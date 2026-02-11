Công nghệ mang màu sắc tương lai của ngành làm đẹp

Các nhà đầu tư và nhà bán lẻ đang đặt niềm tin vào các robot dịch vụ làm đẹp ứng dụng AI, coi đây là một lực đẩy quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành công nghiệp làm đẹp...

Tại cửa hàng Ulta Beauty ở Braintree, bang Massachusetts, Mỹ, khách tham quan sẽ bắt gặp một “chiếc hộp” màu tím với thiết kế gọn gàng, được đặt giữa các dãy sản phẩm. Đó là trạm làm móng robot do công ty 10Beauty phát triển: một kỹ thuật viên làm móng sẽ hỗ trợ đưa tay khách vào máy, sau đó thiết bị tự động xử lý lớp da thừa, giũa và sơn móng chỉ trong khoảng 30 phút.

Robot làm móng 10beauty.

Đây là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều ngành nghề: trong tương lai gần, robot sẽ làm rất tốt những việc như giặt giũ, nấu bữa tối, hay tóm tắt biên bản cuộc họp. Trong lĩnh vực làm đẹp, robot đã xuất hiện và có thể sơn móng, gắn mi giả hay massage cho khách hàng - dù đôi khi sự hiện diện của chúng vẫn gây nhiều tranh cãi.

Nếu sống tại California hoặc New York (và sắp tới là Texas), Mỹ, người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm máy gắn mi tự động Luum - hệ thống gồm những cánh tay robot mảnh, chuyển động chính xác, treo phía trên một chiếc giường nửa phòng phẫu thuật, nửa spa.

Các cánh tay này hoạt động rất nhanh, đủ để hoàn thiện một bộ mi nối chỉ trong chưa đầy một giờ. Trên thực tế, robot còn có thể làm nhanh hơn nữa, nhưng nhà sản xuất đã chủ động giảm tốc độ vận hành để tránh gây cảm giác “đáng sợ” cho khách hàng.

Máy gắn mi tự động Luum.

Cả hai thiết bị này - cùng với nhiều robot dịch vụ làm đẹp khác đã có mặt trên thị trường - đều được vận hành bởi từ khóa “nóng” nhất hiện nay: trí tuệ nhân tạo (AI). Báo cáo State of Fashion: Beauty 2025 do The Business of Fashion và McKinsey thực hiện xếp AI là chủ đề đứng thứ 2 “được dự báo sẽ định hình ngành làm đẹp trong vài năm tới”, đồng thời việc ứng dụng AI cũng nằm trong top 10 “rủi ro lớn nhất được ngành nhận thức đối với tăng trưởng”.

Với các thiết bị làm đẹp, rủi ro rõ ràng nhất là khả năng một ngày nào đó chúng có thể thay thế đội ngũ chuyên gia làm đẹp vốn đang đảm nhiệm các dịch vụ chăm sóc trực tiếp - qua đó đe dọa sinh kế của thợ làm móng, kỹ thuật viên massage và nhiều vị trí khác.

Một ngày nào đó robot dịch vụ làm đẹp có thể thay thế đội ngũ chuyên gia làm đẹp.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng các nhà đầu tư và nhà bán lẻ đang tỏ ra hào hứng với công nghệ đến từ tương lai này. Tính đến nay, 10Beauty đã huy động được 52 triệu USD và lắp đặt máy tại hai cửa hàng Ulta Beauty ở khu vực ngoài Boston. Trong khi đó, Luum đã gọi vốn 30 triệu USD, đang chuẩn bị cho vòng Series B và lấy Nordstrom làm đối tác chiến lược chủ chốt.

Đặt cược của họ là: những công nghệ mang màu sắc tương lai như robot làm móng sẽ sớm trở thành hình ảnh quen thuộc tại các cửa hàng chuyên biệt và chuỗi trung tâm thương mại.

Khi các công cụ AI ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi hơn, nhiều khả năng những robot này cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo thời gian. Tuy nhiên, thập kỷ vừa qua đã chứng kiến không ít thử nghiệm thất bại.

Phần lớn người tiêu dùng trong lĩnh vực làm đẹp vẫn tin tưởng và lựa chọn các dịch vụ do con người trực tiếp cung cấp - và xu hướng này vẫn tiếp diễn, ngay cả khi ngành công nghiệp đang đặt cược theo hướng ngược lại.

