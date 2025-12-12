Cổ phiếu Oracle lao dốc, tài sản của Larry Ellison “bốc hơi” 25 tỷ USD trong một ngày

Tài sản của tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập và là Chủ tịch của Oracle Corp., sụt mạnh khi cổ phiếu của công ty phần mềm này giảm 11% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12)...

Cú giảm 24,9 tỷ USD giá trị tài sản ròng đã đẩy ông Ellison từ vị trí người giàu thứ hai xuống thứ ba trong danh sách những người giàu nhất thế giới của hãng tin Bloomberg.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là việc Oracle công bố báo cáo tài chính cho thấy chi phí đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, gây lo ngại rằng khoản chi này không thể sớm mang tới doanh thu và lợi nhuận nhanh chóng như kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Oracle đã có thiết lập được vị thế trong lĩnh vực hạ tầng đám mây hơn một thập kỷ qua, nhưng cho tới gần đây công ty mới định vị là một nhân tố quan trọng trong không gian trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển bùng nổ. Đầu năm nay, Oracle đã ký một thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD với OpenAI, một trong những đối tác trong dự án trung tâm dữ liệu Stargate trị giá 500 tỷ USD.

Dù vậy, các nhà đầu tư dường như ngày càng lo ngại về chi tiêu khổng lồ của công ty, vốn đã tăng lên 12 tỷ USD trong quý vừa qua. Phí bảo hiểm phòng rủi ro Oracle vỡ nợ gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm, và Morgan Stanley dự đoán nợ ròng điều chỉnh của công ty, hiện đang ở mức khoảng 100 tỷ USD, sẽ tăng gấp gần 3 lần trong thời gian từ nay đến năm tài chính 2028.

Cú sụt giảm tài sản ngày thứ Năm là một sự đảo ngược đáng kể đối với ông Ellison - người đã từng vượt qua ông Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng vào ngày 10/9, khi cổ phiếu của Oracle tăng 36% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận vượt trội và nâng dự báo doanh thu từ bộ phận đám mây.

Phiên giao dịch đó ghi nhận mức tăng lớn nhất của cổ phiếu Oracle kể từ năm 1992 theo tỷ lệ phần trăm, giúp bổ sung 89 tỷ USD vào giá trị tài sản ròng của ông Ellison. Đó là mức tăng tài sản lớn nhất trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận bởi xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index. Nhưng kể từ đó, cổ phiếu này đã giảm khoảng 40%.

Dù giá trị tài sản ròng của ông Ellison đã giảm mạnh, ông vẫn đang có thêm hơn 94,9 tỷ USD so với một năm trước. Khối tài sản của vị tỷ phú này chủ yếu đến từ cổ phần của ông trong Oracle, hiện vẫn có giá trị khoảng 202,8 tỷ USD ngay cả sau khi giá cổ phiếu giảm. Ông đã liên tục bán cổ phiếu trong nhiều thập kỷ, nhưng với số lượng tương đối khiêm tốn. Từ năm 2010 đến nay, ông chưa năm nào bán hơn 1 tỷ USD cổ phiếu trong một năm.

Ngoài ra, ông Ellison đã dùng khoảng 30% trong số cổ phần của ông tại Oracle làm tài sản thế chấp cho khoản nợ cá nhân tính đến ngày 19/9 - theo báo cáo ủy quyền năm 2025 của Oracle. Nếu so với một năm trước đó, lượng cổ phần mà ông Ellison thế chấp để vay nợ đã tăng khoảng 25%.

Đơn vị: $B = tỷ USD/ $M = triệu USD. Nguồn: Bloomberg.

Sự sụt giảm tài sản của ông Ellison diễn ra đồng thời khi ông cam kết hỗ trợ tài chính cho kế hoạch của con trai ông là David Ellison thâu tóm hãng truyền thông Warner Bros. Discovery Inc. với giá 108 tỷ USD.

Sau khi thua Netflix Inc. trong cuộc chiến giành quyền sở hữu các thương hiệu truyền thông bao gồm Warner Brothers, HBO và CNN, công ty Paramount Skydance Corp. của nhà Ellison đã trực tiếp gặp cổ đông của Warner Bros. Discovery trong tuần này để đưa ra một đề nghị mua lại toàn bộ bằng tiền mặt với giá 30 USD/cổ phiếu. Thương vụ này dự kiến sẽ được thực thi với 41 tỷ USD vốn vay mới do gia đình Ellison và RedBird Capital Partners bảo lãnh.

Paramount đã tuyên bố rằng mức giá 30 USD/cổ phiếu chưa phải là đề nghị tốt nhất hay cuối cùng của họ, và điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến kéo dài với Netflix.

Ông Ellison vẫn có thừa tài sản để tài trợ cho một vụ mua lại Warner Bros. nếu Paramount cuối cùng giành chiến thắng, nhưng cấu trúc của đề nghị gần đây nhất có thể gây ra những khó khăn nếu ông phải cung cấp tiền mặt để hoàn tất thỏa thuận. Hiện tại, ông nắm giữ tiền mặt và các khoản tương đương tiền trị giá khoảng 34,8 tỷ USD, chủ yếu từ việc bán cổ phiếu Oracle trong quá khứ.

Tuy nhiên, một phần trong số tiền mặt đó bị ràng buộc trong các tài sản kém thanh khoản hơn, bao gồm bất động sản và nghệ thuật, và không rõ ông có thể sẵn sàng ngay bao nhiêu trong số đó.