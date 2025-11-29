Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone được cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 29/11/2025
Thu Hà
29/11/2025, 10:39
Ngày 27/11/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MobiFone Digital Payment – MDP).
Theo giấy phép được cấp, Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone sẽ triển khai các dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định pháp luật, bao gồm: dịch vụ chuyển mạch điện tử, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phù hợp với phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tầng 30 Tòa tháp C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Hà Nội.
Chuyển đổi số - thanh toán số là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thanh toán số giữ vị trí nền tảng, là cầu nối giúp gắn kết người dân - doanh nghiệp - Chính phủ trên cùng một hạ tầng công nghệ hiện đại.
Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình số, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Lượng người dùng smartphone đã vượt 70% dân số trong khi hoạt động mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến.
Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán số tại Việt Nam còn thấp so với các quốc gia phát triển trong khu vực, đồng thời vẫn tồn tại những thách thức, đó là: Nguy cơ gian lận trực tuyến, tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu... Điều này mở ra dư địa rất lớn cho các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, hệ sinh thái rộng và chiến lược số hóa bài bản, năng lực ứng dụng những công nghệ mới như: AI, Big Data, sinh trắc học hay blockchain nhằm gia tăng mức độ bảo mật.
Như vậy Công ty Thanh toán số MobiFone (MDP) chính thức trở thành đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ Chuyển mạch tài chính và Bù trừ điện tử với kỳ vọng tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh từ đó đưa ra các giải pháp đột phá mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.
Công ty với tầm nhìn kiến tạo hạ tầng chuyển mạch lõi và thanh toán số thế hệ thứ 4, phổ cập thanh toán số cho toàn dân nâng tầm năng lực số quốc gia - Định vị Việt Nam trở thành quốc gia thanh toán số hàng đầu khu vực kết nối toàn diện với kinh tế số toàn cầu.
Việc được cấp phép đánh dấu bước phát triển mới của MDP trên hành trình trở thành một trong những hạ tầng thanh toán quan trọng của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế số an toàn, minh bạch và bền vững.
Bộ Tài chính kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, qua đó dự kiến giúp hơn 2,3 triệu hộ thoát diện nộp thuế nếu quy định mới được thông qua…
Chuyển từ thuế khoán sang kê khai, nộp thuế điện tử và dùng hóa đơn điện tử giúp hộ kinh doanh minh bạch tài chính, kiểm soát dòng tiền, dễ tiếp cận vốn và giảm rủi ro pháp lý. Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn lo ngại cách xử lý lượng hàng tồn kho không có hóa đơn khi chuyển sang kê khai…
Trong vài năm trở lại đây, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến một sự chuyển mình rõ rệt. Nếu trước đây, giá trị của ngân hàng được đo bằng chất lượng sản phẩm tài chính, thì nay, trải nghiệm phong cách sống đang trở thành yếu tố khác biệt để chinh phục nhóm khách hàng thượng lưu.
Giá vàng đã tăng 3,7% trong tuần này và khép lại tháng 11 với mức tăng 5,2%, đánh dấu tháng tăng thứ 5 không nghỉ...
Từ những bất cập nảy sinh trong quá trình áp dụng quy định về thuế giá trị gia tăng, một trong những đề xuất Bộ Tài chính đưa ra là khôi phục quy định cho phép khấu trừ thuế đầu vào đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản dù thuộc diện không phải kê khai, nộp thuế…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: