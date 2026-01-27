Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Dũng Hiếu
27/01/2026, 10:18
Ngày 26/1, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tháng 1/2026, công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, nhấn mạnh Hội nghị tháng 1/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng bộ quyết tâm triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Hội.
Hội nghị tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm: Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội; thảo luận, quyết định các nội dung về công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị tháng 12/2025 và thống nhất chủ trương quản lý, sử dụng biên chế tại Cơ quan Trung ương Hội theo đúng chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.
Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Vũ Gia Dân, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên về việc chỉ định ông Lê Quốc Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long chúc mừng ông Lê Quốc Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh đất nước triển khai quyết liệt các nghị quyết lớn của Trung ương. Đồng thời đánh giá cao vai trò, đóng góp của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và cá nhân ông Lê Quốc Minh trên cương vị Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
Ông Nguyễn Phi Long bày tỏ tin tưởng, với bề dày gần 40 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, ông Lê Quốc Minh sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng phát triển, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, làm tốt vai trò tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đồng thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực cho sự phát triển đất nước.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn và mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; sự ủng hộ, đồng hành và phối hợp chặt chẽ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
Ông Lê Quốc Minh khẳng định sẽ cùng tập thể tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than; thăm, động viên cán bộ, người lao động trực tiếp sản xuất. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng đối với giai cấp công nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Ngày 27/1, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 31, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công, phát triển đô thị, nhà ở, quy hoạch Thủ đô, cơ chế đặc thù và công tác nhân sự, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chiều 26/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tối 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel.
Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, trao đổi về kết quả Đại hội XIV của Đảng, phương hướng phát triển mỗi nước và các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian tới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: