TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu top 3 cả nước về chuyển đổi số

Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh không chỉ nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, mà còn hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đặt con người làm trung tâm của mọi hoạt động và nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước…

Chiến lược này nhấn mạnh việc xây dựng một thành phố có năng lực cạnh tranh cao, hiện đại và hội nhập quốc tế sâu rộng. Để đạt được điều này, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, chỉ số chuyển đổi số của Thành phố sẽ đạt trên 0,75, nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước.

Cụ thể, hạ tầng số sẽ được phát triển đồng bộ với tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 100%, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu Thành phố và kết nối với Trung tâm dữ liệu Quốc gia. Tất cả thủ tục hành chính sẽ được số hóa, với tối thiểu 85% hồ sơ xử lý trực tuyến và 80% cơ sở dữ liệu được số hóa, liên thông;

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược là nâng cao nhận thức số, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thành phố sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai các sự kiện, cuộc thi thúc đẩy đổi mới sáng tạo;

Về hoàn thiện thể chế số, TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng nhiều đề án quan trọng như quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, Chiến lược AI giai đoạn 2025–2030, và Chương trình phát triển kinh tế số 2026–2030;

Phát triển hạ tầng số cũng là một ưu tiên hàng đầu, với việc mở rộng vùng phủ sóng 5G, phát triển hạ tầng truyền dẫn quốc tế, và triển khai trung tâm dữ liệu siêu lớn. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu phát triển trung tâm siêu máy tính phục vụ AI và triển khai các giải pháp bản sao kỹ thuật số trong lĩnh vực giao thông, đô thị;

TP. Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đào tạo nhân lực số là một phần không thể thiếu, với các chương trình đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, và người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Về phát triển dữ liệu số, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai mạnh mẽ Chiến lược quản trị dữ liệu, tập trung vào ba nhóm dữ liệu lớn: dân cư, tài chính – doanh nghiệp, và đất đai – đô thị. Thành phố cũng sẽ phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở và duy trì kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Phát triển chính quyền số được nhấn mạnh thông qua việc vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng AI trong điều hành.

Chiến lược Chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một kế hoạch phát triển công nghệ mà còn là một cam kết mạnh mẽ hướng tới một tương lai bền vững và thịnh vượng. Với các nhiệm vụ toàn diện và sự quyết tâm của chính quyền, TP. Hồ Chí Minh đang trên đường trở thành một địa phương tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hiện đại và phát triển bền vững trong giai đoạn đến năm 2030.