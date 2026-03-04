Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Đầu tư

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Đan Tiên

04/03/2026, 15:51

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông của các hãng hàng không nước ngoài đã bị hủy hoặc điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng từ tình hình xung đột quân sự tại khu vực này...

Ảnh minh họa

Theo cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam, ngày 4/3, Hãng hàng không Qatar Airways đã hủy hai chuyến bay chở khách từ Hà Nội đi Doha gồm chuyến QR983 khởi hành lúc 8h55 với 228 hành khách và chuyến QR977 dự kiến khởi hành lúc 19h10 với 251 hành khách. Ngoài ra, chuyến bay vận chuyển hàng hóa QR8951 lúc 6h10 cùng ngày cũng bị hủy.

Đối với các hành khách bị ảnh hưởng, Qatar Airways cho biết sẽ miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày bay ban đầu hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định đối với các vé có thời gian bay từ ngày 28/2 đến 10/3/2026. Hãng khuyến nghị hành khách chủ động quản lý đặt chỗ và thực hiện thay đổi qua website hoặc ứng dụng di động của hãng; trường hợp đặt vé qua đại lý cần liên hệ trực tiếp đơn vị xuất vé để được hỗ trợ.

Trong khi đó, chuyến bay EK395 của Hãng hàng không Emirates từ Hà Nội đi Dubai dự kiến khởi hành lúc 0h25 ngày 5/3 hiện chưa có thông tin thay đổi. Hãng Etihad Airways cũng đã hủy chuyến bay EY433 từ Hà Nội đi Sân bay quốc tế Zayed (UAE) dự kiến khởi hành lúc 20h ngày 5/3 với 246 hành khách.

Riêng Hãng hàng không Turkish Airlines vẫn duy trì khai thác bình thường các chuyến bay giữa Hà Nội và Istanbul trong ngày 4/3, gồm các chuyến TK252/TK253 khởi hành lúc 7h20/9h và TK164/TK165 khởi hành lúc 15h25/22h55.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không chủ động theo dõi diễn biến tình hình an ninh, an toàn hàng không quốc tế, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, nhằm kịp thời đánh giá rủi ro và điều chỉnh kế hoạch khai thác bay phù hợp.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Hàng không Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời ban hành khuyến cáo và chỉ đạo điều hành khai thác bay khi cần thiết. Các hãng hàng không Việt Nam và hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại Việt Nam được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và nhà chức trách hàng không các nước liên quan để đưa ra quyết định khai thác phù hợp.

Đồng thời, các hãng cần tăng cường quản lý an toàn khai thác bay, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, lựa chọn đường bay thay thế khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho tàu bay, tổ bay và hành khách; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin với hành khách khi phát sinh thay đổi lịch bay do yếu tố an ninh, an toàn khai thác.

Cảnh báo doanh nghiệp hàng hải Việt Nam chủ động ứng phó rủi ro tại Trung Đông

15:57, 03/03/2026

Cảnh báo doanh nghiệp hàng hải Việt Nam chủ động ứng phó rủi ro tại Trung Đông

Hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác trước rủi ro từ xung đột Trung Đông

13:05, 01/03/2026

Hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác trước rủi ro từ xung đột Trung Đông

dân sinh đầu tư hạ tầng hàng không tác động xung đột Iran Israel

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương bố trí thêm khoảng 220.000 tỷ đồng cho các tuyến metro, khi nguồn lực hiện mới đáp ứng khoảng 40% tổng nhu cầu 345.000 tỷ đồng...

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Từ quý I/2026, dự án Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây sẽ bắt đầu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi được chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn trên 1.452 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Trước nguy cơ lặp lại các cú sốc thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, nhiều chuyên gia cho rằng giải pháp không chỉ nằm ở công cụ điều tiết của Ngân hàng Nhà nước, mà còn ở việc khơi thông dòng tiền ngân sách thông qua đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công...

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi trạng thái từ làm thuê sang làm chủ công nghệ, quản trị, sản xuất trong phát triển đường sắt; bảo đảm tiến độ, chất lượng, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Cảnh báo doanh nghiệp hàng hải Việt Nam chủ động ứng phó rủi ro tại Trung Đông

Cảnh báo doanh nghiệp hàng hải Việt Nam chủ động ứng phó rủi ro tại Trung Đông

Chủ tàu và doanh nghiệp vận tải biển được yêu cầu triển khai các biện pháp an ninh ở mức cao nhất theo kế hoạch an ninh tàu biển; duy trì liên lạc thông suốt, báo cáo vị trí đúng hạn, bảo đảm hệ thống nhận diện tự động (AIS) hoạt động chính xác và sẵn sàng điều chỉnh theo hướng dẫn của chính quyền hàng hải để tránh nguy cơ nhận diện nhầm...

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Tiêu điểm

2

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

Đầu tư

3

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Đầu tư

4

Quảng Trị: Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo năm 2025 tăng mạnh

Xuất nhập khẩu

5

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Bất động sản

