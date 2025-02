Công ty mẹ của HOSE và HNX ước lãi hơn 2.200 tỷ

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quý 4/2024 của VNX.

Theo đó, trong báo cáo kết quả kinh doanh gửi Bộ Tài chính, VNX - công ty mẹ của Sở Giao dịch TP HCM (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với ước tổng doanh thu năm 2024 đạt xấp xỉ 2.240 tỷ đồng.

Trong đó, HOSE đóng góp khoảng 1.680 tỷ đồng, HNX đóng góp 517 tỷ đồng. Khoảng 40 tỷ đồng còn lại đến từ hoạt động nghiệp vụ và tài chính.

Sau khi trừ chi phí, VNX tạm tính lãi sau thuế đạt 2.203 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.920 tỷ đồng của năm 2023.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2021), chính thức hoạt động vào ngày 06/8/2021, theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tên giao dịch quốc tế là Vietnam Exchange, viết tắt là VNX, có trụ sở chính tại Hà Nội. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, nắm giữ 100% vốn điều lệ Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Theo VSD, tháng 12/2024, đã ghi nhận số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 141.000 tài khoản - trong đó, nhà đầu tư cá nhân 140.559 tài khoản - tổ chức là 138 tài khoản.

Luỹ kế cả năm 2024, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng 2 triệu tài khoản.

Kết thúc phiên giao dịch cuối năm 2024, chỉ số VN-Index đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với năm 2023; Thanh khoản thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt 18.685 tỷ đồng/ngày, tăng 22,4% so với năm 2023; Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE đạt khoảng 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước.



Tại buổi lễ đánh cồng đầu xuân Ất Tỵ 2025, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Chứng khoán cần nỗ lực hơn nữa, tập trung triển khai các giải pháp mạnh mẽ để thị trường tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, khẳng định và phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung dài hạn quan trọng và chủ yếu của nền kinh tế, cụ thể:

Thứ nhất, chủ động hoàn thiện khung pháp lý, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán sửa đổi; triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, thực hiện cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa theo quy định pháp luật cho các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch, huy động vốn, hoạt động của các định chế tài chính trung gian và nhà đầu tư.

Thứ hai, đảm bảo TTCK vận hành ổn định, an toàn, liên tục, thông suốt, sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để triển khai các sản phẩm dịch vụ mới, tăng chất lượng thị trường.

Thứ ba, đáp ứng các điều kiện và tiêu chí để TTCK Việt Nam được nâng hạng lên trường mới nổi trong năm 2025, tạo bước tiến mới cho TTCK, mang lại lợi ích cho các bên tham gia thị trường, gia tăng dòng vốn ngoại vào TTCK Việt Nam.

Thứ tư, đẩy mạnh tính tuân thủ pháp luật, tiếp tục tăng cường công tác giám sát và giữ vững trật tự, kỷ cương, kỷ luật thị trường; xử lý nghiêm các sai phạm, trục lợi thao túng, đảm bảo TTCK hoạt động ngày càng minh bạch và lành mạnh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên thị trường.

Cuối cùng là tăng cường tìm kiếm, thúc đẩy các doanh nghiệp có chất lượng và tiềm năng lên niêm yết theo đúng quy định, mở rộng thị trường, tạo hàng hóa chất lượng cao trên TTCK.