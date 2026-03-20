Còn 11 ngày hạn chót kiểm kê tài sản công, gần 30% đơn vị chưa được duyệt
Hoàng Sơn
20/03/2026, 20:15
Còn 11 ngày để hoàn thành gửi báo cáo kiểm kê tài sản công nhưng đến nay mới có 87% đơn vị gửi báo cáo và 72% được duyệt. Khâu thẩm định vẫn là điểm nghẽn gây ách tắc…
Tính đến 17 giờ
ngày 19/3/2026 trên Phần mềm Tổng kiểm kê, tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài
sản công trên phạm vi cả nước ghi nhận kết quả tích cực khi phần lớn các bộ,
ngành trung ương và địa phương đã hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê.
Theo báo cáo Bộ
Tài chính, đa số các đơn vị tại
khối trung ương đã hoàn tất đăng ký
đối tượng kiểm kê. Nhiều bộ, ngành có quy mô lớn như Bộ Tài chính (660 đơn vị),
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (415 đơn vị), Tòa án nhân dân tối cao (396 đơn
vị), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (400 đơn vị)… đều đạt tỷ lệ hoàn thành 100%.
Tuy nhiên, vẫn còn hai đơn vị chưa hoàn tất đăng ký đối tượng kiểm kê.
Trong đó, Hội
Nhà Văn Việt Nam mới đạt 17% (1/6 đơn vị), trong khi Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đạt 96%, còn 7 đơn vị chưa đăng ký.
Xét ở khối địa phương,
tiến độ triển khai đồng đều và tích cực hơn khi toàn bộ các tỉnh, thành phố
trong danh sách đều hoàn thành
tỷ lệ đăng kí ở mức 100%.
Theo đó, nhiều địa
phương có số lượng đơn vị thuộc diện kiểm kê lớn như TP. Hồ Chí Minh (3.674 đơn
vị), Hà Nội (3.602 đơn vị), Phú Thọ (3.272 đơn vị), Thanh Hóa (3.171 đơn vị) đều đã hoàn tất đăng ký.
Liên quan đến tình hình gửi báo cáo đối với tài
sản cố định, tính
hết ngày 19/3/2026, cả nước có 87% đơn vị đã gửi báo
cáo.
Ở khối trung ương, vẫn còn 2 đơn vị chưa gửi báo
cáo là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam. Bên cạnh đó, ghi nhận 14 cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức
bình quân của cả nước dưới 87%
Trong khi đó, ở khối địa phương, không ghi nhận
địa phương nào chưa gửi báo cáo. Tuy nhiên, vẫn còn 12 tỉnh, thành phố có tỷ lệ
gửi dưới mức bình quân trên.
Đáng chú ý, Lai Châu và Quảng Ninh là hai địa
phương đạt tỷ lệ gửi báo cáo 100%.
Tính chung cả nước, trong tổng số 71.373 đơn vị thuộc diện kiểm kê, đã có
62.451 đơn vị gửi báo cáo, đạt
87%. Trong khi đó, tỷ lệ duyệt báo cáo trên toàn quốc mới đạt 72% với 51.089
đơn vị, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ gửi cho thấy khâu thẩm định vẫn là điểm
nghẽn.
Ở khối trung ương, có hai đơn vị dù
đã gửi đầy đủ nhưng tỷ lệ duyệt còn hạn chế như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(16%) và Kiểm toán Nhà nước (25%).
Ngược
lại, có 5 đơn vị đã gửi 100% nhưng chưa có báo cáo nào được duyệt, gồm
Văn phòng Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã
Việt Nam.
Ngoài ra, các đơn vị như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội
Luật gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ cũng
chưa phát sinh báo cáo được duyệt.
Tại các địa phương, tiến độ duyệt nhìn chung
tích cực hơn nhưng vẫn có sự phân hóa rõ rệt. Hai địa phương dẫn đầu như Quảng
Ninh và Đồng Tháp đạt 100% cả gửi và duyệt. Ngược lại, một số địa phương có tỷ
lệ duyệt thấp như Hà Tĩnh (36%), Thanh Hóa (42%) và Ninh Bình (39%).
Trong bối cảnh thời hạn hoàn thành gửi báo cáo trước ngày 31/3/2026 chỉ còn
11 ngày, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn tất
đăng ký đối tượng kiểm kê trên Phần mềm trước ngày
23/3/2026,
Đồng thời,đẩy nhanhtiếnđộ gửi báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ
quan quản lý cấp trên xem xét cũngnhư tăng cường công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt
nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Hiện còn 8 tổ chức chưa truy cập chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên phần mềm và cần hoàn thành trước ngày 22/3/2026 gồm: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam.
(Bộ Tài chính)
