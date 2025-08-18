Sắp diễn ra loạt sự kiện về thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chu Khôi
18/08/2025, 16:03
Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường 2025 không chỉ là sự kiện tổng kết 80 năm phát triển của ngành, mà còn là cầu nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, giữa nông nghiệp truyền thống và nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, gắn liền với hội nhập quốc tế…
Chủ trì buổi họp báo thông tin các hoạt
động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp
và Môi trường, diễn ra chiều 18/8/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết trong 80 năm
qua, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành Nông nghiệp,
Nông dân, Nông thôn, Tài nguyên, Đất đai, Khoáng sản, Môi trường đã có những thành
tựu rất quan trọng.
Trải qua các thời kỳ, từ năm 1945 đến 1954, từ năm 1954 đến
1975, từ năm 1976 đến năm 1986, rồi những năm tiếp theo, mỗi một giai đoạn, đều
có ánh sáng, xoay lường, có các cơ chế chính sách của chính phủ, của quốc hội đểt
thúc đẩy phát triển ngành nông lâm ngư nghiệp.
HÀNH TRÌNH 80 NĂM CỦA NGÀNH
NÔNG NGHIỆP
Theo Thứ trưởng Phùng Đức
Tiến, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người dân nỗ lực sản xuất lương thực, những
chiếc xe thồ đã chở lương thực lên tiếp tế cho bộ đội chiến đấu, đã góp phần làm
nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong kháng chiến
chống Mỹ, ngành đã thực hiện chủ trương “thóc không thiếu một cân, quân không
thiếu một người, miền Bắc và miền Nam cùng dồn sức cho kháng chiến chống Mỹ.
Từ khi đổi mới đến nay, ngành Nông nghiệp liên tục đạt được
những thành tựu vượt bậc. Năm 1989, lần đầu tiên nước ta xuất khẩu gạo, xuất khẩu
các nông sản khác thuở ấy không đáng kể. Đến năm 2024 chúng ta đã xuất khẩu tới
9,15 triệu tấn gạo, với kim ngạch hơn 5 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành quốc gia
xuất khẩu thuỷ sản đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Đối với gỗ
và lâm sản, Việt Nam xuất khẩu đứng thứ 5 thế giới, thứ hai châu Á và số 1 Đông
Nam Á. Trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 39,68 tỷ
USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu cà phê lập kỷ lục
6 tỷ USD, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt
6,06 tỷ USD, tăng 13,8%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 8,6%...
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 –
02/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11),
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đây là dịp để người dân và khách quốc tế có được hình ảnh đầy đủ hơn về ngành Nông nghiệp và Môi trường của Việt Nam, về tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp thế giới. Góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu thêm về thành tựu và tiềm năng của ngành nông nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác phát triển, hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp. Từ đó tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ người Việt Nam khẳng định bản sắc và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám
đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết: Với chủ đề “80 năm
phát triển Nông nghiệp và Môi trường vì sự thịnh vượng quốc gia và tương lai bền
vững”, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm
Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm được tổ chức
theo nhiều không gian chủ đề.
Một là, khởi nguồn và phát triển (1945–1986): tái
hiện hành trình vượt khó của ngành nông nghiệp trong kháng chiến, kiến quốc;
trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu về nông thôn thời kỳ bao cấp và phong
trào xây dựng hợp tác xã.
Hai là, đổi mới, hội nhập
(1986–2020) và thành tựu 2020–2025: giới thiệu những thành tựu nổi bật về xây dựng
nông thôn mới, an ninh lương thực, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, phát triển
kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và xuất khẩu gỗ, gạo, cà phê, thủy sản,
trái cây.
Ba là, bảo vệ môi trường,
tài nguyên và lâm nghiệp: thể hiện định hướng phát triển nông nghiệp xanh, ứng
phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn và vai trò quản lý
nhà nước về tài nguyên – môi trường.
Bốn là, tầm nhìn tương
lai: giới thiệu xu hướng đổi mới công nghệ, nông nghiệp chính xác, năng lượng
tái tạo, giám sát viễn thám thông minh, gắn với chiến lược phát triển bền vững.
Năm là, giao lưu quốc tế và
hội nhập toàn cầu: khẳng định hợp tác hiệu quả với FAO, IFAD, ASEAN, EU, RCEP
và nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc.
TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN: KHÔNG
GIAN SỐ ĐA CHIỀU
Song song với triển lãm trực
tiếp, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức Khu triển lãm trực tuyến Ngành
Nông nghiệp và Môi trường từ 28/8/2025 đến 28/8/2026.
Triển lãm trực tuyến được
thiết kế thành không gian số hiện đại, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), mô
phỏng 3D và tương tác trực tuyến, gồm 5 khu vực chủ đề. Chủ đề 1 là Khởi nguồn
và phát triển (1945–1986), số hóa ảnh tư liệu, hiện vật, phim tư liệu về HTX,
phong trào “gạo cho tiền tuyến”. Chủ đề 2 là
Đổi mới, hội nhập
(1986–2025): mô phỏng 3D các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và mô hình sản xuất
thông minh. Chủ đề 3 là Bảo vệ môi trường, tài nguyên và lâm nghiệp: sa bàn 3D
mô phỏng cánh đồng lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL, rừng xanh số và các khu dự trữ
sinh quyển. Chủ đề 4 là Tầm nhìn tương lai: trải nghiệm VR/AR về trang trại
công nghệ cao, công nghệ AI, blockchain, drone, năng lượng tái tạo. Chủ đề 5 là
Giao lưu quốc tế và hội nhập toàn cầu: video, bản đồ hợp tác, gian hàng số của
các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài.
Theo ông Nguyễn Minh Tiến,
một điểm nhấn quan trọng khác là Triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản
phẩm OCOP, tổ chức từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Khu Không gian Sáng tạo để Kiến thiết,
tòa nhà A, với diện tích 1.200 m2.
Đặc biệt, triển lãm sẽ có
không gian quảng bá sản phẩm OCOP, với các khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu,
khu trình diễn và thử nếm ẩm thực, cùng các phiên livestream bán hàng kết hợp
cùng KOL, KOC.
Song song, một triển lãm
trực tuyến thủ công mỹ nghệ và OCOP cũng sẽ được tổ chức từ 28/8/2025 đến
28/8/2026, ứng dụng VR/AR và 3D để tái hiện tinh hoa làng nghề Việt, với chủ đề
“Tinh hoa Thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên số và kinh tế xanh”.
Để gia tăng hiệu ứng lan tỏa,
Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp cùng TikTok Shop triển khai
chuỗi truyền thông “Tự hào Nông sản Việt”.
