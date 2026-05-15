Cổ phiếu dầu khí tiếp tục tăng mạnh, VN-Index “mệt nhoài” tại vùng đỉnh

Kim Phong

15/05/2026, 15:29

Những nỗ lực thiết lập đỉnh cao mới và thực sự đột phá của VN-Index vẫn không thể thành công khi sự “rã đám” trong nhóm dẫn dắt chưa kết thúc. Nhóm ngân hàng sau phiên bùng nổ hôm qua đã “nguội” khá nhanh, trong khi VIC, VHM cũng thiếu sức mạnh.

VN-Index vẫn không thể bứt phá một cách dứt khoát.

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần giảm nhẹ 0,2% tương đương mất 3,86 điểm, chốt tại 1921,6 điểm. Về lý thuyết thì ngưỡng này cũng đã cao hơn đỉnh đầu năm 2026, nhưng thay vì một cú đột phá rõ ràng, chỉ số lại dập dình đi ngang thiếu chắc chắn.

Một mặt chỉ số phản ánh cơ cấu của các cổ phiếu lớn đang kém đồng thuận. Tuy nhiên thanh khoảng không cho thấy sự bùng nổ tương xứng cũng phản ánh sự thiếu tự tin của nhà đầu tư. Cuối cùng, khả năng duy trì phân hóa đã là kết quả tốt nhất – thậm chí các phiên “đỏ áp đảo xanh”.

Nhóm dầu khí hôm nay nổi lên là sự thay thế tạm thời trong khi ngân hàng và nhóm Vin đều yếu. Dù vậy ngay cả GAS, BSR cũng có sức mạnh vốn hóa hạn chế. GAS đóng cửa mức kịch trần, BSR tăng 4,96% cũng chỉ đem về chưa tới 5 điểm. Trong khi đó 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số thì tới 7 mã đỏ và cả rổ VN30 là 9 mã xanh, 21 mã đỏ.

Tuy VN-Index chỉ đóng cửa giảm nhẹ 0,2% nhưng độ rộng vẫn đang thể hiện sự thiệt hại nhiều hơn. Toàn sàn HoSE có 187 mã giảm giá và 120 mã tăng giá. Như vậy trong 2 tuần giao dịch đầu tiên của tháng 5 thị trường chỉ có 4/10 phiên là có tương quan số lượng cổ phiếu tăng giảm cân bằng hoặc nhỉnh hơn ở phía tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau phiên tăng tốt hôm qua đã đồng loạt quay đầu. Toàn nhóm 27 mã thì chỉ 5 mã còn xanh, trong đó duy nhất ACB tăng 2,19% là đáng kể.

Nổi bật nhất phiên này là nhóm dầu khí với GAS kịch trần phiên thứ hai trong tuần này và hiệu suất sau 4 phiên khoảng 21,5%. BSR thanh khoản lớn nhất với gần 609 tỷ đồng, giá tăng 4,96%. BSR tăng gần như liên tục kể từ đầu tháng 5 tới nay với hiệu suất +34,5%. Các cổ phiếu dầu khí khác cũng rất mạnh: PLX tăng 5,9%, PVD tăng 1,35%, PVT tăng 2,56%, PVS tăng 12,3%, PVC tăng 1,95%, OIL tăng 3,27%... Cùng với dầu khí là những mã liên quan như DCM tăng 1,63%, GVR tăng 4,28%, PHR tăng 6,9%, DPR tăng 3,15%...

Dù vậy thị trường không tốt trên diện rộng. Toàn sàn chỉ có hơn 20 cổ phiếu giao dịch với thanh khoản tốt và giá tăng trên 1%. Trong khi đó độ rộng thể hiện đa số cổ phiếu giảm hoặc tăng không đáng kể. Tổng thanh khoản của nhóm tăng giá chỉ chiếm 35,1% giá trị khớp lệnh sàn HoSE nhưng tổng giao dịch nhóm giảm chiếm 63,1%.

Nhóm đỏ xuất hiện khá nhiều mã chịu áp lực lớn thực sự. HPG giảm 1,85% và rơi xuống mức thấp nhất 25 phiên, thanh khoản lên tới 2.020,4 tỷ đồng. MWG giảm 2,61%, FPT giảm 1,35%, BID giảm 1,38%, MSN giảm 2,02%, VPB giảm 3,84% đều có thanh khoản hơn 300 tỷ đồng mỗi mã. Trong 187 cổ phiếu đỏ của VN-Index, 87 mã giảm quá 1%, chiếm 30% thanh khoản sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì tuần bán ròng thứ 9 liên tiếp và tuần này rút ròng thêm khoảng 4.043 tỷ đồng nữa. Riêng hôm nay khối ngoại xả 801 tỷ ròng, dồn vào HPG -234 tỷ, VHM -137,1 tỷ, VPB -94,5 tỷ, VIC -86,5 tỷ đồng. Phía mua ròng có BSR +87,8 tỷ, VNM +42 tỷ, MSB +40,9 tỷ, TCB +38,8 tỷ.

Mặc dù thị trường vẫn đang xuất hiện những cơ hội ngắn hạn, nổi bật như nhóm dầu khí và một số mã cao su, nhưng về tổng thể, cơ hội vẫn là khá ít. Thanh khoản duy trì thấp là tín hiệu kém trong bối cảnh VN-Index cần sức mạnh lớn hơn để hoàn toàn đột phá một cách thuyết phục.

Trong bối cảnh các dự án hạ tầng cần nguồn vốn lớn, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh quy định phát hành trái phiếu theo hướng linh hoạt hơn cho doanh nghiệp PPP, nhằm phù hợp với đặc thù tài trợ dự án và mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn cho hạ tầng…

VnDirect kỳ vọng NIM toàn ngành sẽ dần cải thiện vào cuối năm khi mặt bằng lãi suất có xu hướng hạ nhiệt và hoạt động thu hồi nợ thường tích cực hơn trong nửa cuối năm. Theo đó, kỳ vọng NIM toàn ngành năm 2026 sẽ duy trì quanh mức 3,1%.

Động lực cho phiên tăng này là xu hướng mua mạnh cổ phiếu công nghệ và tâm lý lạc quan thận trọng của nhà đầu tư về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, bất chấp giá dầu duy trì trên ngưỡng 3 con số...

Hai yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên này là đồng USD tăng giá và tình trạng neo cao của giá dầu...

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/5/2026

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy