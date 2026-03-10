Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng và đất nước

Sáng 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031, yêu cầu đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng và đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc sớm kiện toàn và ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới ngay sau Đại hội XIV của Đảng thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương, đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng và đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Hội đồng nhiệm kỳ 2026–2031 được kiện toàn theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư vấn chiến lược.

Tổng Bí thư lưu ý, việc Hội đồng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo cán bộ và phát triển tri thức khoa học chính trị. Thành phần Hội đồng có sự kết hợp giữa các nhà khoa học giàu kinh nghiệm và lực lượng kế cận, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hội đồng tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định các vấn đề chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, công tác lý luận phải thực sự đi trước một bước, chủ động nghiên cứu, phát hiện và luận giải những vấn đề lý luận mới nảy sinh từ thực tiễn trong nước và những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới; tích cực tham gia phản biện, thẩm định các đề án lớn của Đảng và Nhà nước, gắn chặt lý luận với thực tiễn phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của Hội đồng trong tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết những chặng đường lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam; tham gia tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, qua đó tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng.

Bên cạnh đó, Hội đồng có trách nhiệm quan trọng trong việc tham gia xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng, bảo đảm các văn kiện có nền tảng lý luận vững chắc, phản ánh đúng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; chủ động ứng dụng thành tựu của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các công cụ phân tích hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường năng lực dự báo chiến lược.

Cùng với đó, Hội đồng cần phát huy vai trò trung tâm tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước; mở rộng hợp tác nghiên cứu liên ngành, tăng cường đối ngoại lý luận, trao đổi học thuật và đối thoại chính sách quốc tế, góp phần lan tỏa các giá trị lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa lý luận thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.