Chi tiết các khoản phụ cấp không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phúc Minh

04/03/2026, 15:57

Các khoản phụ cấp ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động sẽ không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong thời gian qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của người lao động gửi qua thư điện tử liên quan đến việc tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó có việc xác định các khoản phụ cấp phải tính đóng bảo hiểm.

Về nội dung này, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết căn theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024; Nghị định 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động do người sử dụng lao động quyết định.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến, hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Các khoản này không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động, hoặc các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Đơn cử như: Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ như xăng xe, điện thoại, đi lại; tiền hỗ trợ nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động; trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn, đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được xác định như sau: 3% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ ốm đau và thai sản; 22% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tổng cộng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 25% trên tiền lương làm căn cứ đóng. Tỷ lệ này được phân bổ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong các trường hợp cụ thể.

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

15:40, 04/02/2026

15:40, 04/02/2026

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

Cách xác định mức tiền lương để đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026

10:30, 23/01/2026

10:30, 23/01/2026

Cách xác định mức tiền lương để đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026

Luật Bảo hiểm xã hội người lao động phụ cấp lương tiền lương đóng bảo hiểm

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông của các hãng hàng không nước ngoài đã bị hủy hoặc điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng từ tình hình xung đột quân sự tại khu vực này...

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

Bộ Y tế đề nghị tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong hoạt động giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó có sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm độc tố cereulide (độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus) có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

Hải Phòng: Trong năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo

Hải Phòng: Trong năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo

Hải Phòng đề xuất năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo, giai đoạn 2027 - 2030 tiếp tục hỗ trợ cho 30.000 người…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm thời Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề...

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Những tháng đầu năm 2026, tổ chức Công đoàn tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương, thưởng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp sử dụng đông lao động...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Tiêu điểm

2

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

Đầu tư

3

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Đầu tư

4

Quảng Trị: Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo năm 2025 tăng mạnh

Xuất nhập khẩu

5

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy