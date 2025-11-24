Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt tại Trung Bộ và Tây Nguyên ngập lụt, sạt lở do mưa lũ

Tuấn Khang

24/11/2025, 19:03

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo nhanh tình hình giao thông tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ngày 24/11...

Nhiều vị trí đường sắt qua miền Trung bị sạt trôi. Ảnh: VNR.
Nhiều vị trí đường sắt qua miền Trung bị sạt trôi. Ảnh: VNR.

Cụ thể, về đường bộ, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở hàng trăm vị trí, trong đó có nhiều đoạn bị cuốn trôi nền đường, taluy âm bị khoét sâu, nền mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đến 7h ngày 24/11, cả nước vẫn còn 15 vị trí tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại Khánh Hòa, Quốc lộ 27C còn 12 điểm ùn tắc, gồm ba vị trí sạt lở taluy âm có nguy cơ mất toàn bộ nền đường và chín điểm sạt taluy dương. Địa phương đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ nổ mìn phá đá tại Km44+410 để mở đường. Công tác thông tuyến một làn dự kiến hoàn thành lúc 18h ngày 25/11.

Tại Lâm Đồng, có 3 vị trí tắc gồm 2 điểm trên Quốc lộ 20 và một điểm trên Quốc lộ 27C. Trên Quốc lộ 20, điểm sạt lở đèo Mimosa dự kiến thông xe ngày 30/11; đèo D’ran dự kiến thông xe vào ngày 25/11. Riêng Quốc lộ 27C, lực lượng thi công đang mở tuyến để thông xe ngay trong ngày 25/11. Các địa phương đã triển khai phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực điều tiết, không để người và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cục Đường bộ Việt Nam đã cử các đoàn công tác đến hiện trường tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Trung Bộ, huy động thiết bị, vật tư để xử lý các điểm sạt lở lớn. Đơn vị cũng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thêm 5.000 rọ đá để ứng phó tình trạng sạt trượt lan rộng. Nhiều đoạn đường bị ngập sâu, dòng chảy xiết khiến quá trình thi công diễn ra khó khăn, phải chia làm nhiều mũi thi công cùng lúc để đảm bảo tiến độ khắc phục.

Về đường sắt, mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Toàn tuyến ghi nhận 61 điểm sạt lở, trôi nền đường, trong đó 46 điểm đã được khắc phục, còn 15 điểm vẫn đang được xử lý, chủ yếu ở các khu gian Đông Tác – Phú Hiệp và Phú Hiệp – Hảo Sơn. Nhiều đoạn đường ray bị trôi nền đá sâu 0,8–3 m, có vị trí lệch tim tới 4 m. Một số khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng đường sắt khiến việc vận chuyển vật tư, máy móc gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, đến 18h ngày 27/11 sẽ trả đường với tốc độ 5 km/h và dự kiến 24h ngày 25/11 thông tuyến trở lại.

Riêng tuyến Diêu Trì – Quy Nhơn, nhiều điểm bị trôi nền ballast, đất đá, cây cỏ phủ kín mặt đường, buộc ngành đường sắt phải phong tỏa từ 21/11 để xử lý. Trên tuyến Hà Nội – TP.HCM, liên tiếp ghi nhận các đoạn trôi nền đá, sạt lở mái taluy khiến kết cấu hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng nặng.

Do sự cố kéo dài, ngành đường sắt đã phải ngừng chạy 44 đoàn tàu và hoàn trả hơn 21.000 vé cho hành khách. Nhiều đoàn tàu phải dừng dọc tuyến trong thời gian dài. Để hỗ trợ hành khách, ngành đường sắt đã bố trí gần 15.500 suất ăn miễn phí tại các ga và trên tàu. Công tác dọn dẹp và khôi phục hạ tầng đang được các đơn vị triển khai 24/24 giờ.

Đối với hàng không, Cảng hàng không Tuy Hòa vẫn duy trì hoạt động bình thường, không có chuyến bay nào phải hoãn, hủy do ảnh hưởng thời tiết. Lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa tại các khu vực chịu ảnh hưởng cũng chưa ghi nhận sự cố lớn, cơ bản duy trì trạng thái an toàn. 

Mưa lớn gây sự cố tại cầu Luật Lễ, đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu

15:31, 19/11/2025

Mưa lớn gây sự cố tại cầu Luật Lễ, đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu

Mưa lũ dồn dập từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề

12:42, 19/11/2025

Mưa lũ dồn dập từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

09:51, 24/11/2025

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

Từ khóa:

dân sinh đầu tư hạ tầng - giao thông phòng chống thiên tai Thiên tai tình hình mưa lũ miền Trung

Đọc thêm

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 2.000 ha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm quyền lợi người dân và tuân thủ quy định trong quá trình giải phóng mặt bằng...

Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tới Nghệ An khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan, chuẩn bị cho quá trình thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025 phát hành ngày 24/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hà Tĩnh sắp có bến cảng quốc tế 100.000 tấn, vốn hơn 8.800 tỷ đồng

Hà Tĩnh sắp có bến cảng quốc tế 100.000 tấn, vốn hơn 8.800 tỷ đồng

Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng được phê duyệt với quy mô 123,5 ha, gồm ba cầu cảng, hệ thống kho bãi và khu nước đậu tàu, dự kiến tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn...

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành giúp hoạch định chính sách kinh tế

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành giúp hoạch định chính sách kinh tế

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác thống kê liên ngành; giúp tăng tính thống nhất, đồng bộ. Qua đó phục vụ tốt hơn cho hoạch định chính sách, điều hành phát triển kinh tế.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mức phạt 200 triệu trong lĩnh vực an ninh mạng rất thấp, chưa đủ sức răn đe

Kinh tế số

2

Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt tại Trung Bộ và Tây Nguyên ngập lụt, sạt lở do mưa lũ

Đầu tư

3

Châu Âu chuẩn bị "siết" giám sát đầu tư để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc

Thế giới

4

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Thị trường

5

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy