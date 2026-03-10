Giải đua F1 "mất trắng" gần 2 tỷ USD vì chiến sự

Môn thể thao tốc độ hấp dẫn nhất thế giới F1 bước vào mùa giải 2026 với đà tăng trưởng thương mại mạnh mẽ. Tuy nhiên, lịch thi đấu tại Trung Đông lại đang phủ bóng đen bất định...

Liberty Media – đơn vị sở hữu giải đua Công thức 1 (F1) – đã chứng kiến khoảng 1,9 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường “bốc hơi” kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại về khả năng tổ chức các chặng đua tại Trung Đông, khu vực vốn chiếm vị trí quan trọng trong lịch thi đấu của một trong những môn thể thao được theo dõi nhiều nhất thế giới.

Mùa giải F1 2026 đã khởi tranh vào cuối tuần trước tại Melbourne (Australia), chặng đầu tiên trong tổng số 24 cuộc đua của năm. Tuy nhiên, hai chặng đua dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Bahrain và Saudi Arabia đang đối mặt nhiều bất định khi căng thẳng leo thang trong khu vực. Trong khi đó, các chặng Qatar Grand Prix và Abu Dhabi Grand Prix dự kiến sẽ khép lại mùa giải vào giai đoạn cuối năm.

Melbourne Grand Prix 2026 kết thúc với sự chiến thắng của đội đua Mercedes.

Cổ phiếu của Liberty Formula One Group – pháp nhân sở hữu giải đua F1 – đã giảm hơn 7% trên thị trường New York tính đến thời điểm hiện tại.

TRUNG ĐÔNG - THỊ TRƯỜNG QUAN TRỌNG CỦA F1

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) – cơ quan quản lý các giải đua xe thể thao toàn cầu – đã quyết định hoãn chặng đua Qatar 1.812km, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 28/3 để mở màn mùa giải FIA World Endurance Championship 2026.

Xung đột tại Trung Đông xuất hiện đúng vào thời điểm hoạt động kinh doanh của F1 đang bùng nổ. Tại Mỹ, lượng khán giả theo dõi môn thể thao này tăng mạnh, một phần nhờ thành công của loạt phim tài liệu Formula 1: Drive to Survive trên Netflix cũng như bộ phim điện ảnh F1: The Movie ra mắt gần đây.

Bộ phim điện ảnh F1: The Movie.

Sự phổ biến ngày càng tăng đã góp phần đẩy giá cổ phiếu của F1 đi lên, đưa giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này hiện vẫn vượt 21 tỷ USD. Trước đó, Liberty Media đã chi 4,4 tỷ USD để mua lại quyền sở hữu giải đua vào năm 2017.

Trung Đông hiện đã trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái của giải đua F1. Bahrain là nơi đăng cai chặng đua đầu tiên của khu vực vào năm 2004. Đến nay, lịch thi đấu F1 có tới bốn chặng diễn ra tại Trung Đông, bao gồm cả hai cuộc đua khép lại mùa giải tại Qatar và Abu Dhabi.

Theo các nguồn tin trong ngành, Saudi Arabia hiện là một trong những quốc gia trả phí đăng cai cao nhất cho F1, ngang với Qatar, ở mức khoảng 30 triệu bảng (tương đương 55 triệu USD). Trong khi đó, Bahrain – nơi tổ chức chặng đua F1 đầu tiên tại Trung Đông vào năm 2004 – được cho là chi khoảng 24 triệu bảng (khoảng 45 triệu USD) để có quyền đăng cai một chặng Grand Prix.

Saudi Arabia hiện là một trong những quốc gia trả phí đăng cai cao nhất cho F1.

Không chỉ đóng góp đáng kể về mặt tài chính cho F1, 2 quốc gia Bahrain và Saudi Arabia còn có mối liên hệ sâu sắc với môn thể thao này. Bahrain hiện sở hữu đội đua McLaren, trong khi Saudi Arabia là nhà tài trợ và nhà đầu tư quan trọng thông qua tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco.

Quỹ đầu tư công Public Investment Fund của Saudi Arabia hiện nắm giữ cổ phần thiểu số trong đội đua Aston Martin Formula One Team. Trong khi đó, quỹ đầu tư quốc gia Mumtalakat của Bahrain cùng tập đoàn đầu tư CYVN Holdings có trụ sở tại Abu Dhabi đang kiểm soát đội đua đối thủ McLaren.

F1 CÓ THỂ THIỆT HẠI BAO NHIÊU NẾU CÁC CHẶNG ĐUA BỊ HỦY?

Do xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn căng thẳng, nhiều khả năng F1 sẽ phải hủy hai chặng đua Bahrain Grand Prix và Saudi Arabian Grand Prix. Một số nguồn tin cho biết các chặng đua này có thể sẽ không được thay thế trong lịch thi đấu mùa giải.

Ban tổ chức F1 dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng, trong bối cảnh chặng đua tại Bahrain dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/4, trong khi chặng tại Saudi Arabia được lên lịch vào cuối tuần ngay sau đó, từ ngày 17 - 19/4.

Nhiều khả năng F1 sẽ phải hủy hai chặng đua Bahrain Grand Prix và Saudi Arabian Grand Prix.

Stefano Domenicali, Chủ tịch F1, thông tin với trang Sky Sports rằng dù tình hình tại Trung Đông hiện nay khá căng thẳng, ban tổ chức vẫn chưa muốn vội vàng đưa ra quyết định.

“Chúng tôi chưa muốn đưa ra bất kỳ tuyên bố nào vào thời điểm này vì tình hình vẫn đang diễn biến và chúng tôi vẫn còn thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn,” ông cho biết. “Hiện tại, chúng tôi muốn giữ sự bình tĩnh và thận trọng, đảm bảo lựa chọn thời điểm phù hợp để đưa ra quyết định chính xác, giống như cách chúng tôi đã từng làm trước đây”.

Dù chưa có xác nhận chính thức, F1 được ước tính có thể mất khoảng 54 triệu bảng Anh (khoảng 72 triệu USD) nếu cả hai chặng đua bị hủy.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên một chặng đua tại khu vực bị hủy bỏ. Năm 2011, chặng mở màn mùa giải dự kiến tổ chức tại Bahrain đã phải hoãn lại sau khi làn sóng bất ổn dân sự bùng phát tại quốc gia vùng Vịnh này, khiến FIA buộc phải thông báo hoãn giải đua Grand Prix chỉ ba tuần trước thời điểm dự kiến diễn ra.