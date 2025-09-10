Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2025

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành công điện gửi 10 tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên ngành, yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân tối thiểu 95%, tiến tới 100% kế hoạch vốn năm 2025...

Công điện nêu rõ, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 8% trở lên trong năm 2025, Bộ Xây dựng đã nhiều lần chỉ đạo các chủ đầu tư tăng tốc triển khai dự án, đặc biệt với các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm và các dự án phải hoàn thành, bàn giao trong năm 2025. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước của Bộ đến hết tháng 8/2025 mới đạt gần 37%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (46,3%).

Trước tình hình đó, Bộ trưởng đề nghị UBND 10 tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp và Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ. Việc đẩy mạnh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với các dự án đã được gia hạn tiến độ hoặc có nguồn vốn lồng ghép giữa ngân sách Trung ương và địa phương. Trường hợp không thể bàn giao mặt bằng để hoàn thành dự án theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để dừng, chuyển giao về địa phương quản lý.

Đối với Bộ Xây dựng, Bộ trưởng giao các đồng chí lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương để tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt là trong danh mục 3.000 km đường bộ cao tốc, đồng thời hoàn tất các hạng mục ITS và thu phí để kịp tổ chức thu từ tháng 1/2026.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nhà thầu, tư vấn chậm trễ; tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng. Thời hạn thanh toán vốn đầu tư cho dự án phải hoàn tất trong vòng 4 ngày kể từ khi có khối lượng nghiệm thu.

Công điện cũng giao Ban quản lý dự án đường sắt khẩn trương làm việc với các địa phương để chuẩn xác nhu cầu vốn năm 2025 cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, báo cáo Bộ trước ngày 15/9/2025. Các thủ tục thanh toán nội bộ cần được rà soát, rút ngắn thời gian xử lý.

Cùng với đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị chuyên môn được giao theo dõi chặt chẽ tiến độ từng dự án, tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn. Vụ Kế hoạch – Tài chính sẽ theo dõi kết quả giải ngân, tham mưu lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch vốn hằng tháng phù hợp với thực tế triển khai.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, toàn ngành phải tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, tối thiểu đạt 95% và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.