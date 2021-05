Công suất điện cao nhất trong kỳ nghỉ lễ đạt 29.900 MW

Từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Tính trung bình trong kỳ nghỉ lễ, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện Quốc gia trung bình ngày ở mức khoảng 29.900 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 606 triệu kWh/ngày.

Căn cứ các số liệu thống kê, mức tiêu thụ điện trung bình ngày toàn quốc trong kỳ nghỉ thấp hơn khoảng 17% về công suất và thấp hơn 19% về sản lượng so với mức trung bình ngày của tuần trước kỳ nghỉ. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 của năm 2020 thì mức tiêu thụ điện trong kỳ nghỉ năm nay vẫn cao hơn 9% về công suất đỉnh và 17% về sản lượng trung bình ngày.

Do tình hình chung, tổng công suất phụ tải tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa các ngày trong kỳ nghỉ lễ cũng xuống thấp. Đặc biệt trong các ngày 30/4 và 1/5/2021 thì công suất phụ tải tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa chỉ nằm trong khoảng 22.500 - 23.300 MW, thấp hơn khoảng 30% so với ngày thường trước kỳ nghỉ.

Hiện tại, tổng công suất lắp đặt nguồn toàn hệ thống đã ở mức khoảng 69.000 MW với hơn 21.600 MW năng lượng tái tạo (riêng về điện mặt trời đã có công suất tổng cộng hơn 16.000 MW) thì đã có sự chênh lệch lớn giữa nguồn phát và phụ tải tiêu thụ vào các giờ thấp điểm trưa.

Từ đầu năm 2021, Bộ Công Thương cũng đã nhận định hiện tượng hệ thống điện dư thừa công suất đang phát lên hệ thống so với phụ tải tiêu thụ đã được đánh giá là tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh của hệ thống điện vì có thể khiến tần số hệ thống điện tăng cao, thậm chí gây sự cố lan tràn trên toàn hệ thống điện quốc gia.

Tuy nhiên, do đã chủ động, kịp thời thông tin rộng rãi, cảnh báo về vấn đề an ninh - an toàn trong vận hành hệ thống điện nên trong kỳ nghỉ lễ vừa qua hệ thống điện quốc gia đã vận hành an toàn, không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện.