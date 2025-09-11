Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Ngày 11/9/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, áp dụng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0 (PCI 2.0).

Sáng kiến này đánh dấu bước đi quan trọng của VCCI trong cung cấp thông tin toàn diện và có chiều sâu về thực trạng, cơ hội và thách thức của khu vực kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình là xây dựng một ấn phẩm định kỳ, khách quan, cung cấp thông tin tham khảo tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phó Tổng Thư ký VCCI, báo cáo thường niên sắp tới sẽ đi theo hướng "khám bệnh – chẩn đoán – điều trị". Nghĩa là từ kết quả khảo sát ban đầu, VCCI sẽ cùng các chuyên gia phân tích sâu, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện cụ thể cho từng địa phương.

ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phó Tổng Thư ký VCCI

Báo cáo sẽ kết hợp phân tích dữ liệu thống kê, kết hợp với phản ánh tiếng nói từ thực tế của doanh nghiệp về quá trình tiếp cận các nguồn lực, việc thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, báo cáo ấn phẩm thường niên sẽ đề xuất các khuyến nghị chính sách thực tiễn giúp cải thiện chất lượng điều hành kinh tế địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Đặc biệt, báo cáo sẽ áp dụng phương pháp luận Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0, phiên bản nâng cấp chỉ số PCI do VCCI triển khai 20 năm qua, cập nhật các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và chất lượng quản trị địa phương.

PCI 2.0 sẽ hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố có cơ sở vững chắc hơn để thúc đẩy cải thiện môi trường – đầu tư kinh doanh trong bối cảnh mới sau sáp nhập, cũng như thực hiện các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế…

"Sự hợp tác giữa tổ chức nghiên cứu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, sự tham gia của các bên liên quan, từ các bộ, ngành trung ương tới các hiệp hội doanh nghiệp địa phương và chuyên gia nghiên cứu sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện phương pháp luận, đảm bảo tính ứng dụng và hiệu quả của báo cáo", ông Tuấn nhấn mạnh.

VCCI tin tưởng rằng thông qua việc các báo cáo phân tích sâu sắc và đối thoại liên tục giữa các bên liên quan, sáng kiến này sẽ góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, thông suốt thoáng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững.

Ông Tuấn kỳ vọng sáng kiến trở thành một kênh phản hồi thường xuyên giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý, giúp chính sách được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế.