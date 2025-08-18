Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Sắp diễn ra loạt sự kiện về thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

Chu Khôi

18/08/2025, 16:03

Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường 2025 không chỉ là sự kiện tổng kết 80 năm phát triển của ngành, mà còn là cầu nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, giữa nông nghiệp truyền thống và nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, gắn liền với hội nhập quốc tế…

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Chủ trì buổi họp báo thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường, diễn ra chiều 18/8/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết trong 80 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, Tài nguyên, Đất đai, Khoáng sản, Môi trường đã có những thành tựu rất quan trọng.

Trải qua các thời kỳ, từ năm 1945 đến 1954, từ năm 1954 đến 1975, từ năm 1976 đến năm 1986, rồi những năm tiếp theo, mỗi một giai đoạn, đều có ánh sáng, xoay lường, có các cơ chế chính sách của chính phủ, của quốc hội đểt thúc đẩy phát triển ngành nông lâm ngư nghiệp.

HÀNH TRÌNH 80 NĂM CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người dân nỗ lực sản xuất lương thực, những chiếc xe thồ đã chở lương thực lên tiếp tế cho bộ đội chiến đấu, đã góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành đã thực hiện chủ trương “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, miền Bắc và miền Nam cùng dồn sức cho kháng chiến chống Mỹ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: 
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến:  "Ngành Nông nghiệp liên tục đạt được những thành tựu vượt bậc".

Từ khi đổi mới đến nay, ngành Nông nghiệp liên tục đạt được những thành tựu vượt bậc. Năm 1989, lần đầu tiên nước ta xuất khẩu gạo, xuất khẩu các nông sản khác thuở ấy không đáng kể. Đến năm 2024 chúng ta đã xuất khẩu tới 9,15 triệu tấn gạo, với kim ngạch hơn 5 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu thuỷ sản đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Đối với gỗ và lâm sản, Việt Nam xuất khẩu đứng thứ 5 thế giới, thứ hai châu Á và số 1 Đông Nam Á. Trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu cà phê lập kỷ lục 6 tỷ USD, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 6,06 tỷ USD, tăng 13,8%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 8,6%...

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11), Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đây là dịp để người dân và khách quốc tế có được hình ảnh đầy đủ hơn về ngành Nông nghiệp và Môi trường của Việt Nam, về tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp thế giới. Góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu thêm về thành tựu và tiềm năng của ngành nông nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác phát triển, hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp. Từ đó tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ người Việt Nam khẳng định bản sắc và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết: Với chủ đề “80 năm phát triển Nông nghiệp và Môi trường vì sự thịnh vượng quốc gia và tương lai bền vững”, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm được tổ chức theo nhiều không gian chủ đề.

Một là, khởi nguồn và phát triển (1945–1986): tái hiện hành trình vượt khó của ngành nông nghiệp trong kháng chiến, kiến quốc; trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu về nông thôn thời kỳ bao cấp và phong trào xây dựng hợp tác xã.

Hai là, đổi mới, hội nhập (1986–2020) và thành tựu 2020–2025: giới thiệu những thành tựu nổi bật về xây dựng nông thôn mới, an ninh lương thực, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và xuất khẩu gỗ, gạo, cà phê, thủy sản, trái cây.

Ba là, bảo vệ môi trường, tài nguyên và lâm nghiệp: thể hiện định hướng phát triển nông nghiệp xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn và vai trò quản lý nhà nước về tài nguyên – môi trường.

Bốn là, tầm nhìn tương lai: giới thiệu xu hướng đổi mới công nghệ, nông nghiệp chính xác, năng lượng tái tạo, giám sát viễn thám thông minh, gắn với chiến lược phát triển bền vững.

Năm là, giao lưu quốc tế và hội nhập toàn cầu: khẳng định hợp tác hiệu quả với FAO, IFAD, ASEAN, EU, RCEP và nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc.

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN: KHÔNG GIAN SỐ ĐA CHIỀU

Song song với triển lãm trực tiếp, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Khu triển lãm trực tuyến Ngành Nông nghiệp và Môi trường từ 28/8/2025 đến 28/8/2026.

Triển lãm trực tuyến được thiết kế thành không gian số hiện đại, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), mô phỏng 3D và tương tác trực tuyến, gồm 5 khu vực chủ đề. Chủ đề 1 là Khởi nguồn và phát triển (1945–1986), số hóa ảnh tư liệu, hiện vật, phim tư liệu về HTX, phong trào “gạo cho tiền tuyến”. Chủ đề 2 là

Đổi mới, hội nhập (1986–2025): mô phỏng 3D các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và mô hình sản xuất thông minh. Chủ đề 3 là Bảo vệ môi trường, tài nguyên và lâm nghiệp: sa bàn 3D mô phỏng cánh đồng lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL, rừng xanh số và các khu dự trữ sinh quyển. Chủ đề 4 là Tầm nhìn tương lai: trải nghiệm VR/AR về trang trại công nghệ cao, công nghệ AI, blockchain, drone, năng lượng tái tạo. Chủ đề 5 là Giao lưu quốc tế và hội nhập toàn cầu: video, bản đồ hợp tác, gian hàng số của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, một điểm nhấn quan trọng khác là Triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP, tổ chức từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Khu Không gian Sáng tạo để Kiến thiết, tòa nhà A, với diện tích 1.200 m2.

Đặc biệt, triển lãm sẽ có không gian quảng bá sản phẩm OCOP, với các khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu, khu trình diễn và thử nếm ẩm thực, cùng các phiên livestream bán hàng kết hợp cùng KOL, KOC.

Song song, một triển lãm trực tuyến thủ công mỹ nghệ và OCOP cũng sẽ được tổ chức từ 28/8/2025 đến 28/8/2026, ứng dụng VR/AR và 3D để tái hiện tinh hoa làng nghề Việt, với chủ đề “Tinh hoa Thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên số và kinh tế xanh”.

Để gia tăng hiệu ứng lan tỏa, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp cùng TikTok Shop triển khai chuỗi truyền thông “Tự hào Nông sản Việt”.

Từ khóa:

80 năm ngành nông nghiệp nông sản Thành tựu ngành nông nghiệp thị trường Vneconomy

Đọc thêm

Sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện rộng trên lúa mùa, Ninh Bình ra công điện khẩn phòng trừ

Sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện rộng trên lúa mùa, Ninh Bình ra công điện khẩn phòng trừ

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại nghiêm trọng trên diện tích lúa mùa năm 2025.

Sắp diễn ra loạt sự kiện về thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

Sắp diễn ra loạt sự kiện về thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường 2025 không chỉ là sự kiện tổng kết 80 năm phát triển của ngành, mà còn là cầu nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, giữa nông nghiệp truyền thống và nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, gắn liền với hội nhập quốc tế…

Lấp “lỗ hổng” để tránh hàng giả, quảng cáo "thổi phồng" sản phẩm

Lấp “lỗ hổng” để tránh hàng giả, quảng cáo "thổi phồng" sản phẩm

Những vụ việc bị phát giác trong thời gian qua như vụ kẹo kera, sữa tăng chiều cao… cho thấy lỗ hổng pháp lý khi doanh nghiệp lợi dụng cơ chế tự công bố sản phẩm và không phải đăng ký nội dung quảng cáo để “thổi phồng” tính năng, công dụng sản phẩm…

Hai lần Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris và hậu quả toàn cầu

Hai lần Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris và hậu quả toàn cầu

Sự kiện Mỹ tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Paris không chỉ là một quyết định mang tính biểu tượng về chính sách đối ngoại, mà còn tạo ra một hiệu ứng dây chuyền sâu sắc đối với cách thức vận hành của nền kinh tế toàn cầu trong thời đại chuyển đổi xanh...

Việt Nam vươn lên thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo

Việt Nam vươn lên thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo

Xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vẫn tự tin dự báo cả năm 2025 sẽ xuất khẩu khoảng 8,8 triệu tấn, giữ vị trí quốc gia lớn thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: