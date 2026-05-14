Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng đủ sức thay thế?

Sự cộng hưởng hiếm có giữa nhóm Vin và các trụ ngân hàng giúp VNI có phiên tăng mạnh lên đỉnh cao mới. Tuy nhiên sự cộng hưởng lan tỏa đến các cổ phiếu vẫn chưa tương xứng, đặc biệt thanh khoản lại thể hiện mức sụt giảm đáng kể.

Nỗ lực đảo chiều của VIC và VHM là đáng chú ý nhất, nếu hai mã này không hồi tích cực thì sức mạnh của nhóm VCB, BID, CTG, TCB, VPB cũng khó có thể đẩy VNI tăng mạnh 1,43%. VIC từ giảm 4,3% đảo ngược thành tăng 3,98% và đóng cửa ở đỉnh lịch sử mới. VHM từ giảm 2,49% thành tăng 2,95%. Hai trụ này vẫn kéo điểm tốt nhất.

Cổ phiếu blue-chips ngân hàng cũng có phiên đồng bất ngờ dù tổng thể cả nhóm vẫn kém. BID, VPB ngắn hạn mạnh rõ nét hơn, trong khi VCB, CTG, TCB chỉ là dao động một ngày. Phần còn lại của nhóm ngân hàng đa số là kém, tăng quá yếu hoặc không tăng. So với hôm qua, thanh khoản nhóm ngân hàng trên HSX còn giảm khoảng 17%.

Hiện tượng kéo trụ vẫn có thể nhìn thấy khá rõ qua tương qua giữa các chỉ số. VNI đóng cửa vượt lên đỉnh cao lịch sử mới nhưng VN30 thì vẫn chưa vượt được đỉnh tháng 2/2026 chứ đừng nói đến đỉnh lịch sử hồi đầu năm. Midcap thì “lệt xệt” suốt 4 tháng trở lại đây sau khi giảm khoảng 15% kể từ đỉnh tháng 9 năm ngoái. Smallcap thậm chí còn chưa rõ đã tạo xong đáy hay chưa sau khi giảm hơn 18% kể từ đỉnh tháng 8/2025.

Sự đồng thuận bất ngờ hôm nay cũng có thể coi là một tín hiệu khá tốt vì nhóm blue-chips ngân hàng đang ở mặt bằng giá thấp. Nếu dòng tiền dịch chuyển nhiều hơn sang nhóm này thì có thể tạo lực đỡ thay thế vì VIC, VHM còn mạnh đến đâu thì khó nói. Ít nhất VNI đừng giảm nhiều thì mới có cơ hội để dòng tiền yên tâm tìm kiếm những cổ phiếu đang bị định giá thấp sau thời gian dài điều chỉnh.

Vấn đề còn lại là tiền. Hôm qua giao dịch mạnh, thanh khoản khớp lệnh hai sàn khoảng 26,1k tỷ chưa kể thỏa thuận. Hôm nay thanh khoản lại sụt giảm mạnh 28% còn 18,8k tỷ, thấp nhất 8 phiên. Cũng phải lưu ý là ngưỡng thanh khoản dưới 19k tỷ quanh những ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ dài là mang tính thời điểm vì nhà đầu tư ngại rủi ro thông tin. Tuy nhiên lúc này thanh khoản thấp tương đương thì là biểu hiện kém tích cực.

Khoảng 60% thanh khoản thị trường hôm nay tập trung vào rổ VN30 nhưng thực tế cũng chỉ có 10 cổ phiếu trong rổ này giao dịch áp đảo, chiếm khoảng 37% sàn HSX và 60% cả rổ. Thị trường tuy xanh khá nhiều, tỷ lệ tăng/giảm của VNI là 1,29/1 nhưng số thực sự có dòng tiền tốt đánh lên thì ít. Ngoài các blue-chips hàng đầu, chỉ tầm hơn chục cổ phiếu như GEX, PDR, DIG, CTD, KDH, KDC, MCH, TCX… là giao dịch khá lớn. Phần nhiều số này cũng mới nảy lên được 1-2 phiên.

Nói ngắn gọn thì thị trường xanh tốt hôm nay là tích cực, nhưng cơ hội đầu cơ cũng không nhiều. Lựa chọn khéo thì cũng lướt T+ được và cũng chỉ có thể cầu mong cho sự đồng thuận đỡ điểm số kéo dài thêm. Với dòng tiền yếu như hiện tại thì rất khó để kỳ vọng các biến động lớn ở cổ phiếu.

Thị trường phái sinh hôm nay khá thuận lợi về basis, nhất là buổi sáng, xu hướng tăng intraday khá mượt. Các điểm vào Long quanh 2040.xx và đợt retest 2050.xx đều ổn, stoploss tiêu chuẩn. Chỉ có buổi chiều là nhiễu, F1 phản ứng quá nhạy với mỗi nhịp lùi lại của VN30, basis kéo dãn rất nhanh nên Short không kịp mà Long cũng khó.

Sức mạnh từ nhóm dẫn dắt là yếu tố quyết định VNI có thực sự bứt phá vùng đỉnh hay không trong những ngày tới. Ngay cả khi vượt đỉnh thì dòng tiền mới là yếu tố quyết định thị trường có đồng thuận hay không. Nếu muốn tham gia khi VNI vượt đỉnh thì các cổ phiếu ở mặt bằng giá thấp và có vùng tích lũy củng cố sẽ an toàn hơn.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2068,62 điểm. Cản gần nhất ngày mai là 2073; 2091; 2101; 2111; 2124; 2131. Hỗ trợ 2067; 2050; 2041; 2031; 2015; 2007.

