VN-Index có xu hướng tích lũy ngắn hạn để củng cố vùng điểm 1.630-1.640

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 6,37 điểm, tương đương 0,39% lên mốc 1.636,37 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,53 điểm, tương đương 0,54% lên 283,87 điểm.

Áp lực điều chỉnh sâu của thị trường hiện tại chưa quá lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực điều chỉnh sâu của thị trường hiện tại chưa quá lớn, VN-Index có thể tiếp tục được neo giữ ở vùng cao và tăng chậm về mặt điểm số nhưng các phân lớp cổ phiếu sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Từng phân lớp cổ phiếu vẫn sẽ luân phiên tăng điểm trong giai đoạn này.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả lợi nhuận.

Các hoạt động mua trading tuần này có thể xem xét mở mua ở các nhịp thị trường rung lắc, điều chỉnh. Tập trung ở các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, điện, thép...”.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tạo nền giá mới trong vùng 1.625 – 1.665

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giao dịch giằng co trong vùng 1.625 – 1.645 trong ngày hôm nay trước khi đóng cửa tại mốc 1.636,37 điểm, tăng hơn 6 điểm so với hôm qua.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành Du lịch & giải trí giảm mạnh nhất.



Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn, đặc biệt bán ròng khoảng 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Cây nến rút chân cho thấy nhịp điều chỉnh đã chững lại. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tạo nền giá mới trong vùng 1.625 – 1.665”.

VN-Index hướng đến vùng giá 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN-Index hướng đến vùng giá 1.650 điểm. Trong khi VN30 đang hướng đến vùng giá quanh 1.800 điểm. Mặc dù VN-Index vẫn tăng trưởng, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng, khá nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh đầu tiên, đang có rủi ro tạo vùng đỉnh, vói áp lực bán giá cao giá tăng, không hấp dẫn các vị thế đầu cơ ngắn hạn.

Xu hướng VN-Index tăng trưởng sau khi vượt đỉnh giá lịch sử năm 2022. Tuy nhiên VN30 đang hướng đến vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây là vùng giá nhạy cảm hiện nay của VN30, tương ứng mức tăng 60% từ vùng giá thấp nhất tháng 4/2025. Trong lịch sử những nhịp tăng giá liên tiếp với mức tăng mạnh quanh 60% của chỉ số VN-Index, VN30 luôn chịu nhịp điều chỉnh khá mạnh. Do đó nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường hiện nay. Chúng tôi cho rằng sau giai đoạn tăng nóng, luân chuyển giữa cá nhóm ngành, cũng như các mã trong một nhóm ngành, thị trường sẽ dần thận trọng, giao dịch chậm lại, phân hóa mạnh với thanh khoản suy giảm dần sau khi liên tiếp duy trì trên 50 ngàn tỉ đồng trong những tuần qua. Các vị thế đầu cơ, cơ cấu danh mục đầu tư nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu. Kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có xu hướng tích lũy ngắn hạn để củng cố vùng điểm 1.630-1.640

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến có dạng tương tự nến Hammer, cho thấy sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy sau khi chỉ số lùi về vùng giá thấp hơn trong phiên, thể hiện sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán.

Trên khung đồ thị ngày, đà đi lên của chỉ báo RSI có tín hiệu chững lại và chuyển sang đi ngang, đồng thời đường +DI VÀ ADX neo trên mốc 25 cho thấy VN-Index đang ghi nhận những tín hiệu cân bằng trở lại và có xu hướng tích lũy ngắn hạn để củng cố vùng điểm 1.630-1.640 sau đà tăng mạnh những tuần trước đó.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục dao động quanh đường hỗ trợ MA20 tương, tương đương mốc 1635 cho thấy đây là mốc hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Đồng thời, chỉ báo CMF bẻ ngang, thể hiện dòng tiền vẫn duy trì vận động trên thị trường, tuy nhiên xung lực có phần chững lại.

Thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay có dấu hiệu sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý thận trọng và xu hướng tìm kiếm điểm cân bằng mới sau giai đoạn tăng nóng. Trong bối cảnh thị trường đang bắt đầu có sự phân hóa rõ nét hơn giữa các nhóm ngành, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên chủ động hiện thực hóa lợi nhuận đối với các cổ phiếu đã có đà tăng mạnh trong danh mục. Việc này nhằm mục đích bảo toàn thành quả và duy trì tỷ lệ ký quỹ ở mức an toàn. Đồng thời, nhà đầu tư có thể bắt đầu tìm kiếm cơ hội giải ngân mới tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt khi thị trường xác lập được vùng cân bằng vững chắc hơn”.

Chỉ số VN-Index có phiên khởi sắc trở lại và duy trì cân bằng trên vùng hỗ trợ gần 1.630

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.636,37 điểm, tăng 6,37 điểm (+0,39%). KLGD khớp lệnh 1,5 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index có phiên khởi sắc trở lại và duy trì cân bằng trên vùng hỗ trợ gần 1.630. Diễn biến trên phản ánh lực cầu vẫn đang hấp thụ tốt các nhịp rung lắc ngắn hạn và củng cố xu hướng Tăng chủ đạo.

Trạng thái kỹ thuật tiếp tục nghiêng về kịch bản Tích cực của chỉ số với mục tiêu hướng lên vùng 1.680 – 1.700”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.