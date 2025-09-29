Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) vừa tổ chức Hội thảo chia sẻ mô hình cơ sở giáo dục mầm non phục vụ con
công nhân, người lao động thu nhập thấp tại địa bàn đô thị, khu công nghiệp, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các tổ chức quốc tế; đại diện Sở GDĐT, UBND xã, phường và các trường mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp.
ĐA DẠNG MÔ HÌNH NUÔI DẠY TRẺ MẦM NON
Phát biểu tại hội thảo, Phó
Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Hoàng Thị Dinh cho biết các đô thị và khu công
nghiệp đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu gửi trẻ mầm non của con
công nhân và người lao động thu nhập thấp.
Nhằm tìm kiếm giải pháp
phù hợp, Bộ GDĐT đã tiến hành khảo sát, đánh giá 33 mô hình cơ sở giáo dục mầm
non, bao gồm trường công lập, trường tư thục và nhóm trẻ độc lập tư thục tại
khu vực đô thị, khu công nghiệp, với sự tham gia của 8 Sở GDĐT cùng Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam.
Mục tiêu đặt ra là làm rõ
ưu, nhược điểm của từng mô hình, xác định điều kiện, khả năng nhân rộng và đề
xuất khuyến nghị chính sách phục vụ Đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở
địa bàn đô thị và khu công nghiệp giai đoạn 2025 – 2030, định hướng đến năm
2045 mà Bộ GDĐT đã xây dựng dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả khảo sát cho thấy,
đa số các cơ sở giáo dục mầm non vẫn tập trung vào nhóm trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi
trở lên, chiếm 75% tổng số nhóm lớp và 80% tổng số trẻ em, phản ánh sự ưu tiên
chuẩn bị cho trẻ bước vào tiểu học.
Trong khi đó, nhóm trẻ từ
18 đến 24 tháng có tỉ lệ theo học cao nhất ở khối nhà trẻ, bởi đây là giai đoạn
trẻ đã “cứng cáp” hơn, chi phí chăm sóc thấp hơn và phù hợp với điều kiện kinh
tế của công nhân.
Tuy nhiên, việc huy động
trẻ dưới 18 tháng đến lớp vẫn gặp nhiều khó khăn, chỉ có một số ít cơ sở đủ điều
kiện nhận, là một thách thức lớn đối với toàn ngành.
Các trường công lập hiện
được đánh giá cao nhờ cơ sở vật chất đồng bộ, đội ngũ giáo viên ổn định, mức
phí thấp và uy tín lớn trong cộng đồng. Một số trường còn triển khai sáng kiến
giữ trẻ ngoài giờ, trông thứ Bảy hay huy động doanh nghiệp và phụ huynh cùng hỗ
trợ. Tuy vậy, sự phụ thuộc vào ngân sách và biên chế khiến mô hình này thiếu
linh hoạt và khó mở rộng.
Khối trường tư thục lại nổi
bật với vốn đầu tư lớn, cơ sở vật chất hiện đại và khả năng hợp tác công – tư,
cho thấy sự linh hoạt, chất lượng và nhân văn, song vẫn phụ thuộc nặng vào nguồn
hỗ trợ doanh nghiệp, dẫn đến rủi ro biến động học phí và nhân sự.
Ở quy mô nhỏ, nhóm trẻ độc
lập tư thục mang đến sự linh hoạt, gần gũi và chi phí thấp, phù hợp với đời sống
công nhân. Các lớp đã tận dụng cơ sở sẵn có hoặc không gian cộng đồng để phục vụ
trẻ. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của mô hình này là diện tích chật hẹp, thiếu ổn
định tài chính, biến động giáo viên và vướng mắc pháp lý.
Khảo sát cũng chỉ ra rằng trường công lập khó nhân rộng vì vướng vốn, đất đai và biên chế; trường tư thục
có tiềm năng lớn nhất nhờ xã hội hóa; nhóm trẻ độc lập tư thục đáp ứng tốt nhu
cầu cấp thiết nhưng cần khắc phục bài toán chất lượng và an toàn.
TÌM GIẢI PHÁP GỠ KHÓ CHO CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tại hội thảo, các đại biểu
đã tập trung chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai mô hình giáo
dục mầm non tại địa bàn đô thị, khu công nghiệp, đồng thời thảo luận thẳng thắn
về những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp thiết
thực và kiến nghị cụ thể đã được đưa ra.
Bà Nguyễn Thị Thanh Toàn,
Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 (TP.HCM), cho biết trường nằm ven khu công nghiệp
Vĩnh Lộc, từ năm 2016 đã thí điểm mô hình giữ trẻ ngoài giờ phục vụ con công
nhân theo cơ chế Nhà nước – doanh nghiệp – phụ huynh cùng chia sẻ.
Hiện nay, hoạt
động được duy trì bằng mức phí 12.000 đồng/giờ, đáp ứng giờ tăng ca, giúp phụ
huynh yên tâm làm việc, còn giáo viên có thêm thu nhập. Năm 2024, trường đã được
công nhận Chuẩn quốc gia cấp độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, khẳng
định uy tín và hiệu quả của mô hình.
Để gia tăng tỉ lệ trẻ dưới
12 tháng được đến trường, bà Nguyễn Thị Hào, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non,
Sở GDĐT Hà Nội, cho rằng cần có giải pháp mang tính bền vững, nhất là trong việc
bảo đảm đội ngũ giáo viên đủ năng lực, chuyên môn và chế độ đãi ngộ phù hợp.
Việc
nhận trẻ quá nhỏ tuổi đòi hỏi đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
cũng như quy trình chăm sóc an toàn, khoa học. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ
tài chính và đào tạo chuyên sâu cho giáo viên là yếu tố then chốt nhằm nâng cao
chất lượng, tạo niềm tin cho phụ huynh khi gửi con ở độ tuổi đặc biệt nhạy cảm
này.
Theo bà Đỗ Hồng Vân, Phó
trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn luôn
quan tâm thúc đẩy chính sách nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân, coi đây là
quyền lợi chính đáng của người lao động.
Thời gian qua, Tổng Liên
đoàn đã kiến nghị Chính phủ và Bộ GDĐT, đồng thời ban hành Đề án hỗ trợ công
nhân chăm sóc, nuôi dạy con giai đoạn 2025–2028. Công đoàn cũng vận động doanh
nghiệp xây dựng trường, hỗ trợ chi phí gửi trẻ để giảm gánh nặng cho gia đình
công nhân.