Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/12/2025: Giá bạc lập kỷ lục, Fed hạ lãi suất

Trong tuần này, giá bạc lập kỷ lục mọi thời đại, sau khi Fed tiếp tục hạ lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn cho năm 2026. Trung Quốc lần đầu ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa vượt 1 nghìn tỷ USD...

Cùng với đó, tại châu Âu, EU nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế - tài chính thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 7-13/12/2025 do VnEconomy điểm lại:

Fed hạ lãi suất

Ngày 10/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang về 3,5-3,75%, nhưng phát tín hiệu cứng rắn khi nội bộ Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) chia rẽ mạnh với 3/12 thành viên phản đối quyết định này.

Dự báo “biểu đồ dấu chấm” cho thấy Fed chỉ kỳ vọng thêm một lần giảm lãi suất trong năm 2026 và một lần nữa trong năm 2027 trước khi về mức dài hạn khoảng 3%.

Giá bạc lần đầu vượt 60 USD/oz

Giá bạc thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt 60 USD/oz trong phiên 9/12 tại New York, đóng cửa ở mức 60,72 USD/oz. Trong phiên giao dịch thứ Sáu (12/12), giá kim loại này đóng cửa ở mức gần 62 USD, qua đó ghi nhận mức tăng hơn gấp đôi từ đầu năm.

Đà bứt phá này được hỗ trợ bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài 5 năm qua, nhu cầu bạc tăng trong cả đầu tư và công nghiệp, trong khi sản lượng khai thác khó tăng nhanh. Giá bạc cũng được hỗ trợ mạnh bởi kỳ vọng Fed hạ lãi suất và tác động tích cực từ đợt giảm lãi suất mới nhất.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc lập kỷ lục

Thặng dư thương mại hàng hóa của Trung Quốc lần đầu vượt 1 nghìn tỷ USD, đạt 1.076 nghìn tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025, nhờ xuất khẩu tháng 11 tăng 5,9% so với cùng kỳ trong khi nhập khẩu chỉ tăng 1,9%.

Các chuyên gia dù cảnh báo thặng dư tăng sẽ làm gia tăng sức ép bảo hộ với hàng hóa Trung Quốc nhưng dù vẫn dự báo thị phần xuất khẩu toàn cầu của nước này có thể lên 16,5% vào năm 2030 và thặng dư tiếp tục đi lên trong năm 2026.

Trung Quốc định hình đường hướng kinh tế năm 2026

Trong cuộc họp ngày 8/12, Bộ Chính trị Trung Quốc trong cuộc họp khẳng định thúc đẩy tiêu dùng trong nước là nhiệm vụ kinh tế trọng tâm năm 2026, nhấn mạnh “lấy nhu cầu trong nước làm động lực chính” và tiếp tục chính sách tài khóa chủ động, tiền tệ nới lỏng vừa phải theo hướng điều chỉnh “xuyên chu kỳ”.

Các đường hướng chính sách cũng được vạch ra tại hội nghị chính sách kinh tế trung ương kéo dài hai ngày 10-11/12. Văn kiện hội nghị thừa nhận nhu cầu trong nước suy yếu nhưng cho thấy Bắc Kinh chưa sẵn sàng tung một gói kích thích lớn, mà chỉ phát tín hiệu sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ có chọn lọc trong thời gian tới.

Lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết rõ ràng sẽ dùng chính sách để đảo ngược xu hướng giảm đầu tư tài sản cố định, coi đây là một rủi ro lớn của nền kinh tế và đặt mục tiêu “ổn định và phục hồi đầu tư”.

Chính phủ Mỹ đưa ra gói hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân

Ngày 8/12, Tổng thống Donald Trump công bố gói hỗ trợ nông dân 12 tỷ USD nhằm bù đắp thiệt hại cho nông dân Mỹ do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và chi phí đầu vào tăng, trong đó phần lớn tiền được chi trực tiếp cho các cây trồng chủ lực và một phần cho cây trồng đặc thù.

Tuy nhiên, nông dân Mỹ đánh giá quy mô hỗ trợ như vậy chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thực tế. trong bối cảnh thị trường bấp bênh.

Ông Trump dọa tăng thuế với Mexico

Tổng thống Trump dọa áp thêm 5% thuế quan với hàng hóa Mexico, nâng tổng mức thuế lên 30%, nhằm gây sức ép buộc nước này xả nước cho Texas theo hiệp ước về sông Rio Grande ký từ năm 1944.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Texas hạn hán, nông dân thiếu nước tưới và được cho là đã chịu thiệt hại lớn. Tuy nhiên, tác động thực tế của mức thuế mới vẫn chưa rõ ràng vì phần lớn hàng Mexico hiện được ưu đãi trong khuôn khổ Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) - dự kiến sẽ được rà soát vào tháng 7/2026.

Liên minh châu Âu (EU) nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản Nga

Ngày 12/12, các nước thành viên EU đã nhất trí đóng băng vô thời hạn khoảng 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đang bị giữ tại châu Âu, thay vì phải bỏ phiếu gia hạn 6 tháng một lần, nhằm loại bỏ nguy cơ Hungary hoặc Slovakia - hai nước có quan hệ gần gũi với Moscow hơn phần còn lại của khối - chặn các quyết định trong tương lai.

Động thái này mở đường cho kế hoạch dùng số tài sản Nga nói trên làm cơ sở cho khoản vay tối đa 165 tỷ euro cho Ukraine giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này chỉ phải hoàn trả khi Nga bồi thường chiến tranh, do đó giống như một gói viện trợ “tạm ứng” từ nguồn bồi thường.

Công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị IPO

Theo hãng tin Bloomberg, SpaceX đang chuẩn bị IPO với mục tiêu định giá khoảng 1,5 nghìn tỷ USD và muốn huy động hơn 30 tỷ USD. Nếu bán khoảng 5% cổ phần thì đây có thể trở thành thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử. Trong một bài đăng trên X sau đó, ông Elon Musk gọi các phân tích về kế hoạch IPO của SpaceX là “chính xác”.

Châu Âu nhất trí mục tiêu giảm khí thải tới năm 2040

EU thông qua thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý, đặt mục tiêu cắt giảm 90% khí thải từ nay đến năm 2040 và sửa đổi Luật Khí hậu, qua đó đảm bảo lộ trình phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và tạo thêm dư địa cho đổi mới, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ giảm phát thải.

Tài sản của tỷ phú Larry Ellison giảm mạnh

Cổ phiếu Oracle giảm 11% trong phiên 11/12 sau khi công ty công bố các khoản chi tiêu khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu AI và làm dấy lên lo ngại nợ tăng nhanh. Điều này khiến tài sản ròng của Chủ tịch Larry Ellison “bốc hơi” 24,9 tỷ USD và ông tụt từ vị trí người giàu thứ hai xuống thứ ba trong xếp hạng của Bloomberg.