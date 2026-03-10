Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nhu cầu vốn hơn
65.600 tỷ đồng. Mục tiêu của kế hoạch là từng bước hoàn thiện mạng lưới giao
thông trên địa bàn, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với các địa phương
trong khu vực.
Theo định hướng,
tỉnh sẽ tập trung nâng cấp và cải thiện hệ thống giao thông hiện hữu trong bối
cảnh nhiều tuyến đường hiện nay có mặt đường hẹp, tải trọng thấp, trong khi một
số đoạn thường xuyên bị ngập do ảnh hưởng của triều cường. Những hạn chế này
đang gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, làm gia tăng chi phí
logistics và ảnh hưởng đến khả năng kết nối giữa các khu vực trong tỉnh cũng
như với các địa phương lân cận.
Trong giai đoạn
2026 - 2030, tỉnh dự kiến ưu tiên triển khai 18 dự án giao thông trọng điểm đã
được phê duyệt hoặc đang hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư. Tổng nhu cầu vốn
cho nhóm dự án này khoảng 28.700 tỷ đồng, từ các nguồn gồm ngân sách trung
ương, ngân sách địa phương và vốn vay ODA.
Trong số các dự
án trọng điểm, tuyến đường ven biển đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau có quy mô lớn
nhất, với tổng mức đầu tư hơn 8.482 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng
Xuất nhập khẩu Hàn Quốc. Tuyến đường này là một phần của trục giao thông ven
biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Một dự án liên
vùng khác là tuyến đường ven biển đoạn qua tỉnh Bạc Liêu (cũ) và nhánh kết nối
với đường Nam Sông Hậu, có tổng mức đầu tư hơn 3.766 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn
vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Bên cạnh đó, Cà
Mau cũng dự kiến triển khai một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác như
tuyến kết nối Quản Lộ Phụng Hiệp - Vành đai 3 - ĐT.985B - đường ven biển với
tổng vốn hơn 2.997 tỷ đồng; dự án đường Vành đai 1 TP. Cà Mau (cũ) với kinh phí
khoảng 2.360 tỷ đồng và dự án nâng cấp đường tỉnh ĐT.978 với tổng vốn đầu tư
hơn 1.932 tỷ đồng.
Theo kế hoạch,
các dự án thuộc nhóm này sẽ hoàn tất việc phê duyệt trong quý 2/2026, dự kiến
khởi công vào quý 4/2026 và phấn đấu đưa vào khai thác trong quý 4/2030.
Ngoài các dự án
đã được phê duyệt hoặc đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, tỉnh Cà Mau cũng đưa vào
danh mục các dự án đề xuất mới với tổng nhu cầu vốn khoảng 36.881 tỷ đồng.
Trong đó, đáng
chú ý là tuyến đường kết nối đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu, có chiều dài
khoảng 55 km với tổng mức đầu tư dự kiến 25.500 tỷ đồng. Tuyến đường này được
kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy giao thương
và tăng cường kết nối giữa hai đô thị trong khu vực.
Danh mục các dự
án đề xuất mới còn bao gồm các đoạn còn lại của tuyến đường ven biển với tổng
vốn khoảng 8.545 tỷ đồng, dự án nâng cấp các tuyến tỉnh lộ ĐT.981, ĐT.985 và
công trình xây dựng cầu Sông Trẹm. Những dự án này được xem là các bước tiếp
theo nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh.
Không chỉ tập
trung phát triển hệ thống đường bộ, tỉnh Cà Mau cũng đặt mục tiêu huy động
khoảng 120 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng các bến xe loại 3
và loại 4 tại một số khu vực trọng điểm như Đất Mũi, Sông Đốc và Gành Hào.
Theo UBND tỉnh Cà Mau, các dự án đề xuất mới sẽ hoàn
tất thủ tục phê duyệt trong năm 2026, bắt đầu triển khai thi công từ năm 2027
và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2030. Khi các dự án được đưa vào khai thác,
hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh được kỳ vọng sẽ được cải thiện đáng kể,
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng
trong khu vực.
Trước
đó, Cà Mau đã khởi công và triển khai xây dựng 3 công trình trọng điểm với tổng
mức đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.
Trong
đó, dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài hơn 80km, tổng mức đầu tư gần
60.000 tỉ đồng.
Đồng
bộ với tuyến cao tốc này là hai dự án gồm đường giao thông ra đảo Hòn Khoai
(tuyến kết nối từ đất liền ra cảng Hòn Khoai) với mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng
và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai với vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.