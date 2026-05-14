Thứ Năm, 14/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng đủ sức thay thế?

iTrader

14/05/2026, 16:36

Sự cộng hưởng hiếm có giữa nhóm Vin và các trụ ngân hàng giúp VNI có phiên tăng mạnh lên đỉnh cao mới. Tuy nhiên sự cộng hưởng lan tỏa đến các cổ phiếu vẫn chưa tương xứng, đặc biệt thanh khoản lại thể hiện mức sụt giảm đáng kể.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Nỗ lực đảo chiều của VIC và VHM là đáng chú ý nhất, nếu hai mã này không hồi tích cực thì sức mạnh của nhóm VCB, BID, CTG, TCB, VPB cũng khó có thể đẩy VNI tăng mạnh 1,43%. VIC từ giảm 4,3% đảo ngược thành tăng 3,98% và đóng cửa ở đỉnh lịch sử mới. VHM từ giảm 2,49% thành tăng 2,95%. Hai trụ này vẫn kéo điểm tốt nhất.

Cổ phiếu blue-chips ngân hàng cũng có phiên đồng bất ngờ dù tổng thể cả nhóm vẫn kém. BID, VPB ngắn hạn mạnh rõ nét hơn, trong khi VCB, CTG, TCB chỉ là dao động một ngày. Phần còn lại của nhóm ngân hàng đa số là kém, tăng quá yếu hoặc không tăng. So với hôm qua, thanh khoản nhóm ngân hàng trên HSX còn giảm khoảng 17%.

Hiện tượng kéo trụ vẫn có thể nhìn thấy khá rõ qua tương qua giữa các chỉ số. VNI đóng cửa vượt lên đỉnh cao lịch sử mới nhưng VN30 thì vẫn chưa vượt được đỉnh tháng 2/2026 chứ đừng nói đến đỉnh lịch sử hồi đầu năm. Midcap thì “lệt xệt” suốt 4 tháng trở lại đây sau khi giảm khoảng 15% kể từ đỉnh tháng 9 năm ngoái. Smallcap thậm chí còn chưa rõ đã tạo xong đáy hay chưa sau khi giảm hơn 18% kể từ đỉnh tháng 8/2025.

Sự đồng thuận bất ngờ hôm nay cũng có thể coi là một tín hiệu khá tốt vì nhóm blue-chips ngân hàng đang ở mặt bằng giá thấp. Nếu dòng tiền dịch chuyển nhiều hơn sang nhóm này thì có thể tạo lực đỡ thay thế vì VIC, VHM còn mạnh đến đâu thì khó nói. Ít nhất VNI đừng giảm nhiều thì mới có cơ hội để dòng tiền yên tâm tìm kiếm những cổ phiếu đang bị định giá thấp sau thời gian dài điều chỉnh.

Vấn đề còn lại là tiền. Hôm qua giao dịch mạnh, thanh khoản khớp lệnh hai sàn khoảng 26,1k tỷ chưa kể thỏa thuận. Hôm nay thanh khoản lại sụt giảm mạnh 28% còn 18,8k tỷ, thấp nhất 8 phiên. Cũng phải lưu ý là ngưỡng thanh khoản dưới 19k tỷ quanh những ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ dài là mang tính thời điểm vì nhà đầu tư ngại rủi ro thông tin. Tuy nhiên lúc này thanh khoản thấp tương đương thì là biểu hiện kém tích cực.

Khoảng 60% thanh khoản thị trường hôm nay tập trung vào rổ VN30 nhưng thực tế cũng chỉ có 10 cổ phiếu trong rổ này giao dịch áp đảo, chiếm khoảng 37% sàn HSX và 60% cả rổ. Thị trường tuy xanh khá nhiều, tỷ lệ tăng/giảm của VNI là 1,29/1 nhưng số thực sự có dòng tiền tốt đánh lên thì ít. Ngoài các blue-chips hàng đầu, chỉ tầm hơn chục cổ phiếu như GEX, PDR, DIG, CTD, KDH, KDC, MCH, TCX… là giao dịch khá lớn. Phần nhiều số này cũng mới nảy lên được 1-2 phiên.

