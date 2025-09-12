Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

LẬP KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CHI TIẾT CHO TỪNG DỰ ÁN VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ TỪNG TUẦN, TỪNG THÁNG

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân đến hết tháng 8/2025 ước đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%). Trong đó có 9 Bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình cả nước; 29 Bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Để thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cần đề cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công.

Để đẩy mạnh giải ngân, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Việc giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên cũng cần được thực hiện một cách quyết liệt. Đẩy mạnh thực hiện phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các dự án liên vùng, có tác động lan tỏa... Việc đẩy mạnh giải ngân gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cần chủ động điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Bộ, cơ quan, địa phương mình (nếu có), gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 9 năm 2025.

Bên cạnh đó, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công cũng là một yếu tố quan trọng. Các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Việc thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm cũng cần được thực hiện để đảm bảo tiến độ giải ngân.

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI NGÂN

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ và báo cáo các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 16/7/2025; trong đó đề xuất các giải pháp quyết liệt, đột phá, hiệu quả để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tổng hợp đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 giữa các Bộ, cơ quan, địa phương, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định trong tháng 9 năm 2025.

Theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan, địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các giải pháp sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2025.

Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; kịp thời xử lý vướng mắc về thanh, quyết toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ chủ chương trình mục tiêu quốc gia rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia. Các bộ như: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Việc giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ của các bộ, ngành mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Các địa phương cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.