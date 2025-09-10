Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2025

Huỳnh Dũng

10/09/2025, 15:40

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành công điện gửi 10 tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên ngành, yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân tối thiểu 95%, tiến tới 100% kế hoạch vốn năm 2025...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công điện nêu rõ, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 8% trở lên trong năm 2025, Bộ Xây dựng đã nhiều lần chỉ đạo các chủ đầu tư tăng tốc triển khai dự án, đặc biệt với các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm và các dự án phải hoàn thành, bàn giao trong năm 2025. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước của Bộ đến hết tháng 8/2025 mới đạt gần 37%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (46,3%).

Trước tình hình đó, Bộ trưởng đề nghị UBND 10 tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp và Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ. Việc đẩy mạnh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với các dự án đã được gia hạn tiến độ hoặc có nguồn vốn lồng ghép giữa ngân sách Trung ương và địa phương. Trường hợp không thể bàn giao mặt bằng để hoàn thành dự án theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để dừng, chuyển giao về địa phương quản lý.

Đối với Bộ Xây dựng, Bộ trưởng giao các đồng chí lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương để tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt là trong danh mục 3.000 km đường bộ cao tốc, đồng thời hoàn tất các hạng mục ITS và thu phí để kịp tổ chức thu từ tháng 1/2026.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nhà thầu, tư vấn chậm trễ; tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng. Thời hạn thanh toán vốn đầu tư cho dự án phải hoàn tất trong vòng 4 ngày kể từ khi có khối lượng nghiệm thu.

Công điện cũng giao Ban quản lý dự án đường sắt khẩn trương làm việc với các địa phương để chuẩn xác nhu cầu vốn năm 2025 cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, báo cáo Bộ trước ngày 15/9/2025. Các thủ tục thanh toán nội bộ cần được rà soát, rút ngắn thời gian xử lý.

Cùng với đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị chuyên môn được giao theo dõi chặt chẽ tiến độ từng dự án, tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn. Vụ Kế hoạch – Tài chính sẽ theo dõi kết quả giải ngân, tham mưu lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch vốn hằng tháng phù hợp với thực tế triển khai.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, toàn ngành phải tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, tối thiểu đạt 95% và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

09:59, 10/09/2025

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức PPP

12:55, 16/08/2025

Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức PPP

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung 9 dự án giao thông vào danh mục dự án quan trọng quốc gia

15:19, 22/07/2025

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung 9 dự án giao thông vào danh mục dự án quan trọng quốc gia

Từ khóa:

Bộ Xây dựng đầu tư Giải ngân vốn đầu tư công Giao thông hạ tầng

Đọc thêm

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi về kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bổ sung quy hoạch đường cao tốc trục Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải....

Điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê

Điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê...

Kinh tế TP.HCM 8 tháng: Tăng trưởng sáng màu, song đầu tư công vẫn là “điểm nghẽn”

Kinh tế TP.HCM 8 tháng: Tăng trưởng sáng màu, song đầu tư công vẫn là “điểm nghẽn”

8 tháng năm 2025, kinh tế TP.HCM với “gam màu sáng” nhờ công nghiệp, dịch vụ và FDI tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa bền vững, trở thành nút thắt cần tháo gỡ để duy trì đà phục hồi và thúc đẩy GRDP…

Thiếu đội ngũ “tinh hoa” về công nghệ cao, Việt Nam vẫn gặp khó trong hành trình đổi mới sáng tạo

Thiếu đội ngũ “tinh hoa” về công nghệ cao, Việt Nam vẫn gặp khó trong hành trình đổi mới sáng tạo

Với các trở ngại như giáo dục sau đại học và phát triển đội ngũ giảng viên còn yếu; tình trạng đầu tư cho giáo dục đại học và R&D không đầy đủ và kéo dài, ... nguồn nhân tài chủ chốt về công nghệ cao tại Việt Nam vẫn còn thiếu trầm trọng...

Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cầu Bình Khánh, hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, vừa hoàn thành công tác thử tải với khối lượng thi công đạt gần 100%, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sớm hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào năm 2026...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tiêu chí tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng

Dân sinh

2

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Chính sách

3

Nghệ An, Thanh Hóa khẩn cấp di dời dân và trường học vì sạt lở

Dân sinh

4

Masterise Homes đạt top 3 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Asean theo Brand Finance

Bất động sản

5

Toàn bộ thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng được thực hiện trực tuyến từ ngày 15/9

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: