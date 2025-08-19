Cổ phiếu ngân hàng dẫn VN-Index lên đỉnh cao mới

Nhóm trụ ngoài ngân hàng chững giá hoặc suy yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đà tăng sáng nay. Độ rộng hoàn toàn áp đảo ở phía xanh và VN-Index vẫn được nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn dẫn dắt lên đỉnh cao mới 1653,71 điểm.

Chỉ số chốt phiên sáng tăng 1,06% tương đương +17,34 điểm. Tuy về mặt dao động, mức điểm số đạt được chưa vượt qua ngưỡng cao nhất của phiên ngày 15/8 (1665,97 điểm) nhưng cũng đã vượt qua mức đóng cửa cao nhất lịch sử của chỉ số này (1640,69 điểm ngày 14/8).

Dẫn dắt điểm số là nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong 10 mã kéo khỏe nhất thì 6 mã thuộc nhóm này. 5 cổ phiếu dẫn đầu à VPB kịch trần 6,88%, HDB tăng 6,56%, ACB tăng 4,44%, TCB tăng 2,11%, MBB tăng 3,06%.

Toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn chỉ có 6 mã đỏ, không mã nào giảm tới 1%. Ngược lại 14 mã tăng trên 1%, ngoài VPB kịch trần thì 7 mã khác cũng tăng trên 2%. Chưa hết, trong 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay thì ngân hàg chiếm 7 vị trí. SHB dẫn đầu với hơn 1.038 tỷ đồng, dù giá không tăng.

Việc dòng tiền quay lại cổ phiếu ngân hàng và đẩy giá nhiều mã tăng nóng là phần bù đắp hiệu quả cho các cổ phiếu trụ còn lại: VIC tăng không đáng kể 0,17%, VHM giảm 0,96%, HPG giảm 0,7%, GAS tăng 0,29%. Tổng thanh khoản các cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE chiếm khoảng 30,3% giao dịch sàn này. Riêng nhóm ngân hàng trong rổ VN30 chiếm 58,6% giao dịch cả rổ.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,96% với 17 mã tăng/10 mã giảm. Chỉ số này kém hơn VN-Index một chút do ảnh hưởng bất ngờ từ MWG giảm 2,71%. Cổ phiếu này ảnh hưởng rất ít tới VN-Index (-0,6 điểm) nhưng lại khiến VN30-Index giảm hơn 3 điểm. Ngoài ra DGC, VRE cũng giảm mạnh 1,35% và 2,34% cũng ảnh hưởng cục bộ rõ hơn.

Dù vậy đà đi lên của VN-Index sáng nay về cơ bản vẫn ổn định. Cổ phiếu ngân hàng neo giữ tốt và chỉ số kết phiên sáng sát đỉnh cao nhất. Trọn phiên sáng độ rộng đều nghiêng về phía xanh với tương quan hẹp nhất lúc 10h là 146 mã tăng/131 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE có 208 mã tăng/109 mã giảm.

Trong số tăng, có tới 123 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên bao gồm 19 mã kịch trần. Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn là hưởng lợi nhất từ bối cảnh ổn định của chỉ số. VNMidcap đang tăng 1,28%, Smallcap tăng 1,61%. Nhóm kịch trần với thanh khoản ấn tượng trên trăm tỷ đồng bao gồm KBC, DSE, DPG, VDS, CII, BSR, DIG, HQC. Ngoài ra, số tăng 3%-4% với giao dịch trăm tỷ rất nhiều, nổi bật như HDC tăng 6,79%, PC1 tăng 6,74%, DXG tăng 5,2%, PDR tăng 3,9%, HHV tăng 3,49%, BAF tăng 3,09%... Tính chung nhóm tăng trên 2% sáng nay chiếm 44,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, cho thấy sức mua vùng giá cao vẫn rất tốt.

Ở phía giảm giao dịch lẻ tẻ chủ đạo ở các cổ phiếu ít thanh khoản. Trong 109 mã đỏ thì mức giảm giá sâu chỉ xuất hiện với khoảng 15 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. MWG, DGC, VRE thuộc rổ VN30, còn lại là DCM giảm 1,73%, DGW giảm 1,23%, DPM giảm 1,39%, REE giảm 1,06%, GEE giảm 3,61%...

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay phục hồi, tăng 9,4% so với sáng hôm qua. Mức tăng này chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng. Tuy vậy các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn còn tiềm năng tăng thanh khoản do đang có dư mua giá trần khá lớn. Khả năng duy trì thanh khoản mức cao là tín hiệu sức mạnh rõ rệt nhất khi thị trường liên tục tìm đỉnh cao mới.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang trong nhịp chốt lời khá mạnh, sáng nay bán ròng thêm 789,7 tỷ đồng nữa trên HoSE. Dù vậy đây là mức bán ròng thấp nhất 5 phiên sáng vừa qua. Một số mã bị bán đáng chú ý là HPG -172,6 tỷ, MWG -165,5 tỷ, VIX -88,3 tỷ, VSC -70,2 tỷ, VIC -62,3 tỷ, FPT -55,3 tỷ, KDH -53,9 tỷ, VHM -53,4 tỷ. Phía mua ròng có CII +62,8 tỷ, BAF +60,3 tỷ, SSI +59,1 tỷ, DXG +54,9 tỷ.