Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông của các hãng hàng không nước ngoài đã bị hủy hoặc điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng từ tình hình xung đột quân sự tại khu vực này...

Theo cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam, ngày 4/3, Hãng hàng không Qatar Airways đã hủy hai chuyến bay chở khách từ Hà Nội đi Doha gồm chuyến QR983 khởi hành lúc 8h55 với 228 hành khách và chuyến QR977 dự kiến khởi hành lúc 19h10 với 251 hành khách. Ngoài ra, chuyến bay vận chuyển hàng hóa QR8951 lúc 6h10 cùng ngày cũng bị hủy.

Đối với các hành khách bị ảnh hưởng, Qatar Airways cho biết sẽ miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày bay ban đầu hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định đối với các vé có thời gian bay từ ngày 28/2 đến 10/3/2026. Hãng khuyến nghị hành khách chủ động quản lý đặt chỗ và thực hiện thay đổi qua website hoặc ứng dụng di động của hãng; trường hợp đặt vé qua đại lý cần liên hệ trực tiếp đơn vị xuất vé để được hỗ trợ.

Trong khi đó, chuyến bay EK395 của Hãng hàng không Emirates từ Hà Nội đi Dubai dự kiến khởi hành lúc 0h25 ngày 5/3 hiện chưa có thông tin thay đổi. Hãng Etihad Airways cũng đã hủy chuyến bay EY433 từ Hà Nội đi Sân bay quốc tế Zayed (UAE) dự kiến khởi hành lúc 20h ngày 5/3 với 246 hành khách.

Riêng Hãng hàng không Turkish Airlines vẫn duy trì khai thác bình thường các chuyến bay giữa Hà Nội và Istanbul trong ngày 4/3, gồm các chuyến TK252/TK253 khởi hành lúc 7h20/9h và TK164/TK165 khởi hành lúc 15h25/22h55.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không chủ động theo dõi diễn biến tình hình an ninh, an toàn hàng không quốc tế, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, nhằm kịp thời đánh giá rủi ro và điều chỉnh kế hoạch khai thác bay phù hợp.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Hàng không Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời ban hành khuyến cáo và chỉ đạo điều hành khai thác bay khi cần thiết. Các hãng hàng không Việt Nam và hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại Việt Nam được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và nhà chức trách hàng không các nước liên quan để đưa ra quyết định khai thác phù hợp.

Đồng thời, các hãng cần tăng cường quản lý an toàn khai thác bay, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, lựa chọn đường bay thay thế khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho tàu bay, tổ bay và hành khách; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin với hành khách khi phát sinh thay đổi lịch bay do yếu tố an ninh, an toàn khai thác.