ cấu danh mục theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/12- 8/1/2026.

Về mối liên hệ, ông Vũ Trí Thức - Chủ tịch HĐTV SIC và là thành viên HĐQT VNM; bà Đặng Thị Thu Hà - là người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - tại VNM; ông Lê Thành Liêm - thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc Điều hành tài chính của VNM - Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - tại VNM.

Được biết, VNM ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3/2025 cao hơn kỳ vọng của SSI Research với doanh thu đạt 16,95 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2,51 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ, đánh dấu quý đầu tiên có lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ sau 4 quý giảm. Công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo SSI Research, kết quả tích cực này đến từ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, thị trường nội địa hồi phục và việc quản lý chi phí hiệu quả. Kênh thương mại hiện đại và các cửa hàng bán lẻ của Vinamilk đạt mức tăng trưởng hai chữ số, bù đắp cho sự sụt giảm của kênh bán lẻ truyền thống.

Hoạt động xuất khẩu bứt phá, với doanh thu thị trường quốc tế tăng 32,6% so với cùng kỳ (+25,7% nếu loại trừ tác động tỷ giá) đạt 3,46 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu là thị trường Campuchia. Tỷ trọng doanh thu từ xuất khẩu đạt 20,4% tổng doanh thu 9 tháng 2025, tăng 240 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên 41,8%, nhờ chi phí đầu vào giảm và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, Vinamilk ghi nhận khoản lỗ bất thường từ công ty liên kết do trích lập chi phí dự phòng cho khoản đầu tư vào Miraka Holding. Trong khi quý 4/2025 được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ giá nguyên liệu ổn định và xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng trưởng doanh thu nội địa sẽ phụ thuộc vào sự ổn định trở lại của kênh thương mại truyền thống cũng như sự phục hồi về nhu cầu sau bão lũ.

Qua đó, SSI Research giữ nguyên ước tính cho năm 2025 với doanh thu đạt 61 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, trong khi dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% và SSI Research duy trì khuyến nghị "trung lập" với giá mục tiêu trong 12 tháng là 65.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 10,4%; tỷ suất cổ tức 7,5%) dựa trên phương pháp định giá kết hợp DCF và P/E mục tiêu 16 lần).

Từ khóa:

chứng khoán cơ cấu danh mục SIC SSI VNM

1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

