Còn 12 điểm tắc đường, nỗ lực thông tuyến trước ngày 27/11

Theo thông tin cập nhật đến 16h ngày 24/11/2025, Bộ Xây dựng cho biết các cơ quan Trung ương và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung Bộ và một số tỉnh lân cận...

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều đoàn công tác đã trực tiếp tới hiện trường tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng để kiểm tra, chỉ đạo xử lý; các lực lượng quản lý đường bộ được duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, huy động phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Do lượng mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến quốc lộ bị chia cắt trong thời gian qua. Tính đến chiều 24/11, các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã được thông suốt hoàn toàn từ 16h30 ngày 22/11. Tuy nhiên, trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý vẫn còn 12 vị trí tắc đường, chủ yếu tập trung trên Quốc lộ 27C và Quốc lộ 20 thuộc hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại Khánh Hòa, còn 9 điểm tắc giao thông trên Quốc lộ 27C, trong đó vị trí tại Km44+410 có mức độ phức tạp nhất. UBND tỉnh đã đề nghị Quân khu V hỗ trợ lực lượng và thiết bị để phá đá, nổ mìn giải phóng chướng ngại, dự kiến thông xe một làn trước ngày 4/12. Sở Xây dựng Khánh Hòa đã tạm cấm phương tiện lưu thông lên đèo Khánh Lê và tổ chức phân luồng theo hai hướng thay thế qua Quốc lộ 1, Quốc lộ 27, Quốc lộ 26 và cao tốc Liên Khương – Prenn.

Tại Lâm Đồng, còn ba vị trí tắc giao thông, gồm một điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C dự kiến thông xe ngày 25/11 và hai vị trí trên Quốc lộ 20, tại các đoạn đèo D’ran và đèo Mimosa, dự kiến thông tuyến trong ngày 27/11. Các phương án phân luồng đã được phối hợp triển khai giữa hai tỉnh để bảo đảm lưu thông.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý hiện trường tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời cử lực lượng thường trực phối hợp với địa phương để tháo gỡ vướng mắc. Ngày 23/11, các khu quản lý đường bộ III và IV đã triển khai tổ công tác hỗ trợ Khánh Hòa và Lâm Đồng khắc phục thiệt hại trên Quốc lộ 27C và Quốc lộ 20. Đến ngày 24/11, các đơn vị đã họp tại hiện trường, thống nhất giải pháp kỹ thuật và tiến độ thông tuyến, phấn đấu hoàn thành trong ngày 27/11.

Về hỗ trợ vật tư, Cục Đường bộ Việt Nam đã điều tiết 5.000 rọ thép cho Đà Nẵng, 2.000 rọ thép cho Quảng Ngãi và đang hoàn tất thủ tục hỗ trợ thêm 5.000 rọ thép cho Lâm Đồng, nâng tổng số vật tư dự phòng cấp cho các địa phương lên 12.000 rọ thép. Cục cho biết sẽ tiếp tục bổ sung khi có yêu cầu, đồng thời duy trì trực chỉ huy phòng chống thiên tai 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.