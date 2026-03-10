Giải đua F1 "mất trắng" gần 2 tỷ USD vì chiến sự

Môn thể thao tốc độ hấp dẫn nhất thế giới F1 bước vào mùa giải 2026 với đà tăng trưởng thương mại mạnh mẽ. Tuy nhiên, lịch thi đấu tại Trung Đông lại đang phủ bóng đen bất định...
Liberty Media – đơn vị sở hữu giải đua Công thức 1 (F1) – đã chứng kiến khoảng 1,9 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường “bốc hơi” kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại về khả năng tổ chức các chặng đua tại Trung Đông, khu vực vốn chiếm vị trí quan trọng trong lịch thi đấu của một trong những môn thể thao được theo dõi nhiều nhất thế giới.
Mùa giải F1 2026 đã khởi tranh vào cuối tuần trước tại Melbourne (Australia), chặng đầu tiên trong tổng số 24 cuộc đua của năm. Tuy nhiên, hai chặng đua dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Bahrain và Saudi Arabia đang đối mặt nhiều bất định khi căng thẳng leo thang trong khu vực. Trong khi đó, các chặng Qatar Grand Prix và Abu Dhabi Grand Prix dự kiến sẽ khép lại mùa giải vào giai đoạn cuối năm.
Cổ phiếu của Liberty Formula One Group – pháp nhân sở hữu giải đua F1 – đã giảm hơn 7% trên thị trường New York tính đến thời điểm hiện tại.
TRUNG ĐÔNG - THỊ TRƯỜNG QUAN TRỌNG CỦA F1
Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) – cơ quan quản lý các giải đua xe thể thao toàn cầu – đã quyết định hoãn chặng đua Qatar 1.812km, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 28/3 để mở màn mùa giải FIA World Endurance Championship 2026.
Xung đột tại Trung Đông xuất hiện đúng vào thời điểm hoạt động kinh doanh của F1 đang bùng nổ. Tại Mỹ, lượng khán giả theo dõi môn thể thao này tăng mạnh, một phần nhờ thành công của loạt phim tài liệu Formula 1: Drive to Survive trên Netflix cũng như bộ phim điện ảnh F1: The Movie ra mắt gần đây.
Sự phổ biến ngày càng tăng đã góp phần đẩy giá cổ phiếu của F1 đi lên, đưa giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này hiện vẫn vượt 21 tỷ USD. Trước đó, Liberty Media đã chi 4,4 tỷ USD để mua lại quyền sở hữu giải đua vào năm 2017.
Trung Đông hiện đã trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái của giải đua F1. Bahrain là nơi đăng cai chặng đua đầu tiên của khu vực vào năm 2004. Đến nay, lịch thi đấu F1 có tới bốn chặng diễn ra tại Trung Đông, bao gồm cả hai cuộc đua khép lại mùa giải tại Qatar và Abu Dhabi.
Theo các nguồn tin trong ngành, Saudi Arabia hiện là một trong những quốc gia trả phí đăng cai cao nhất cho F1, ngang với Qatar, ở mức khoảng 30 triệu bảng (tương đương 55 triệu USD). Trong khi đó, Bahrain – nơi tổ chức chặng đua F1 đầu tiên tại Trung Đông vào năm 2004 – được cho là chi khoảng 24 triệu bảng (khoảng 45 triệu USD) để có quyền đăng cai một chặng Grand Prix.
Không chỉ đóng góp đáng kể về mặt tài chính cho F1, 2 quốc gia Bahrain và Saudi Arabia còn có mối liên hệ sâu sắc với môn thể thao này. Bahrain hiện sở hữu đội đua McLaren, trong khi Saudi Arabia là nhà tài trợ và nhà đầu tư quan trọng thông qua tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco.
Quỹ đầu tư công Public Investment Fund của Saudi Arabia hiện nắm giữ cổ phần thiểu số trong đội đua Aston Martin Formula One Team. Trong khi đó, quỹ đầu tư quốc gia Mumtalakat của Bahrain cùng tập đoàn đầu tư CYVN Holdings có trụ sở tại Abu Dhabi đang kiểm soát đội đua đối thủ McLaren.
F1 CÓ THỂ THIỆT HẠI BAO NHIÊU NẾU CÁC CHẶNG ĐUA BỊ HỦY?
Do xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn căng thẳng, nhiều khả năng F1 sẽ phải hủy hai chặng đua Bahrain Grand Prix và Saudi Arabian Grand Prix. Một số nguồn tin cho biết các chặng đua này có thể sẽ không được thay thế trong lịch thi đấu mùa giải.
Ban tổ chức F1 dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng, trong bối cảnh chặng đua tại Bahrain dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/4, trong khi chặng tại Saudi Arabia được lên lịch vào cuối tuần ngay sau đó, từ ngày 17 - 19/4.
Stefano Domenicali, Chủ tịch F1, thông tin với trang Sky Sports rằng dù tình hình tại Trung Đông hiện nay khá căng thẳng, ban tổ chức vẫn chưa muốn vội vàng đưa ra quyết định.
“Chúng tôi chưa muốn đưa ra bất kỳ tuyên bố nào vào thời điểm này vì tình hình vẫn đang diễn biến và chúng tôi vẫn còn thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn,” ông cho biết. “Hiện tại, chúng tôi muốn giữ sự bình tĩnh và thận trọng, đảm bảo lựa chọn thời điểm phù hợp để đưa ra quyết định chính xác, giống như cách chúng tôi đã từng làm trước đây”.
Dù chưa có xác nhận chính thức, F1 được ước tính có thể mất khoảng 54 triệu bảng Anh (khoảng 72 triệu USD) nếu cả hai chặng đua bị hủy.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên một chặng đua tại khu vực bị hủy bỏ. Năm 2011, chặng mở màn mùa giải dự kiến tổ chức tại Bahrain đã phải hoãn lại sau khi làn sóng bất ổn dân sự bùng phát tại quốc gia vùng Vịnh này, khiến FIA buộc phải thông báo hoãn giải đua Grand Prix chỉ ba tuần trước thời điểm dự kiến diễn ra.
Thương vụ 1,5 tỷ USD đưa F1 thành "thế lực xa xỉ" mới
19:53, 10/12/2025
Chiến sự thử thách sức chịu đựng của ngành xa xỉ Vùng Vịnh
18:39, 09/03/2026
Ngành làm đẹp có cạnh tranh được trong thế giới F1?
Công nghệ được tận dụng để phát triển thị trường sách
Giá thành rẻ, kho lưu trữ gọn nhẹ, và khả năng tra cứu nhanh khiến sách điện tử (ebook) và sách nói (audiobook) trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến. Doanh số theo đó tăng nhanh, và dần chiếm tỷ lệ đáng kể trong ngành xuất bản…
Đêm nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" tôn vinh thi ca triều Nguyễn
Tối ngày 3/3, tại Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế, chương trình nghệ thuật “Thi dĩ ngôn chí” đã mang đến một không gian sử thi giàu cảm xúc, tôn vinh di sản thi ca của các Hoàng đế triều Nguyễn trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và Ngày hội Thơ Huế...
Tiền thưởng huy chương ở Thế vận hội Mùa đông 2026
Singapore đứng đầu bảng xếp hạng về mức tiền thưởng cho các vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông năm nay...
Công nghiệp văn hóa: “Kho vàng” cho phát triển kinh tế
Việt Nam vốn sở hữu một kho tàng văn hóa đồ sộ nhưng để kho tàng này mang lại giá trị kinh tế thì vẫn còn khiêm tốn. Đã đến lúc “bản sắc Việt” cần được chuyển hóa thành một động lực tăng trưởng mới, góp phần định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.
Giá vé xem trận đấu bóng bầu dục Super Bowl của Mỹ ngày càng đắt đỏ
Super Bowl đã trở thành một sản phẩm xa xỉ, và các yếu tố duy trì địa vị này của trận đấu khó có thể thay đổi trong tương lai gần...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: