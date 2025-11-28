TP. Hồ Chí Minh có không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên

Saigon AI Hub - không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung giải quyết các bài toán của phát triển kinh tế - xã hội thông qua AI, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục và giao thông...

Saigon AI Hub do Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group) và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hợp tác phát triển, với định hướng trở thành một cộng đồng R&D chiến lược của TP. Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nơi hỗ trợ môi trường làm việc, hạ tầng, công nghệ và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động R&D về AI của giảng viên, sinh viên, các chuyên gia, nhóm nghiên cứu trẻ và cộng đồng công nghệ.

Đặt tại VNG Campus, SAIH được trang bị hệ thống hạ tầng tính toán chuyên dụng cho AI, bao gồm GPU, dataset, dịch vụ cloud và thiết bị nghiên cứu tiêu chuẩn phòng lab. Tại đây, các nhóm nghiên cứu không chỉ có thể truy cập tài nguyên công nghệ mà còn được làm việc, tham vấn, trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia AI của VNG và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu học thuật đến ứng dụng thực tế.

Các thành viên ban cố vấn của SAIH gồm có: PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG; GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

SAIH cũng hỗ trợ xây dựng thư viện mô hình mở (Open Model Hub) phục vụ cộng đồng, đồng thời tài trợ không gian cho các cuộc thi học thuật, workshop chuyên môn và sự kiện quan trọng trong lĩnh vực AI.

Trong giai đoạn đầu, SAIH dự kiến thu hút khoảng 30 nhà nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các nhóm nghiên cứu độc lập trên địa bàn Thành phố, tập trung nghiên cứu các mô hình nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mô hình đa phương thức (VLM), AI Agent và AI ứng dụng theo ngành.

Dự án kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả học thuật lẫn ứng dụng cụ thể, như công bố tối thiểu 3–4 bài báo khoa học đồng tác giả giữa Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và VNG trên các tạp chí/hội nghị uy tín quốc tế; Hoàn thiện mô hình thử nghiệm (PoC - Proof of Concept), phiên bản khả thi tối thiểu (MVP - Minimum Viable Product) và các nguyên mẫu AI phục vụ đánh giá, thử nghiệm trong thực tế.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, cho biết: “Khi làm việc với Đại học Quốc gia TP.HCM, VNG thấy rõ hai nút thắt lớn của nghiên cứu AI là mô hình và nguồn lực. Với nguồn lực, VNG cam kết đầu tư dài hạn cho năng lực nghiên cứu của các trường. Chúng tôi kỳ vọng tốc độ, sự linh hoạt của doanh nghiệp và các trường sẽ thay đổi và thúc đẩy quá trình nghiên cứu, thông qua những sáng kiến như Saigon AI Hub”.