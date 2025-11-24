Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt tại Trung Bộ và Tây Nguyên ngập lụt, sạt lở do mưa lũ

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo nhanh tình hình giao thông tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ngày 24/11...

Cụ thể, về đường bộ, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở hàng trăm vị trí, trong đó có nhiều đoạn bị cuốn trôi nền đường, taluy âm bị khoét sâu, nền mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đến 7h ngày 24/11, cả nước vẫn còn 15 vị trí tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại Khánh Hòa, Quốc lộ 27C còn 12 điểm ùn tắc, gồm ba vị trí sạt lở taluy âm có nguy cơ mất toàn bộ nền đường và chín điểm sạt taluy dương. Địa phương đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ nổ mìn phá đá tại Km44+410 để mở đường. Công tác thông tuyến một làn dự kiến hoàn thành lúc 18h ngày 25/11.

Tại Lâm Đồng, có 3 vị trí tắc gồm 2 điểm trên Quốc lộ 20 và một điểm trên Quốc lộ 27C. Trên Quốc lộ 20, điểm sạt lở đèo Mimosa dự kiến thông xe ngày 30/11; đèo D’ran dự kiến thông xe vào ngày 25/11. Riêng Quốc lộ 27C, lực lượng thi công đang mở tuyến để thông xe ngay trong ngày 25/11. Các địa phương đã triển khai phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực điều tiết, không để người và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cục Đường bộ Việt Nam đã cử các đoàn công tác đến hiện trường tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Trung Bộ, huy động thiết bị, vật tư để xử lý các điểm sạt lở lớn. Đơn vị cũng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thêm 5.000 rọ đá để ứng phó tình trạng sạt trượt lan rộng. Nhiều đoạn đường bị ngập sâu, dòng chảy xiết khiến quá trình thi công diễn ra khó khăn, phải chia làm nhiều mũi thi công cùng lúc để đảm bảo tiến độ khắc phục.

Về đường sắt, mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Toàn tuyến ghi nhận 61 điểm sạt lở, trôi nền đường, trong đó 46 điểm đã được khắc phục, còn 15 điểm vẫn đang được xử lý, chủ yếu ở các khu gian Đông Tác – Phú Hiệp và Phú Hiệp – Hảo Sơn. Nhiều đoạn đường ray bị trôi nền đá sâu 0,8–3 m, có vị trí lệch tim tới 4 m. Một số khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng đường sắt khiến việc vận chuyển vật tư, máy móc gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, đến 18h ngày 27/11 sẽ trả đường với tốc độ 5 km/h và dự kiến 24h ngày 25/11 thông tuyến trở lại.

Riêng tuyến Diêu Trì – Quy Nhơn, nhiều điểm bị trôi nền ballast, đất đá, cây cỏ phủ kín mặt đường, buộc ngành đường sắt phải phong tỏa từ 21/11 để xử lý. Trên tuyến Hà Nội – TP.HCM, liên tiếp ghi nhận các đoạn trôi nền đá, sạt lở mái taluy khiến kết cấu hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng nặng.

Do sự cố kéo dài, ngành đường sắt đã phải ngừng chạy 44 đoàn tàu và hoàn trả hơn 21.000 vé cho hành khách. Nhiều đoàn tàu phải dừng dọc tuyến trong thời gian dài. Để hỗ trợ hành khách, ngành đường sắt đã bố trí gần 15.500 suất ăn miễn phí tại các ga và trên tàu. Công tác dọn dẹp và khôi phục hạ tầng đang được các đơn vị triển khai 24/24 giờ.

Đối với hàng không, Cảng hàng không Tuy Hòa vẫn duy trì hoạt động bình thường, không có chuyến bay nào phải hoãn, hủy do ảnh hưởng thời tiết. Lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa tại các khu vực chịu ảnh hưởng cũng chưa ghi nhận sự cố lớn, cơ bản duy trì trạng thái an toàn.