Nói ngắn gọn thì thị trường xanh tốt hôm nay là tích cực, nhưng cơ hội đầu cơ cũng không nhiều. Lựa chọn khéo thì cũng lướt T+  được và cũng chỉ có thể cầu mong cho sự đồng thuận đỡ điểm số kéo dài thêm. Với dòng tiền yếu như hiện tại thì rất khó để kỳ vọng các biến động lớn ở cổ phiếu.

Thị trường phái sinh hôm nay khá thuận lợi về basis, nhất là buổi sáng, xu hướng tăng intraday khá mượt. Các điểm vào Long quanh 2040.xx và đợt retest 2050.xx đều ổn, stoploss tiêu chuẩn. Chỉ có buổi chiều là nhiễu, F1 phản ứng quá nhạy với mỗi nhịp lùi lại của VN30, basis kéo dãn rất nhanh nên Short không kịp mà Long cũng khó.

Sức mạnh từ nhóm dẫn dắt là yếu tố quyết định VNI có thực sự bứt phá vùng đỉnh hay không trong những ngày tới. Ngay cả khi vượt đỉnh thì dòng tiền mới là yếu tố quyết định thị trường có đồng thuận hay không. Nếu muốn tham gia khi VNI vượt đỉnh thì các cổ phiếu ở mặt bằng giá thấp và có vùng tích lũy củng cố sẽ an toàn hơn.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2068,62 điểm. Cản gần nhất ngày mai là 2073; 2091; 2101; 2111; 2124; 2131. Hỗ trợ 2067; 2050; 2041; 2031; 2015; 2007.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?

16:16, 12/05/2026

Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?

VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới, dòng tiền vẫn rất thận trọng

15:29, 14/05/2026

VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới, dòng tiền vẫn rất thận trọng

Khối ngoại bán ròng 2 tỷ USD từ đầu năm, vượt con số kỳ vọng 1,3 tỷ USD ETF đổ vào sau nâng hạng

13:47, 14/05/2026

Khối ngoại bán ròng 2 tỷ USD từ đầu năm, vượt con số kỳ vọng 1,3 tỷ USD ETF đổ vào sau nâng hạng

Từ khóa:

blog chứng khoán cổ phiếu blue-chips cổ phiếu ngân hàng nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

Khối ngoại hôm nay đảo chiều mua ròng nhẹ 214,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 72,6 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng 1223,6 tỷ đồng. Phía bán đối ứng là tự doanh và tổ chức...

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao chất lượng và niêm yết

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao chất lượng và niêm yết

Ngày 14/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới, dòng tiền vẫn rất thận trọng

VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới, dòng tiền vẫn rất thận trọng

Khả năng duy trì sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên chiều nay là một đảm bảo để VN-Index chốt sát đỉnh cao nhất ngày. Chỉ số đóng cửa đạt 1925,46 điểm, chính thức có đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh 28% trên hai sàn cho thấy vẫn có sự thiếu tin tưởng của dòng tiền.

Rủi ro nào cho công ty chứng khoán khi mặt bằng lãi suất tăng cao?

Rủi ro nào cho công ty chứng khoán khi mặt bằng lãi suất tăng cao?

Các tài sản Trái phiếu doanh nghiệp có thể phải ghi nhận lỗ chưa thực hiện khi lãi suất tăng, tuy không phải ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh, điều này có thể làm bào mòn vốn chủ sở hữu.

Khối ngoại bán ròng 2 tỷ USD từ đầu năm, vượt con số kỳ vọng 1,3 tỷ USD ETF đổ vào sau nâng hạng

Khối ngoại bán ròng 2 tỷ USD từ đầu năm, vượt con số kỳ vọng 1,3 tỷ USD ETF đổ vào sau nâng hạng

Giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

Chứng khoán

2

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao chất lượng và niêm yết

Chứng khoán

3

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Bất động sản

4

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

5

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy