Kinh tế Đồng Nai khởi sắc, thu ngân sách đạt hơn 23.500 tỷ đồng trong 2 tháng
Thanh Thủy
11/03/2026, 07:00
Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Đồng Nai ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sản xuất công nghiệp tăng trưởng, thu hút đầu tư khả quan và thương mại sôi động. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm và một số yếu tố thị trường vẫn tiềm ẩn thách thức....
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2026, Giám đốc Sở Tài
chính tỉnh Đồng Nai Trương Thị Hương Bình cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp
của tỉnh trong tháng 2 ước giảm 6,48% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với
cùng kỳ năm 2025 và tính chung hai tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công
nghiệp vẫn ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực. Lũy kế hai tháng đầu năm,
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,85% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, sản xuất nông,
lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các hoạt động
thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, đặc biệt trong dịp Tết, góp phần hỗ trợ
tăng trưởng chung của nền kinh tế địa phương.
Về tình hình thu - chi ngân
sách, tính đến hết tháng 2/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt
hơn 23.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 23% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và
HĐND tỉnh thông qua. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.700 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán Trung ương giao.
Hoạt động thu hút đầu tư
trong hai tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đối với đầu tư
trong nước, tổng vốn thu hút đạt trên 15.500 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án được
cấp mới. Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký đạt trên 740 triệu USD, bao gồm
22 dự án mới với tổng vốn khoảng 280 triệu USD.
Tuy vậy, báo cáo cũng cho
thấy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong hai tháng đầu năm vẫn còn một số
khó khăn, thách thức. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 2 giảm so với
tháng trước; giá cả một số loại hàng hóa, dịch vụ và vật liệu đầu vào có xu
hướng tăng trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều bất ổn, từ đó ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.
Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân
vốn đầu tư công trong hai tháng đầu năm còn thấp, mới đạt 3,55% so với kế hoạch
năm 2026. Trong lĩnh vực y tế, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết và tay chân
miệng có dấu hiệu gia tăng, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải chủ động theo
dõi và có biện pháp kiểm soát kịp thời.
Sau khi nghe ý kiến và các
báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các cơ quan chức
năng cần nắm rõ tiến độ triển khai các dự án và tình hình thực hiện của các chủ
đầu tư theo từng tháng, từng quý. Đồng thời theo dõi sát tiến độ thu ngân sách
tại các xã, phường và từng lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải xây
dựng báo cáo thống kê, tính toán mức tăng trưởng trong quý 1, từ đó xác định những
nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác thu ngân sách cần được đẩy mạnh
ngay từ đầu năm nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Song song đó, tiến độ giải
ngân vốn đầu tư công cũng phải được quan tâm thúc đẩy. Các cơ quan liên quan
cần sớm hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp yên tâm triển khai các dự án đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh
doanh.
“Các sở, ngành và địa phương
tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích tình hình
trong nước và quốc tế, các đơn vị cần xây dựng kịch bản điều hành phù hợp nhằm
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cần bảo đảm an
ninh năng lượng, cung ứng đầy đủ xăng dầu và các nguồn năng lượng phục vụ hoạt
động sản xuất cũng như nhu cầu đời sống của người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Nai nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, nhiệm
vụ trọng tâm của tỉnh là tập trung chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng
thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.
Mô hình nhà máy thông minh, lực đẩy mới cho doanh nghiệp sản xuất Việt
Trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển và áp lực chuyển dịch năng lượng ngày càng lớn, việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, nhà máy thông minh ngày càng trở thành một chiến lược của doanh nghiệp…
Cú “bứt phá” ngoạn mục của Thái Nguyên trong hút vốn FDI
Trong hai tháng đầu năm nay, Thái Nguyên bất ngờ vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn ngoại, với hơn 1,65 tỷ USD vốn FDI đăng ký, vượt qua hai trung tâm thu hút vốn FDI lớn là TP. Hồ Chí Minh và Bắc Ninh.....
Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông
Cà Mau lên kế hoạch huy động hơn 65.600 tỷ đồng để đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cực Nam...
Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng
Cùng với mục tiêu hiện thực hóa việc nâng hạng lên thị trường mới nổi và sự vận hành của các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, dòng vốn ngoại chất lượng cao đang hướng sự chú ý mạnh mẽ vào các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, quy luật của các dòng vốn lớn luôn đi kèm với yêu cầu vô cùng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự tuân thủ và bứt phá…
Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam
Diễn đàn dự kiến sẽ có sự tham gia của 500 đại biểu và chuyên gia, bao gồm các đại diện từ Liên minh châu Âu, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Châu Âu và Việt Nam, cùng các tổ chức tài chính quốc tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: