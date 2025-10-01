Cổ phiếu công ty khai thác vàng Trung Quốc đạt vốn hóa gần 40 tỷ USD

Công ty khai thác vàng Zijin Gold của Trung Quốc vừa gây chú ý lớn khi niêm yết tại Hồng Kông với thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn thứ hai thế giới năm nay trong bối cảnh giá vàng cao kỷ lục.

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán Hồng Kông ngày thứ Ba (30/9), cổ phiếu Zijin Gold chốt ở mức 120 đôla Hồng Kông, tăng 68,5% so với giá IPO. Theo đó, vốn hóa của công ty đạt hơn 300 tỷ đôla Hồng Kông, tương đương 38,6 tỷ USD.

Trong một báo cáo gửi cơ quan chức năng, Zijin Gold cho biết nhà đầu tư đăng ký mua nhiều gấp 191,4 lần số cổ phiếu công ty chào bán.

“IPO này nhắc tôi nhớ lại IPO của Zijin Mining Group vào năm 2003. Chúng tôi giờ đây đã phát triển trở thành công ty khai thác kim loại hàng đầu thế giới. Thương vụ niêm yết hôm nay báo hiệu cho sự khởi đầu mới của một thời kỳ hoàng kim”, ông Lin Hongfu, CEO kiêm phó chủ tịch của Zijin Mining chia sẻ.

IPO của Zijin Gold ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 29/9 nhưng bị hoãn một ngày do ảnh hưởng của cơn bão Ragasa. Công ty này đã thu hút được khoảng 30 nhà đầu tư chủ chốt, gồm các nhà đầu tư tổ chức như quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore và công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân Hillhouse Group của Trung Quốc.

Theo cáo bạch của Zijin Gold, nhóm nhà đầu tư chủ chốt này đã mua khoảng 1,6 tỷ USD cổ phiếu IPO của công ty. BlackRock và Schroders cũng là hai trong số các nhà đầu tư lớn nhất của Zijin Gold.

Theo công ty tư vấn tài chính Deloitte, IPO của Zijin Gold là thương vụ niêm yết lớn thứ hai thế giới năm nay, sau IPO của nhà sản xuất pin Trung Quốc Contemporary Amperex Technology (CATL).

Trong khi Zijin Gold huy động được khoảng 24,98 tỷ đôla Hồng Kông (3,21 tỷ USD) qua IPO, CATL thu về 35,7 tỷ đôla Hồng Kông (4,6 tỷ USD) qua thương vụ niêm yết thứ cấp tại Hồng Kông hồi tháng 5.

Trong ngày 30/9, cổ phiếu công ty sản xuất và thiết kế đồng hồ vàng Shenzhen Hipine Precision Technology của Trung Quốc cũng bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Hồng Kông ngày. Có thời điểm, mã này tăng 330%. Công ty này có các khách hàng là các thương hiệu trang sức Lao Feng Xiang và Chow Tai Seng Jewelry.

Công ty công nghệ ô tô mới niêm yết Pateo cũng tăng 46% trong phiên giao dịch sáng ngày 30/9.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã nhiều lần lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư toàn cầu đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này trong bối cảnh bất ổn thương mại và địa chính trị leo thang. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9 tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.859,7 USD/oz, một mức kỷ lục mới, tăng 25 USD/oz so với đóng cửa phiên trước.

Trung Quốc cũng ghi nhận làn sóng mua trang sức vàng - vốn được xem là một cách để lưu giữ tài sản tương tự như vàng thỏi. Điều này đã giúp cổ phiếu của công ty kim hoàn Laopu Gold trở thành mã tăng giá mạnh nhất trên sàn chứng khoán Hồng Kông trong tháng 6. Tính từ khi niêm yết vào tháng 6/2024, mã này đã tăng 2.300%.

Thị trường IPO tại Hồng Kông vẫn đang duy trì đà tăng trưởng mạnh và là thị trường sôi động nhất thế giới trong năm nay. Deloitte gần đây nâng dự báo về số vốn IPO huy động được tại Hồng Kông lên khoảng 250-280 tỷ đôla Hồng Kông với 80 thương vụ.