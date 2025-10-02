L’Oréal giới thiệu các công nghệ làm đẹp sáng tạo

Tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025 do Trung tâm Đổi mới Sáng Tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Tài chính tổ chức, L’Oréal đã giới thiệu những cải tiến công nghệ đột phá, góp phần định hình cho tương lai ngành làm đẹp...

Tại khu vực Triển lãm, L’Oréal giới thiệu 19 công nghệ và nghiên cứu nổi bật được trao giải thưởng công nghệ sáng tạo CES từ năm 2017 đến nay, L’Oréal đã vinh dự đón tiếp Tổng Bí Thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Chính phủ đến thăm khu vực giới thiệu công nghệ làm đẹp.

Với xu hướng giao thoa và thu hẹp khoảng cách giữa những gì người tiêu dùng mong muốn và những gì doanh nghiệp có thể cung cấp, công nghệ trong ngành chăm sóc sắc đẹp đã có nhiều cơ hội phát triển một cách đáng kể.

L’Oréal đã liên tục đầu tư mạnh mẽ vào các nghiên cứu y sinh, Nghiên cứu và phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo (AR) và dữ liệu lớn (big data). Từ đó mang đến trải nghiệm làm đẹp cá nhân hóa và bền vững cho người tiêu dùng Việt Nam.

Một số công nghệ và nghiên cứu nổi bật được giới thiệu tại Triển lãm bao gồm bản đồ sinh học toàn diện về con đường tuổi thọ của da và tóc. Dựa trên hiểu biết mới này, L’Oréal đã phát triển một loạt giải pháp tổng hợp về tuổi thọ bao gồm các thiết bị chẩn đoán hiện đại Cell BioPrint. Thiết bị sử dụng phân tích proteomics để đánh giá các dấu ấn sinh học liên quan đến quá trình lão hóa như collagen, elastin...

Thiết bị Skin Screen ứng dụng AI và ánh sáng ba cực để phân tích từ nếp nhăn, lỗ chân lông...

Bên cạnh đó, L’Oréal cũng áp dụng các hoạt chất mới như PDRN tăng mô da trẻ trung lên 31%, khôi phục 42% thể tích da, duy trì sức sống cho làn da. Hoạt chất có trong các sản phẩm như kem chống lão hóa và phục hồi da Lancôme Longevity Soft Cream và VICHY Neovadiol Revolumizing Cream.

Thiết bị chẩn đoán da chuyên sâu Skin Screen của Lancôme cũng gấy ấn tượng với khi AI sử dụng công nghệ ánh sáng ba cực và thuật toán tiên tiến. Thiết bị giải mã làn da từ 8 - 12 thông số như nếp nhăn, độ săn chắc, vùng chân chim, lổ chân lông, đốm nâu, độ ẩm, quầng thâm, đỏ da, hiệu ứng tia UV... Từ đó giúp chuyên gia hiểu rõ hơn về tình trạng da, các vấn đề tiềm ẩn… để đưa ra cách chăm sóc da phù hợp cho từng cá nhân.

Các công nghệ nổi bật được giới thiệu tại triển lãm cũng thể hiện cam kết phát triển bền vững và bao trùm của L’Oreal. Chẳng hạn như Hapta - thiết bị trang điểm cầm tay cho những người bị hạn chế khả năng vận động. Đây là thiết bị thông minh với độ chính xác cao, sử dụng công nghệ do Verily (công ty mẹ của Google) phát triển.

Thiết bị này có thể nhận diện chuyển động không mong muốn và điều chỉnh để giữ cho thiết bị giữ cố định trong quá trình sử dụng và sau đó khóa lại để dùng tiếp lần sau. Thiết bị tăng khả năng tiếp cận việc làm đẹp cho những người bị tổn thương thần kinh, sau tai biến, người khuyết tật vận động. Sản phẩm thể hiện cam kết của Lancôme trong việc làm cho việc làm đẹp là dành cho tất cả mọi người.

Cùng với đó là Kerastase K-Scan – camera thông minh dùng ánh sáng UV, ánh sáng trắng và ánh sáng phân cực chéo. Thiết bị này đánh giá các yếu tố như gàu, tế bào chết da đầu, dầu thừa, mật độ sợi tóc, đường kính sợi tóc... nhằm giúp các chuyên gia tóc đưa ra liệu trình chăm sóc tối ưu hóa cho từng cá nhân.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Phó Tổng Giám Đốc L’Oreal Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của ngành làm đẹp, nơi mỗi cá nhân đều có thể tìm thấy giải pháp riêng biệt cho nhu cầu của mình. L’Oreal không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng quốc tế mà còn cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam”.