Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng
Anh Nhi
10/03/2026, 23:31
Cùng với mục tiêu hiện thực hóa việc nâng hạng lên thị trường mới nổi và sự vận hành của các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, dòng vốn ngoại chất lượng cao đang hướng sự chú ý mạnh mẽ vào các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, quy luật của các dòng vốn lớn luôn đi kèm với yêu cầu vô cùng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự tuân thủ và bứt phá…
Với chủ đề “Tuân thủ hay bứt phá, hiệu quả hay bền vững?”,
Diễn đàn Mùa Đại hội đồng cổ đông 2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán
TP.HCM (HOSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam (VNX) và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức sáng
10/3 đã thu hút sự quan tâm của gần 10.000 đại biểu. Trong đó, hơn 100 đại biểu tham dự
trực tiếp tại HOSE, hơn 100 đại biểu tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hơn 700 đại biểu tham
dự trực tuyến.
Theo ông Trịnh Xuân Hồng, Quyền Chủ tịch HOSE, sự gia tăng mạnh
mẽ về số lượng đại biểu sau 3 năm tổ chức diễn đàn phản ánh sự quan tâm sâu sắc của cộng
đồng doanh nghiệp trong một bối cảnh có nhiều điểm khác biệt. Áp lực từ những kỳ
vọng ngày càng khắt khe của giới đầu tư ngoại, cùng với các quy định pháp lý mới,
đang đặt doanh nghiệp trước những tiêu chuẩn cao hơn.
“Đại hội đồng cổ đông là cơ hội quan trọng trong năm để doanh nghiệp đối
thoại thực chất với cổ đông. Chất lượng của từng kỳ đại hội cũng chính là chất
lượng của thị trường mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng”, ông Quyền nói.
KIẾN TẠO NIỀM TIN VỚI CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực cho thấy, khi dòng vốn quốc
tế bắt đầu “để mắt” đến một thị trường mới nổi, nhà đầu tư không chỉ quan tâm tới biên lợi nhuận hay tăng trưởng doanh thu. Họ còn “soi chiếu” cách thức
doanh nghiệp được quản trị, vận hành và đối xử với cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư tổ chức lớn, các quỹ hưu trí hay các
định chế tài chính quốc tế có tiêu chuẩn quản trị nghiêm ngặt, chất lượng của một
kỳ Đại hội đồng cổ đông chính là tín hiệu đáng tin cậy để ra quyết định đầu tư. Mức độ minh bạch thông tin, chất lượng
giải trình của Hội đồng Quản trị, văn hóa đối thoại với cổ đông, hay khả
năng truyền tải chiến lược phát triển bền vững (ESG)... đều là những yếu tố có thể được đánh giá qua một
kỳ đại hội.
Việc ban hành Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam (VNCD
Code) vào tháng 1/2026, dựa trên nền tảng các chuẩn mực cập nhật nhất của OECD,
đã tạo ra một khung định hướng rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.
Trong bối cảnh này, ý nghĩa của quản trị công ty đã vượt ra khỏi ranh giới của
việc “làm đúng luật”.
“Tuân thủ pháp luật là nền tảng không thể thiếu nhưng nếu
doanh nghiệp chỉ dừng lại ở việc tuân thủ, họ sẽ khó tạo ra sự khác biệt trong
mắt nhà đầu tư quốc tế. Trong khi đó, những doanh nghiệp chủ động tiên phong áp
dụng các chuẩn mực tiên tiến và coi Đại hội đồng cổ đông là cơ hội đối thoại thực chất, chứ
không phải chỉ làm thủ tục cho xong thì đó chính là những doanh nghiệp đang kiến
tạo niềm tin”, ông Dương nhận định.
LẤY CỔ ĐÔNG LÀM TRUNG TÂM
Hiện nay, thẻ điểm quản trị của các công ty Việt Nam so với
các công ty dẫn dầu trong ASEAN vẫn còn khoảng cách. Điều này đòi hỏi các doanh
nghiệp phải có sự bứt phá để không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước,
mà còn với các doanh nghiệp trong khu vực.
