Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam
Vũ Khuê
11/09/2025, 23:46
Ngày 11/9/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, áp dụng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0 (PCI 2.0).
Sáng kiến này đánh dấu bước đi quan trọng của VCCI trong cung cấp thông tin toàn diện và có chiều sâu về thực trạng, cơ hội và thách thức của khu vực kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam.
Mục tiêu của chương trình là xây dựng một ấn phẩm định kỳ, khách quan, cung cấp thông tin tham khảo tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phó Tổng Thư ký VCCI, báo cáo thường niên sắp tới sẽ đi theo hướng "khám bệnh – chẩn đoán – điều trị". Nghĩa là từ kết quả khảo sát ban đầu, VCCI sẽ cùng các chuyên gia phân tích sâu, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện cụ thể cho từng địa phương.
Báo cáo sẽ kết hợp phân tích dữ liệu thống kê, kết hợp với phản ánh tiếng nói từ thực tế của doanh nghiệp về quá trình tiếp cận các nguồn lực, việc thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Trên cơ sở đó, báo cáo ấn phẩm thường niên sẽ đề xuất các khuyến nghị chính sách thực tiễn giúp cải thiện chất lượng điều hành kinh tế địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.
Đặc biệt, báo cáo sẽ áp dụng phương pháp luận Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0, phiên bản nâng cấp chỉ số PCI do VCCI triển khai 20 năm qua, cập nhật các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và chất lượng quản trị địa phương.
PCI 2.0 sẽ hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố có cơ sở vững chắc hơn để thúc đẩy cải thiện môi trường – đầu tư kinh doanh trong bối cảnh mới sau sáp nhập, cũng như thực hiện các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế…
"Sự hợp tác giữa tổ chức nghiên cứu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, sự tham gia của các bên liên quan, từ các bộ, ngành trung ương tới các hiệp hội doanh nghiệp địa phương và chuyên gia nghiên cứu sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện phương pháp luận, đảm bảo tính ứng dụng và hiệu quả của báo cáo", ông Tuấn nhấn mạnh.
VCCI tin tưởng rằng thông qua việc các báo cáo phân tích sâu sắc và đối thoại liên tục giữa các bên liên quan, sáng kiến này sẽ góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, thông suốt thoáng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững.
Ông Tuấn kỳ vọng sáng kiến trở thành một kênh phản hồi thường xuyên giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý, giúp chính sách được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế.
Phát triển kinh tế tư nhân tạo đà tăng trưởng hai con số: Niềm tin cần được củng cố
07:00, 15/07/2025
Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển triển kinh tế tư nhân bền vững
17:03, 04/07/2025
Cải cách thể chế để kinh tế tư nhân bứt phá theo Nghị quyết 68
Việt Nam nỗ lực đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững
Chia sẻ với Phái đoàn Liên minh Châu Âu, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, Việt Nam khẳng định mức độ sẵn sàng cao trong tiến trình cấp phép FLEGT, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới từ quốc tế, đặc biệt là Quy định chống mất rừng (EUDR) của EU. Truy xuất nguồn gốc từng sản phẩm gỗ được xem là "chìa khóa" ngăn chặn suy thoái rừng, bảo vệ môi trường và nâng cao uy tín của Việt Nam – trung tâm chế biến gỗ hàng đầu thế giới…
Đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ
Bộ Tài chính đề xuất miễn trừ áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (QDMTT theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu) đối với các dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ, nhằm tránh nguy cơ phát sinh nghĩa vụ bồi thường cho nhà đầu tư…
Giá xăng dầu trong nước biến động theo thị trường thế giới
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 11/9 đã được điều chỉnh tăng giảm tùy từng loại mặt hàng. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít. Ngược lại, các loại dầu có mức tăng từ 54 đồng/lít - 170 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 286 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Giảm “phiền hà” cho doanh nghiệp phân bón để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
Trong bối cảnh thị trường biến động và áp lực hội nhập, những bất cập trong Luật Trồng trọt và chính sách thuế xuất khẩu phân bón vẫn đang “đè nặng” lên ngành phân bón. Những kiến nghị sửa đổi Luật Trồng trọt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, vừa bảo vệ sản xuất phân bón trong nước, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế…
Ngành hàng thực phẩm - gia vị Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế bằng chất lượng vượt trội
Các doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm - gia vị Việt Nam đang khẳng định vị thế với chiến lược "đi bằng chất lượng thật", kết hợp hương vị bản địa đậm đà với hệ thống chứng chỉ quốc tế khắt khe...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: