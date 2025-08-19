Các tập đoàn bán lẻ và phân phối lớn của Trung Đông tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ Việt Nam

Nông sản, trái cây tươi, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng – gia dụng, sản phẩm dệt may của Việt Nam... là những mặt hàng được các nhà bán lẻ Trung Đông muốn mua.

Theo thông tin từ Vụ thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), Trung Đông hiện là một trong những thị trường nhập khẩu năng động nhất thế giới, với tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 1.200 tỷ USD/năm.

Khu vực này có dân số trên 400 triệu người, thu nhập bình quân cao và tỷ lệ dân số trẻ lớn, dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng và sản phẩm thân thiện môi trường.

Các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hầu như phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu cho 80–90% nhu cầu lương thực – thực phẩm. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Tận dụng xu thế này, nhiều tập đoàn bán lẻ và phân phối lớn tại Trung Đông đang tích cực tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ Việt Nam. Đặc biệt, các tên tuổi uy tín như Lulu Hypermarket (UAE), Al Othaim Markets (Saudi Arabia), Choithrams và Citi Hypermarkets (Kuwait).

Vụ thị trường nước ngoài cho biết những nhà bán lẻ và phân phối này sẽ trực tiếp có mặt tại Vietnam International Sourcing 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 04 đến 06/9/2025 tại TP.HCM.

Các doanh nghiệp khu vực Trung Đông quan tâm mạnh mẽ đến các nhóm hàng nông sản - trái cây tươi như trái cây nhiệt đới, rau củ, sản phẩm hữu cơ, đạt tiêu chuẩn GAP và Halal; thực phẩm chế biến, gồm đồ ăn nhẹ, thủy sản đông lạnh, gia vị…; hàng tiêu dùng – gia dụng: đồ nhựa, đồ gỗ, sản phẩm thân thiện môi trường; thời trang – dệt may: quần áo, khăn choàng, phụ kiện chất lượng cao…

Điển hình, Lulu Hypermarket (UAE) - Lulu là tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại khu vực GCC, hoạt động ở hơn 10 quốc gia với hàng trăm siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Lulu nổi tiếng với khả năng cung ứng đa dạng, đặc biệt chú trọng sản phẩm đạt chuẩn Halal. Chuỗi phân phối này hiện có văn phòng đại diện tại TP.HCM và có nhu cầu tìm kiếm trái cây, rau củ, thủy sản, thực phẩm chế biến và nhiều sản phẩm khác từ Việt Nam, ưu tiên nguồn hàng ổn định, chất lượng cao.

Hay Al Othaim Markets (Ả-rập Xê-út) - một trong những hệ thống bán lẻ hàng đầu tại Ả-rập Xê-út với hàng trăm siêu thị và cửa hàng quy mô lớn. Al Othaim tập trung mạnh vào thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và sản phẩm gia dụng. Doanh nghiệp này đang ưu tiên tìm kiếm đối tác cung ứng nông sản chất lượng, thực phẩm chế biến, đồ khô, gia vị và sản phẩm gia dụng bền vững từ Việt Nam.

Citi Hypermarkets (Kuwait) - thương hiệu bán lẻ năng động tại Kuwait, đang mở rộng nhanh sang các quốc gia GCC. Hệ thống này nổi bật ở chiến lược kết hợp bán hàng trực tiếp và thương mại điện tử, chú trọng sản phẩm thực phẩm tiện lợi, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng mẫu mã bắt mắt.

Citi mong muốn tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam cho các sản phẩm nông sản chế biến, đồ khô, gia vị và hàng tiêu dùng chất lượng. Đặc biệt, đối tác cung ứng hàng đầu cho Tập đoàn là Suma Group đang có nhu cầu lớn thu mua sản phẩm trái cây tươi, trái cây sấy từ Việt Nam.

Bộ Công Thương cho rằng Vietnam International Sourcing 2025 sẽ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới lãnh đạo các chuỗi phân phối lớn, tìm kiếm hợp đồng xuất khẩu dài hạn và mở rộng thị trường vào khu vực có sức mua cao cũng như tiềm năng tăng trưởng mạnh.