Để cải thiện chất lượng quản trị, nhiều quy định pháp lý mới
cũng đã được ban hành trong thời gian gần đây như Luật Doanh nghiệp sửa đổi
2025, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành
Luật Chứng khoán và Bộ Nguyên tắc quản trị công ty (do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với IFC
ban hành tháng 1/2026).
Đáng chú ý, theo ông Lê Trung Hải, Phó Trưởng ban Giám sát Công
ty đại chúng (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), Luật Doanh nghiệp 2025 đưa ra một khái niệm mới về “Chủ
sở hữu hưởng lợi” (Ultimate Beneficial Owner - UBO). Theo đó, doanh nghiệp phải
có trách nhiệm lưu giữ, rà soát và cung cấp thông tin về những cá nhân thực sự
đứng sau chi phối doanh nghiệp. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giải
quyết bài toán sở hữu chéo, cấu trúc đa tầng phức tạp nhằm che giấu quyền lực
thực sự, qua đó bảo vệ các cổ đông thiểu số khỏi những rủi ro thao túng cục bộ.
Bên cạnh đó, kỷ luật thị trường cũng được siết chặt với các
chế tài xử lý hành vi kê khai khống vốn điều lệ, định giá sai tài sản góp vốn. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 19 về việc kiểm toán toàn bộ quá trình tăng vốn của
doanh nghiệp trước khi đăng ký đại chúng hoặc niêm yết. Đây là cơ sở để xử lý
việc đăng ký vốn khống.
Để đảm bảo hiệu quả quản trị, Nghị định 245 cũng đưa ra những
quy tắc cứng rắn nhằm tránh tình trạng “quá tải” của các thành viên HĐQT, khi
quy định một cá nhân chỉ được làm thành viên HĐQT tối đa tại 5 công ty (bao gồm
cả công ty đại chúng, cổ phần và TNHH). Quy định này mang ý nghĩa thiết thực,
buộc các thành viên HĐQT phải dành đủ thời gian, tâm huyết và làm tròn nghĩa vụ
ủy thác đối với doanh nghiệp mà mình tham gia quản trị. Đồng
thời, cơ cấu HĐQT cũng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 là thành viên không điều
hành, cùng các tỷ lệ khắt khe về thành viên độc lập, nhằm duy trì sự khách quan
trong các quyết sách chiến lược.
Sự chuyển biến trong tư duy quản trị còn được thể hiện rõ
nét ngay trong khâu tổ chức đại hội đồng cổ đông. Theo ông Phan Lê Thành Long, Tổng Giám đốc
VIOD, tuân thủ giờ đây không dừng ở việc làm đúng, mà phải làm hiệu quả. Thời
gian công bố tài liệu họp theo chuẩn VNCD Code được khuyến nghị nới rộng lên 28
ngày (so với 21 ngày theo luật) để cổ đông có đủ thời gian nghiên cứu. Hình thức
họp trực tiếp kết hợp trực tuyến (Hybrid) được khuyến nghị áp dụng mạnh mẽ thay
vì chỉ trực tuyến 100%, nhằm đảm bảo không gian tương tác trực diện nhưng vẫn tạo
điều kiện tối đa cho dòng vốn ngoại và cổ đông ở xa. Đặc biệt, mọi câu hỏi,
tương tác của cổ đông vắng mặt hay trực tiếp đều phải được ghi nhận đầy đủ vào
biên bản và công bố trong vòng 24 giờ.
“Tất cả những thiết chế pháp lý và thực hành kỹ thuật này tựu
trung lại nhằm hướng tới lấy cổ đông làm trung tâm”, ông Long nhấn mạnh và cho rằng
một đại hội đồng cổ đông được tổ chức tốt là đại hội tạo ra môi trường đối thoại
cởi mở, thân thiện, tôn trọng quyền chất vấn của cổ đông.
