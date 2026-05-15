Cổ phiếu dầu khí tiếp tục tăng mạnh, VN-Index “mệt nhoài” tại vùng đỉnh

Những nỗ lực thiết lập đỉnh cao mới và thực sự đột phá của VN-Index vẫn không thể thành công khi sự “rã đám” trong nhóm dẫn dắt chưa kết thúc. Nhóm ngân hàng sau phiên bùng nổ hôm qua đã “nguội” khá nhanh, trong khi VIC, VHM cũng thiếu sức mạnh.

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần giảm nhẹ 0,2% tương đương mất 3,86 điểm, chốt tại 1921,6 điểm. Về lý thuyết thì ngưỡng này cũng đã cao hơn đỉnh đầu năm 2026, nhưng thay vì một cú đột phá rõ ràng, chỉ số lại dập dình đi ngang thiếu chắc chắn.

Một mặt chỉ số phản ánh cơ cấu của các cổ phiếu lớn đang kém đồng thuận. Tuy nhiên thanh khoảng không cho thấy sự bùng nổ tương xứng cũng phản ánh sự thiếu tự tin của nhà đầu tư. Cuối cùng, khả năng duy trì phân hóa đã là kết quả tốt nhất – thậm chí các phiên “đỏ áp đảo xanh”.

Nhóm dầu khí hôm nay nổi lên là sự thay thế tạm thời trong khi ngân hàng và nhóm Vin đều yếu. Dù vậy ngay cả GAS, BSR cũng có sức mạnh vốn hóa hạn chế. GAS đóng cửa mức kịch trần, BSR tăng 4,96% cũng chỉ đem về chưa tới 5 điểm. Trong khi đó 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số thì tới 7 mã đỏ và cả rổ VN30 là 9 mã xanh, 21 mã đỏ.

Tuy VN-Index chỉ đóng cửa giảm nhẹ 0,2% nhưng độ rộng vẫn đang thể hiện sự thiệt hại nhiều hơn. Toàn sàn HoSE có 187 mã giảm giá và 120 mã tăng giá. Như vậy trong 2 tuần giao dịch đầu tiên của tháng 5 thị trường chỉ có 4/10 phiên là có tương quan số lượng cổ phiếu tăng giảm cân bằng hoặc nhỉnh hơn ở phía tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau phiên tăng tốt hôm qua đã đồng loạt quay đầu. Toàn nhóm 27 mã thì chỉ 5 mã còn xanh, trong đó duy nhất ACB tăng 2,19% là đáng kể.

Nổi bật nhất phiên này là nhóm dầu khí với GAS kịch trần phiên thứ hai trong tuần này và hiệu suất sau 4 phiên khoảng 21,5%. BSR thanh khoản lớn nhất với gần 609 tỷ đồng, giá tăng 4,96%. BSR tăng gần như liên tục kể từ đầu tháng 5 tới nay với hiệu suất +34,5%. Các cổ phiếu dầu khí khác cũng rất mạnh: PLX tăng 5,9%, PVD tăng 1,35%, PVT tăng 2,56%, PVS tăng 12,3%, PVC tăng 1,95%, OIL tăng 3,27%... Cùng với dầu khí là những mã liên quan như DCM tăng 1,63%, GVR tăng 4,28%, PHR tăng 6,9%, DPR tăng 3,15%...

Dù vậy thị trường không tốt trên diện rộng. Toàn sàn chỉ có hơn 20 cổ phiếu giao dịch với thanh khoản tốt và giá tăng trên 1%. Trong khi đó độ rộng thể hiện đa số cổ phiếu giảm hoặc tăng không đáng kể. Tổng thanh khoản của nhóm tăng giá chỉ chiếm 35,1% giá trị khớp lệnh sàn HoSE nhưng tổng giao dịch nhóm giảm chiếm 63,1%.

Nhóm đỏ xuất hiện khá nhiều mã chịu áp lực lớn thực sự. HPG giảm 1,85% và rơi xuống mức thấp nhất 25 phiên, thanh khoản lên tới 2.020,4 tỷ đồng. MWG giảm 2,61%, FPT giảm 1,35%, BID giảm 1,38%, MSN giảm 2,02%, VPB giảm 3,84% đều có thanh khoản hơn 300 tỷ đồng mỗi mã. Trong 187 cổ phiếu đỏ của VN-Index, 87 mã giảm quá 1%, chiếm 30% thanh khoản sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì tuần bán ròng thứ 9 liên tiếp và tuần này rút ròng thêm khoảng 4.043 tỷ đồng nữa. Riêng hôm nay khối ngoại xả 801 tỷ ròng, dồn vào HPG -234 tỷ, VHM -137,1 tỷ, VPB -94,5 tỷ, VIC -86,5 tỷ đồng. Phía mua ròng có BSR +87,8 tỷ, VNM +42 tỷ, MSB +40,9 tỷ, TCB +38,8 tỷ.

Mặc dù thị trường vẫn đang xuất hiện những cơ hội ngắn hạn, nổi bật như nhóm dầu khí và một số mã cao su, nhưng về tổng thể, cơ hội vẫn là khá ít. Thanh khoản duy trì thấp là tín hiệu kém trong bối cảnh VN-Index cần sức mạnh lớn hơn để hoàn toàn đột phá một cách thuyết phục.