Kinh tế Đồng Nai khởi sắc, thu ngân sách đạt hơn 23.500 tỷ đồng trong 2 tháng

Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Đồng Nai ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sản xuất công nghiệp tăng trưởng, thu hút đầu tư khả quan và thương mại sôi động. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm và một số yếu tố thị trường vẫn tiềm ẩn thách thức....

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2026, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai Trương Thị Hương Bình cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 2 ước giảm 6,48% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025 và tính chung hai tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực. Lũy kế hai tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,85% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, đặc biệt trong dịp Tết, góp phần hỗ trợ tăng trưởng chung của nền kinh tế địa phương.

Về tình hình thu - chi ngân sách, tính đến hết tháng 2/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 23.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 23% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và HĐND tỉnh thông qua. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.700 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán Trung ương giao.

Hoạt động thu hút đầu tư trong hai tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đối với đầu tư trong nước, tổng vốn thu hút đạt trên 15.500 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án được cấp mới. Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký đạt trên 740 triệu USD, bao gồm 22 dự án mới với tổng vốn khoảng 280 triệu USD.

Tuy vậy, báo cáo cũng cho thấy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong hai tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, thách thức. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 2 giảm so với tháng trước; giá cả một số loại hàng hóa, dịch vụ và vật liệu đầu vào có xu hướng tăng trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều bất ổn, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong hai tháng đầu năm còn thấp, mới đạt 3,55% so với kế hoạch năm 2026. Trong lĩnh vực y tế, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết và tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải chủ động theo dõi và có biện pháp kiểm soát kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì cuộc họp tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh chiều ngày 9/3 - Ảnh: Vương Thế.

Sau khi nghe ý kiến và các báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các cơ quan chức năng cần nắm rõ tiến độ triển khai các dự án và tình hình thực hiện của các chủ đầu tư theo từng tháng, từng quý. Đồng thời theo dõi sát tiến độ thu ngân sách tại các xã, phường và từng lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải xây dựng báo cáo thống kê, tính toán mức tăng trưởng trong quý 1, từ đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác thu ngân sách cần được đẩy mạnh ngay từ đầu năm nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Song song đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng phải được quan tâm thúc đẩy. Các cơ quan liên quan cần sớm hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm triển khai các dự án đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế, các đơn vị cần xây dựng kịch bản điều hành phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cần bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đầy đủ xăng dầu và các nguồn năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất cũng như nhu cầu đời sống của người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là tập trung chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.