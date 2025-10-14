Công an Hà Nội triệt phá nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn

Trong các vụ án vừa bị triệt phá, nổi lên là thủ đoạn các đối tượng bơm tinh chất vào thịt trâu kém chất lượng để “biến hóa” thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan, có vân mỡ. Còn trong vụ án sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả, các đối tượng đã tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng….

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị, thông tin về kết quả điều tra triệt phá các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

HÔ BIẾN THỊT TRÂU THÀNH THỊT BÒ WAGYU

Ngày 6/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm HIDA.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 19/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida, địa chỉ tại thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) đã liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000đ/kg; sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã sản xuất 14 tấn thịt bò giả và tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 1,7 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu. Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN BÌNH CHỮA CHÁY GIẢ

Cũng trong chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon giả, tiêu thụ hàng triệu bình ra thị trường.

Bước đầu, công an xác định Công ty Sản xuất Thương mại và dịch vụ Vietlink (nhà máy sản xuất đặt tại KCN Hải Sơn mở rộng xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) do Đặng Quốc Hoàng (SN 1974) là người đại diện pháp luật và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON.

Các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh. Ngay từ thời gian đầu vận hành, vì lợi nhuận, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.

Từ ngày 1/1/2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi (SN 1983, TP Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, quản lý và điều hành cho đến nay. Lợi phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả và phân phối ra thị trường qua đại lý và tập kết tại 07 địa điểm tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON thu được là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy, không có hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy là NH4H2P04, (NH4)2SO4.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng.

Còn Công ty Cổ phần Điện và chiếu sáng An Phú từ ngày 01/01/2025 đến nay sản xuất, làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Khám xét tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Vietlink, Công ty An Phú và các đơn vị phân phối đại lý, công an tạm giữ được 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can đối với các đối tượng; đồng thời điều tra xác minh làm rõ các tội danh khác có liên quan.