CON ĐƯỜNG CHẬM RÃI HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Đáng chú ý, các tập đoàn lớn như L’Oréal, The Estée Lauder Companies hay Shiseido - những “ông lớn” vốn rất tích cực theo đuổi công nghệ, đặc biệt là AI - đến nay vẫn chưa tham gia vào lĩnh vực robot dịch vụ trong ngành làm đẹp.

Shiseido từng triển khai một chương trình thử nghiệm, đưa robot hình người vào dây chuyền sản xuất, song cuối cùng yếu tố “hình người” đã bị loại bỏ. Đại diện của hãng xác nhận Shiseido hiện vẫn sử dụng robot “ở một số công đoạn chiết rót và hoàn thiện mỹ phẩm” tại một nhà máy ở Nhật Bản, qua đó giúp năng suất tăng gấp ba lần so với các cơ sở khác của tập đoàn.

Shiseido hiện vẫn sử dụng robot “ở một số công đoạn chiết rót và hoàn thiện mỹ phẩm”.

Song song với đó, Shiseido cũng ứng dụng Machine Learning (Máy học) - một nhánh cốt lõi của trí tuệ nhân tạo - để hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm.

Năm 2024, hãng giới thiệu Voyager - một “nền tảng số chuyên biệt cho phát triển mỹ phẩm”, vận hành bằng các thuật toán độc quyền. Gần đây nhất, Shiseido công bố công thức sản phẩm đầu tiên được tạo ra với sự hỗ trợ của Voyager: một sản phẩm chống nắng dạng xịt, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2026.

Những hoạt động “hậu trường” như vậy dường như là lĩnh vực mà các thương hiệu lâu đời cảm thấy thoải mái nhất khi đầu tư vào machine learning, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Shiseido công bố công thức sản phẩm đầu tiên được tạo ra với sự hỗ trợ của Voyager.

Ông Guive Balooch, Phó chủ tịch toàn cầu phụ trách công nghệ và đổi mới mở của L’Oréal, cho biết tập đoàn đang nhìn thấy giá trị rõ nét nhất của AI trong cá nhân hóa trải nghiệm người tiêu dùng, tích hợp phần cứng và các trải nghiệm thương mại số. L’Oréal đã công bố hợp tác chính thức với công ty điện toán AI Nvidia vào năm ngoái.

Với các doanh nghiệp muốn khởi đầu ở quy mô nhỏ hơn so với robot hình người, AI cũng có thể hỗ trợ phát triển những thiết bị chăm sóc tại nhà ít gây tranh cãi hơn. Ông Balooch cho biết thiết bị tạo kiểu tóc Light Straight + Multi-Styler - sản phẩm mới được L’Oréal công bố - sử dụng “các thuật toán độc quyền và machine learning cho phép thiết bị học hỏi từ chính cách người dùng thực sự sử dụng”.

Bên cạnh đó, L’Oréal còn sở hữu HAPTA - thiết bị trang điểm ứng dụng máy tính, được phát triển dành cho những khách hàng có hạn chế về vận động bàn tay. Sản phẩm này đã được thử nghiệm bởi các vận động viên Paralympic và cựu binh Mỹ, và theo ông Balooch, sẽ sớm được phân phối rộng rãi hơn

Thiết bị tạo kiểu tóc Light Straight + Multi-Styler.

Điều đó không có nghĩa các tập đoàn lớn đã hoàn toàn gạt bỏ mảng robot dịch vụ. “Hiện tại, chúng tôi tập trung vào những đổi mới có thể hòa nhập tự nhiên vào thói quen hằng ngày của người tiêu dùng và có khả năng mở rộng trên quy mô toàn cầu, nhưng chúng tôi luôn giữ một tư duy rất cởi mở,” ông Balooch cho biết thêm.

Ngành làm đẹp, tự thân, là một lĩnh vực lấy con người làm trung tâm, đậm tính sáng tạo. Những cỗ máy được thị trường chấp nhận rộng rãi nhất trong tương lai sẽ đến từ các doanh nghiệp có thể mang lại trải nghiệm thực sự mới mẻ hoặc được cải thiện rõ rệt, đồng thời tránh thay thế những khía cạnh dịch vụ vốn cần đến “sự không hoàn hảo rất con người” - yếu tố làm nên giá trị cảm xúc và sự kết nối trong ngành làm đẹp.