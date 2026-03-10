Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

Cà Mau lên kế hoạch huy động hơn 65.600 tỷ đồng để đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cực Nam...

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nhu cầu vốn hơn 65.600 tỷ đồng. Mục tiêu của kế hoạch là từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với các địa phương trong khu vực.

Theo định hướng, tỉnh sẽ tập trung nâng cấp và cải thiện hệ thống giao thông hiện hữu trong bối cảnh nhiều tuyến đường hiện nay có mặt đường hẹp, tải trọng thấp, trong khi một số đoạn thường xuyên bị ngập do ảnh hưởng của triều cường. Những hạn chế này đang gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, làm gia tăng chi phí logistics và ảnh hưởng đến khả năng kết nối giữa các khu vực trong tỉnh cũng như với các địa phương lân cận.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến ưu tiên triển khai 18 dự án giao thông trọng điểm đã được phê duyệt hoặc đang hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư. Tổng nhu cầu vốn cho nhóm dự án này khoảng 28.700 tỷ đồng, từ các nguồn gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và vốn vay ODA.

Trong số các dự án trọng điểm, tuyến đường ven biển đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau có quy mô lớn nhất, với tổng mức đầu tư hơn 8.482 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc. Tuyến đường này là một phần của trục giao thông ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Một dự án liên vùng khác là tuyến đường ven biển đoạn qua tỉnh Bạc Liêu (cũ) và nhánh kết nối với đường Nam Sông Hậu, có tổng mức đầu tư hơn 3.766 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Bên cạnh đó, Cà Mau cũng dự kiến triển khai một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác như tuyến kết nối Quản Lộ Phụng Hiệp - Vành đai 3 - ĐT.985B - đường ven biển với tổng vốn hơn 2.997 tỷ đồng; dự án đường Vành đai 1 TP. Cà Mau (cũ) với kinh phí khoảng 2.360 tỷ đồng và dự án nâng cấp đường tỉnh ĐT.978 với tổng vốn đầu tư hơn 1.932 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, các dự án thuộc nhóm này sẽ hoàn tất việc phê duyệt trong quý 2/2026, dự kiến khởi công vào quý 4/2026 và phấn đấu đưa vào khai thác trong quý 4/2030.

Ngoài các dự án đã được phê duyệt hoặc đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, tỉnh Cà Mau cũng đưa vào danh mục các dự án đề xuất mới với tổng nhu cầu vốn khoảng 36.881 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý là tuyến đường kết nối đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu, có chiều dài khoảng 55 km với tổng mức đầu tư dự kiến 25.500 tỷ đồng. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối giữa hai đô thị trong khu vực.

Danh mục các dự án đề xuất mới còn bao gồm các đoạn còn lại của tuyến đường ven biển với tổng vốn khoảng 8.545 tỷ đồng, dự án nâng cấp các tuyến tỉnh lộ ĐT.981, ĐT.985 và công trình xây dựng cầu Sông Trẹm. Những dự án này được xem là các bước tiếp theo nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh.

Không chỉ tập trung phát triển hệ thống đường bộ, tỉnh Cà Mau cũng đặt mục tiêu huy động khoảng 120 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng các bến xe loại 3 và loại 4 tại một số khu vực trọng điểm như Đất Mũi, Sông Đốc và Gành Hào.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, các dự án đề xuất mới sẽ hoàn tất thủ tục phê duyệt trong năm 2026, bắt đầu triển khai thi công từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2030. Khi các dự án được đưa vào khai thác, hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh được kỳ vọng sẽ được cải thiện đáng kể, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng trong khu vực.