Quốc Cường Gia Lai trình cổ đông bán các công ty con, công ty liên kết để trả nợ

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể: HĐQT QCG đã có văn bản trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Liên quan khoản phải trả 2.882,8 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, theo ban lãnh đạo QCG, giao kết hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và công ty đã nhận 2.882,8 tỷ đồng từ Sunny Island.

Tuy nhiên, do đối tác vi phạm thỏa thuận, công ty khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, TAND TP HCM sau đó hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự. Cuối tháng 12/2024, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên phúc thẩm, buộc công ty hoàn trả khoản tiền 2.882,8 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu này.

Thực hiện theo quyết định thi hành án trên. Đến nay, công ty đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu bằng nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân.

Năm 2025, tình hình tài chính công ty đang gặp khó khăn vì diễn biến chung của thị trường bất động sản, pháp lý các dự án chưa được tháo gỡ và tiêu thụ hàng tồn kho không như kỳ vọng.

Do đó, để có tiền thanh toán phần còn lại, ban lãnh đạo đề xuất chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm nay với điều kiện là giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư.

Ngoài ra, công ty cũng muốn hợp tác kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản với nhà đầu tư có năng lực.

Việc thanh toán khoản nợ còn lại được ban lãnh đạo đánh giá là cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường, tránh cơ quan thi hành án thực hiện biện pháp cưỡng chế, gây thiệt hại về tài sản.

Kết thúc quý 3/2025, QCG ghi nhận doanh thu thuần giảm 37% đạt 111,41 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm 5% còn hơn 24 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 354 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 34 tỷ đồng. Trong khi năm nay, QCG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ, tăng lần lượt 274% và 306% so với thực hiện năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, QCG ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 8.760 tỷ đồng và nợ phải trả 4.150 tỷ đồng - trong số này, khoản phải trả liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển còn 1.982,8 tỷ đồng.





Mới đây, HĐQT QCG vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. THeo đó, QCG dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 275 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2026, ngay khi QCG nhận xác nhận hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu phát hành thành công, lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng từ hơn 275 triệu cổ phiếu lên hơn 302 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ sẽ tăng lên hơn 3.026 tỷ đồng.