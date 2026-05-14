Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng đủ sức thay thế?

Sự cộng hưởng hiếm có giữa nhóm Vin và các trụ ngân hàng giúp VNI có phiên tăng mạnh lên đỉnh cao mới. Tuy nhiên sự cộng hưởng lan tỏa đến các cổ phiếu vẫn chưa tương xứng, đặc biệt thanh khoản lại thể hiện mức sụt giảm đáng kể.
Nỗ lực đảo chiều của VIC và VHM là đáng chú ý nhất, nếu hai mã
này không hồi tích cực thì sức mạnh của nhóm VCB, BID, CTG, TCB, VPB cũng khó có
thể đẩy VNI tăng mạnh 1,43%. VIC từ giảm 4,3% đảo ngược thành tăng 3,98% và đóng
cửa ở đỉnh lịch sử mới. VHM từ giảm 2,49% thành tăng 2,95%. Hai trụ này vẫn kéo
điểm tốt nhất.
Cổ phiếu blue-chips ngân hàng cũng có phiên đồng bất ngờ dù
tổng thể cả nhóm vẫn kém. BID, VPB ngắn hạn mạnh rõ nét hơn, trong khi VCB,
CTG, TCB chỉ là dao động một ngày. Phần còn lại của nhóm ngân hàng đa số là kém,
tăng quá yếu hoặc không tăng. So với hôm qua, thanh khoản nhóm ngân hàng trên
HSX còn giảm khoảng 17%.
Hiện tượng kéo trụ vẫn có thể nhìn thấy khá rõ qua tương qua
giữa các chỉ số. VNI đóng cửa vượt lên đỉnh cao lịch sử mới nhưng VN30 thì vẫn
chưa vượt được đỉnh tháng 2/2026 chứ đừng nói đến đỉnh lịch sử hồi đầu năm. Midcap
thì “lệt xệt” suốt 4 tháng trở lại đây sau khi giảm khoảng 15% kể từ đỉnh tháng
9 năm ngoái. Smallcap thậm chí còn chưa rõ đã tạo xong đáy hay chưa sau khi giảm
hơn 18% kể từ đỉnh tháng 8/2025.
Sự đồng thuận bất ngờ hôm nay cũng có thể coi là một tín hiệu
khá tốt vì nhóm blue-chips ngân hàng đang ở mặt bằng giá thấp. Nếu dòng tiền dịch
chuyển nhiều hơn sang nhóm này thì có thể tạo lực đỡ thay thế vì VIC, VHM còn mạnh
đến đâu thì khó nói. Ít nhất VNI đừng giảm nhiều thì mới có cơ hội để dòng tiền
yên tâm tìm kiếm những cổ phiếu đang bị định giá thấp sau thời gian dài điều chỉnh.
Vấn đề còn lại là tiền. Hôm qua giao dịch mạnh, thanh khoản
khớp lệnh hai sàn khoảng 26,1k tỷ chưa kể thỏa thuận. Hôm nay thanh khoản lại sụt
giảm mạnh 28% còn 18,8k tỷ, thấp nhất 8 phiên. Cũng phải lưu ý là ngưỡng thanh
khoản dưới 19k tỷ quanh những ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ dài là mang tính thời
điểm vì nhà đầu tư ngại rủi ro thông tin. Tuy nhiên lúc này thanh khoản thấp
tương đương thì là biểu hiện kém tích cực.
Khoảng 60% thanh khoản thị trường hôm nay tập trung vào rổ
VN30 nhưng thực tế cũng chỉ có 10 cổ phiếu trong rổ này giao dịch áp đảo, chiếm
khoảng 37% sàn HSX và 60% cả rổ. Thị trường tuy xanh khá nhiều, tỷ lệ tăng/giảm
của VNI là 1,29/1 nhưng số thực sự có dòng tiền tốt đánh lên thì ít. Ngoài các
blue-chips hàng đầu, chỉ tầm hơn chục cổ phiếu như GEX, PDR, DIG, CTD, KDH, KDC,
MCH, TCX… là giao dịch khá lớn. Phần nhiều số này cũng mới nảy lên được 1-2 phiên.
Nói ngắn gọn thì thị trường xanh tốt hôm nay là tích cực,
nhưng cơ hội đầu cơ cũng không nhiều. Lựa chọn khéo thì cũng lướt T+ được và cũng chỉ có thể cầu mong cho sự đồng
thuận đỡ điểm số kéo dài thêm. Với dòng tiền yếu như hiện tại thì rất khó để kỳ
vọng các biến động lớn ở cổ phiếu.
Thị trường phái sinh hôm nay khá thuận lợi về basis, nhất là
buổi sáng, xu hướng tăng intraday khá mượt. Các điểm vào Long quanh 2040.xx và đợt
retest 2050.xx đều ổn, stoploss tiêu chuẩn. Chỉ có buổi chiều là nhiễu, F1 phản
ứng quá nhạy với mỗi nhịp lùi lại của VN30, basis kéo dãn rất nhanh nên Short
không kịp mà Long cũng khó.
Sức mạnh từ nhóm dẫn dắt là yếu tố quyết định VNI có thực sự
bứt phá vùng đỉnh hay không trong những ngày tới. Ngay cả khi vượt đỉnh thì dòng
tiền mới là yếu tố quyết định thị trường có đồng thuận hay không. Nếu muốn tham
gia khi VNI vượt đỉnh thì các cổ phiếu ở mặt bằng giá thấp và có vùng tích lũy
củng cố sẽ an toàn hơn.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2068,62 điểm. Cản gần nhất ngày
mai là 2073; 2091; 2101; 2111; 2124; 2131. Hỗ trợ 2067; 2050; 2041; 2031; 2015;
2007.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?
16:16, 12/05/2026
Khối ngoại bán ròng 2 tỷ USD từ đầu năm, vượt con số kỳ vọng 1,3 tỷ USD ETF đổ vào sau nâng hạng
Khối ngoại hôm nay đảo chiều mua ròng nhẹ 214,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 72,6 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng 1223,6 tỷ đồng. Phía bán đối ứng là tự doanh và tổ chức...
Ngày 14/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Khả năng duy trì sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên chiều nay là một đảm bảo để VN-Index chốt sát đỉnh cao nhất ngày. Chỉ số đóng cửa đạt 1925,46 điểm, chính thức có đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh 28% trên hai sàn cho thấy vẫn có sự thiếu tin tưởng của dòng tiền.
Các tài sản Trái phiếu doanh nghiệp có thể phải ghi nhận lỗ chưa thực hiện khi lãi suất tăng, tuy không phải ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh, điều này có thể làm bào mòn vốn chủ sở hữu.
Giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: