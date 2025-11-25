Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường đèo Mimosa

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Tuấn Khang
25/11/2025, 11:07
Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 18/11 đến ngày 20/11/2025...
Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng được giao rà soát, xác định mức độ hư hỏng công trình đường bộ do thiên tai, đề xuất giải pháp sửa chữa và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định. Đồng thời, đơn vị phối hợp Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn thực hiện, bảo đảm tuân thủ pháp luật.
Sau khi hoàn thành thi công công trình khẩn cấp, Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Văn bản cũng nêu rõ Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km226+600 – Km226+800 (lý trình thiết kế Km3+600 – Km3+800) trên tuyến đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng. Khu vực này bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão từ ngày 18/11 đến 20/11/2025.
Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) được giao đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong triển khai khắc phục hậu quả thiên tai đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Trước đó, tình huống thiên tai xảy ra tại Km226+600 – Km226+800 trên đèo Mimosa gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng người dân và phương tiện tham gia giao thông. Thời điểm được xác định để Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng tiến hành rà soát, xác định mức độ hư hỏng và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp là từ ngày 18/11 đến ngày 20/11/2025.
Các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai sẽ được triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Chương IV Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ trưởng Bộ Xây dựng) về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.
Tình huống thiên tai nêu trên được xác định căn cứ vào các bản tin cảnh báo mưa lũ, sạt lở, sụt lún đất do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hành, gồm tin số 1067 ngày 12/11/2025; tin số 1088 ngày 19/11/2025; các tin số 1090 và 1091 ngày 19 và 20/11/2025 cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng. Ngoài ra, còn có các bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn từ ngày 18 đến 20/11/2025.
