Cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặp gỡ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã lắng nghe, trao đổi với các nhà khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để Thành phố hướng đến Trung tâm kinh tế số; Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế…

Chiều 9/12, Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với chủ đề "TP. Hồ Chí Minh hướng đến Trung tâm kinh tế số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế".

Phát biểu gợi mở, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang mong muốn các chuyên gia, doanh nghiệp giúp Thành phố giải đáp: làm gì để TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, thậm chí có được vai trò dẫn dắt? Để làm được điều đó thì bắt đầu như thế nào, thứ tự ưu tiên ra sao, nguồn lực ở đâu và ai sẽ là người thực hiện?

Theo đó, ba nhóm chủ đề cũng được Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đưa ra để chuyên gia, doanh nghiệp góp ý, hiến kế, gồm: xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế; đột phá thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; phát triển kinh tế tầm thấp tại Thành phố.

Trong bối cảnh hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thành phố hiện đứng thứ hai về Chỉ số Chuyển đổi số và Chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, thành phố đã vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain, một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ. Những thành tựu này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Để tiếp tục phát triển, TP. Hồ Chí Minh đã xác định ba nhóm chủ đề chính cần tập trung: xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế, đột phá thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, và phát triển kinh tế tầm thấp. Các chuyên gia và doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một trong những đề xuất quan trọng là xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhân tài và vốn đầu tư, hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho các dự án đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng đang nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đặc biệt, việc đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu và rộng được chú trọng, nhằm đảm bảo có đủ nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các dự án đổi mới sáng tạo. Trong 5 năm tới, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030, và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu.

Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai ba đột phá chiến lược: cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; quản trị số và nguồn nhân lực số. Thành phố ưu tiên phát triển các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain, và y-sinh. Đồng thời, thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, và tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng.

TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh hợp tác "Bốn nhà" (Nhà trường – Nhà nước – Doanh nghiệp – Quỹ đầu tư, Ngân hàng), bên cạnh ngoại giao công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế. Việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số là yếu tố then chốt để duy trì và thúc đẩy vị thế của thành phố trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc tế. Những chiến lược và chính sách đúng đắn sẽ là chìa khóa giúp thành phố đạt được những mục tiêu đầy tham vọng, trở thành trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và thế giới.