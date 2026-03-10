Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng và đất nước

Hà Lê

10/03/2026, 14:42

Sáng 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031, yêu cầu đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng và đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc sớm kiện toàn và ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới ngay sau Đại hội XIV của Đảng thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương, đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng và đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Hội đồng nhiệm kỳ 2026–2031 được kiện toàn theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư vấn chiến lược.

Tổng Bí thư lưu ý, việc Hội đồng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo cán bộ và phát triển tri thức khoa học chính trị. Thành phần Hội đồng có sự kết hợp giữa các nhà khoa học giàu kinh nghiệm và lực lượng kế cận, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hội đồng tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định các vấn đề chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, công tác lý luận phải thực sự đi trước một bước, chủ động nghiên cứu, phát hiện và luận giải những vấn đề lý luận mới nảy sinh từ thực tiễn trong nước và những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới; tích cực tham gia phản biện, thẩm định các đề án lớn của Đảng và Nhà nước, gắn chặt lý luận với thực tiễn phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của Hội đồng trong tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết những chặng đường lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam; tham gia tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, qua đó tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng.

Bên cạnh đó, Hội đồng có trách nhiệm quan trọng trong việc tham gia xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng, bảo đảm các văn kiện có nền tảng lý luận vững chắc, phản ánh đúng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; chủ động ứng dụng thành tựu của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các công cụ phân tích hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường năng lực dự báo chiến lược.

Cùng với đó, Hội đồng cần phát huy vai trò trung tâm tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước; mở rộng hợp tác nghiên cứu liên ngành, tăng cường đối ngoại lý luận, trao đổi học thuật và đối thoại chính sách quốc tế, góp phần lan tỏa các giá trị lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa lý luận thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Từ khóa:

Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với lãnh đạo Qatar và UAE: Thúc đẩy đối thoại hoà bình, tăng cường hợp tác năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với lãnh đạo Qatar và UAE: Thúc đẩy đối thoại hoà bình, tăng cường hợp tác năng lượng

Tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), trao đổi về tình hình khu vực Trung Đông và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó nhấn mạnh đối thoại hoà bình và bảo đảm an ninh năng lượng.

Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, triển khai đồng bộ hạ tầng kết nối để sớm đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc…

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự

Kỳ họp thứ nhất khai mạc vào ngày 6/4, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Kinh tế 2 tháng đầu năm: Phục hồi mở rộng nhưng rủi ro cấu trúc đang tích tụ

Kinh tế 2 tháng đầu năm: Phục hồi mở rộng nhưng rủi ro cấu trúc đang tích tụ

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực với sự phục hồi và mở rộng trong sản xuất, thương mại và xuất khẩu. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ngắn hạn, một số rủi ro cấu trúc đang tích tụ, từ sự lệch pha trong động lực tăng trưởng, tổng cầu trong nước phục hồi chậm, đến áp lực chi phí đầu vào gia tăng. Những yếu tố này đòi hỏi sự thận trọng hơn trong việc đánh giá chất lượng phục hồi và dư địa điều hành chính sách trong thời gian tới...

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu, nhằm chủ động nguồn cung, ổn định thị trường trong bối cảnh biến động năng lượng toàn cầu.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

2

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

3

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

4

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

5

Bộ Công Thương ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy