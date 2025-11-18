Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố “shark" Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm thực hiện các hành vi tăng khống vốn điều lệ nhằm chuyển nhượng cổ phần khống, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, còn gọi là “shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame); Nguyễn Mạnh Phú (SN 1983, kế toán trưởng Công ty Egame) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

26 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Đặng Văn Hiển (SN 1982, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (SN 1976, kế toán trưởng Công ty Egroup), Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán tổng hợp Công ty Egame)…

Ngoài ra, bị can Tống Thị Kim Liên (SN 1965, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Kết luận điều tra thể hiện bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm thực hiện các hành vi tăng khống vốn điều lệ nhằm chuyển nhượng cổ phần khống, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

CÁCH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ “KHỐNG”

Theo kết luận điều tra, từ năm 2014-2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Việc tăng vốn chia làm 2 đợt.

Đợt 1 vào ngày 23/10/2014, Công ty Egroup thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5, tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 385 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn bao gồm chuyển công nợ của Công ty Egame sang thành vốn góp Công ty Egroup số tiền hơn 93,5 tỷ đồng; chuyển công nợ của Nguyễn Ngọc Thủy thành vốn góp Công ty Egroup số tiền 750 triệu đồng; hạch toán phiếu thu tiền mặt có nội dung 3 cổ đông góp vốn hơn 258,6 tỷ đồng.

Thực chất, theo chỉ đạo của Thủy, việc tăng vốn chỉ hạch toán, hợp thức hồ sơ chứng từ trên phần mềm sổ sách kế toán, không phát sinh số tiền thực tế nộp và không có dòng tiền qua tài khoản ngân hàng. Sau khi tăng vốn, Công ty Egroup không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu.

Đợt 2, vào ngày 22/11/2016, Công ty Egroup làm thủ tục tăng vốn từ 385 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Lần tăng vốn này ghi nhận bởi 39 cổ đông góp vốn bằng hình thức nộp tiền, chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Toàn bộ số tiền góp thêm 577,5 tỷ đồng được thực hiện bằng cách “chạy” dòng tiền (tức là nộp vào, rút ra ngay trong ngày) qua tài khoản của Công ty Egroup tại 3 ngân hàng.

Để hợp thức việc nâng khống vốn điều lệ, “shark Thủy” chỉ đạo nhân viên viên là Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ hạch toán số tiền trên hệ thống sổ sách kế toán bằng các hợp đồng “góp vốn”, “cho vay tiền”.

BÁN CỔ PHẦN “KHỐNG”, CHIẾM ĐOẠT HƠN 7.677 TỶ ĐỒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 – 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín về lĩnh vực giáo dục do “shark Thủy” làm đại diện pháp luật, đang mở rộng đầu tư mảng giáo dục và kêu gọi khách hàng đầu tư.

Với kế hoạch trên, Thủy chỉ đạo nhân viên thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non trên cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự chú ý của người dân.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Thủy tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ tạo doanh thu “khống” để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, có lợi nhuận cao. Bị can cũng chỉ đạo Đặng Văn Hiển xây dựng kế hoạch huy động vốn, tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo nhà đầu tư tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần với lãi suất từ 15-20%/năm.

Theo lời giới thiệu của các bị can, khách hàng đầu tư được đảm bảo bằng việc sở hữu cổ phần của Công ty Egroup (thực chất là cổ phần “khống”), đa dạng thời hạn đầu tư và hình thức thanh toán.

Với cách thức trên, từ năm 2015 – 2023, Thủy bán 206.554.001 cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng. Cơ quan điều tra xác định, các bị can chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng (tiền gốc) của nhà dầu tư.

Toàn bộ số tiền thu được quản lý, theo dõi riêng. Trong đó, Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại, bị can sử dụng để trả nợ cá nhân, chuyển vào các công ty do mình sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền trên đã sử dụng hết, các bị can không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định ủy thác điều tra, ghi lời khai của 5.856 nhà đầu tư. Đến nay, có 3.291 nhà đầu tư đề nghị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, thực hiện các hành vi chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 nhà đầu tư.