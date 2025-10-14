Thứ Ba, 14/10/2025

Khung pháp lý

Khởi tố "Shark" Bình

Đỗ Mến

14/10/2025, 16:01

Cơ quan Công an xác định dự án tiền số Antex không được triển khai theo đúng lộ trình song Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn...

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.
Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin đến các cơ quan báo chí trung ương, thành phố về kết quả điều tra 4 chuyên án đặc biệt xuất sắc khám phá trong thời gian qua; trong đó có vụ án liên quan dự án "đồng tiền số Antex".

Theo đó, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nexttech.

Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.

Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.

Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao cho nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Công an TP. Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án thì liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy