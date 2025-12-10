Cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặp gỡ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Quốc Khánh
10/12/2025, 09:05
Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã lắng nghe, trao đổi với các nhà khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để Thành phố hướng đến Trung tâm kinh tế số; Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế…
Chiều 9/12, Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với chủ đề "TP. Hồ Chí Minh hướng đến Trung tâm kinh tế số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế".
Phát biểu gợi mở, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang mong muốn các chuyên gia, doanh nghiệp giúp Thành phố giải đáp: làm gì để TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, thậm chí có được vai trò dẫn dắt? Để làm được điều đó thì bắt đầu như thế nào, thứ tự ưu tiên ra sao, nguồn lực ở đâu và ai sẽ là người thực hiện?
Theo đó, ba nhóm chủ đề cũng được Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đưa ra để chuyên gia, doanh nghiệp góp ý, hiến kế, gồm: xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế; đột phá thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; phát triển kinh tế tầm thấp tại Thành phố.
Trong bối cảnh hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thành phố hiện đứng thứ hai về Chỉ số Chuyển đổi số và Chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, thành phố đã vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain, một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ. Những thành tựu này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.
Để tiếp tục phát triển, TP. Hồ Chí Minh đã xác định ba nhóm chủ đề chính cần tập trung: xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế, đột phá thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, và phát triển kinh tế tầm thấp. Các chuyên gia và doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một trong những đề xuất quan trọng là xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhân tài và vốn đầu tư, hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho các dự án đổi mới sáng tạo.
Thành phố cũng đang nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đặc biệt, việc đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu và rộng được chú trọng, nhằm đảm bảo có đủ nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các dự án đổi mới sáng tạo. Trong 5 năm tới, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030, và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu.
Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai ba đột phá chiến lược: cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; quản trị số và nguồn nhân lực số. Thành phố ưu tiên phát triển các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain, và y-sinh. Đồng thời, thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, và tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng.
TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh hợp tác "Bốn nhà" (Nhà trường – Nhà nước – Doanh nghiệp – Quỹ đầu tư, Ngân hàng), bên cạnh ngoại giao công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế. Việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số là yếu tố then chốt để duy trì và thúc đẩy vị thế của thành phố trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc tế. Những chiến lược và chính sách đúng đắn sẽ là chìa khóa giúp thành phố đạt được những mục tiêu đầy tham vọng, trở thành trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và thế giới.
Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã khẳng định sự đồng thuận mạnh mẽ đối với sự cần thiết ban hành Luật AI, đạo luật được đánh giá mang tính bước ngoặt, tạo hành lang pháp lý tiên phong giúp Việt Nam bắt kịp xu thế phát triển AI toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số....
Ngày 9/12/2025, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng vừa tổ chức sự kiện trao đổi chia sẻ chuyên sâu với chủ đề “Công nghệ lượng tử – Từ nguyên lý cơ bản đến chiến lược ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng” với sự tham dự của lãnh đạo thành phố cùng các nhà khoa học đại diện các sở, ngành, viện trường đại học – cao đẳng và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…
Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ lần này hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đối với các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố đến năm 2035 (gọi tắt Kế hoạch)...
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đi đầu trong công cuộc chuyển đổi công nghệ cao quốc gia, trong bối cảnh nhà nước đang tích cực thúc đẩy tích hợp AI và di động thông minh thông qua chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (2021-2030). Lộ trình này ưu tiên chuyển dịch sang xe điện, áp dụng năng lượng sạch, và phát triển hệ sinh thái sản xuất xe điện (EV) vững chắc.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: