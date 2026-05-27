C.P. Việt Nam chuẩn hóa chuỗi thực phẩm chế biến

Trong bối cảnh yêu cầu an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ, mô hình tích hợp Feed - Farm - Food đang trở thành nền tảng giúp C.P. Việt Nam nâng cao năng lực quản trị chuỗi và củng cố độ tin cậy của thực phẩm chế biến.
Ngành thực phẩm chế biến đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Năng lực của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng sản lượng hay chi phí, mà còn bằng khả năng tổ chức, kiểm soát và chứng minh chất lượng trên toàn chuỗi.
CHUẨN HÓA TỪ HỆ THỐNG VẬN HÀNH
Yêu cầu của thị trường, cả trong nước và quốc tế, đang dịch chuyển từ kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang quản trị toàn bộ quá trình hình thành sản phẩm. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về vùng nguyên liệu, chăn nuôi, chế biến, phân phối, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát rủi ro.
Trong xu hướng đó, mô hình Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam tạo nền tảng để quản trị chuỗi theo hướng tích hợp. Doanh nghiệp tổ chức các khâu từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi, chế biến đến phân phối trong một hệ thống vận hành thống nhất.
Được triển khai tại Việt Nam từ đầu thập niên 1990, mô hình này đã phát triển với 21 nhà máy và hơn 2.500 trang trại chính chủ và trang trại chăn nuôi liên kết trên cả nước. Quy mô hệ thống giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn cung, duy trì chất lượng giữa các lô sản xuất và đảm bảo truy xuất nguồn gốc.
Trong mảng chế biến, CPV Food Bình Phước là tổ hợp có tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, giữ vai trò là một nền tảng sản xuất trọng điểm trong chiến lược phát triển thực phẩm chế biến của C.P. Việt Nam. Đây cũng là điểm chứng thực cho cách C.P. chuẩn hóa chuỗi giá trị từ đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.
Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp không vận hành các tiêu chuẩn chất lượng như những yêu cầu rời rạc ở từng công đoạn. Các hệ thống như HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC và các yêu cầu kỹ thuật khác được tích hợp vào một khung quản lý chung, giúp tăng khả năng kiểm soát, đối chiếu và duy trì tính ổn định trong vận hành.
Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong quản trị ngành thực phẩm chế biến. Bên cạnh đầu tư vào công suất, doanh nghiệp hiện nay đặt trọng tâm vào kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng chứng minh tiêu chuẩn với các bên liên quan.
NÂNG ĐỘ TIN CẬY CỦA CHUỖI THỰC PHẨM
Tại CPV Food Bình Phước, định hướng chuẩn hóa được cụ thể hóa thông qua chứng nhận CPF Food Standard PS 7818:2023 do Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) đánh giá. CPV Food Bình Phước là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ngoài Thái Lan đạt chứng nhận này.
Khác với các chứng nhận chỉ tập trung vào từng nhà máy riêng lẻ, CPF Food Standard PS 7818:2023 hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành Feed - Farm - Food. Điều này giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực kiểm soát chuỗi bằng một hệ thống có thể đánh giá, đối chiếu và kiểm chứng.
Vai trò của BSI có ý nghĩa quan trọng trong quá trình này. Sự tham gia của một tổ chức tiêu chuẩn tích hợp quốc tế giúp tăng tính minh bạch, khả năng đối chiếu và độ tin cậy của bộ tiêu chuẩn.
Quá trình chuẩn hóa này không chỉ phục vụ một mục tiêu riêng lẻ. Ở thị trường nội địa, hoạt động này góp phần nâng chuẩn về an toàn thực phẩm, minh bạch nguồn gốc và quản trị chất lượng. Ở thị trường quốc tế, đây là cơ sở để sản phẩm chế biến từ Việt Nam đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn.
Hiện sản phẩm thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam đã được cung ứng cho Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Nga và Mông Cổ. Danh sách thị trường này cho thấy năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống, nhưng trọng tâm lớn hơn vẫn là khả năng chuẩn hóa chuỗi sản xuất tại Việt Nam theo cách có thể chứng minh được.
Ở góc độ ngành, câu chuyện CPV Food Bình Phước là một dấu mốc trong chiến lược của C.P. Việt Nam nhằm nâng chuẩn chuỗi thực phẩm chế biến, từ đó góp phần gia tăng độ tin cậy của sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.
Trong bối cảnh người tiêu dùng, nhà phân phối và cơ quan quản lý ngày càng quan tâm đến minh bạch chuỗi cung ứng, năng lực chuẩn hóa trở thành một lợi thế dài hạn. Doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chuỗi Feed - Farm - Food sẽ có thêm dư địa để nâng giá trị sản phẩm và đóng góp vào mặt bằng tiêu chuẩn mới của ngành thực phẩm chế biến trong nước.
Với C.P. Việt Nam, lợi thế vì vậy không chỉ nằm ở quy mô sản xuất, mà ở khả năng vận hành một chuỗi giá trị tích hợp, có tiêu chuẩn, có cơ chế đánh giá và có khả năng chứng minh. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững hơn của ngành thực phẩm chế biến Việt Nam.
Giá cà phê phục hồi, xuất khẩu kỳ vọng lấy lại đà tăng trưởng
Trong những tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng về sản lượng, nhưng kim ngạch lại sụt giảm do giá xuất khẩu bình quân giảm sâu. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ngành cà phê được kỳ vọng sẽ tìm lại đà tăng trưởng nhờ xu hướng phục hồi giá trong tháng 5/2026 và đẩy mạnh chế biến sâu...
Doanh nghiệp công nghệ kiến tạo "năng lực cạnh tranh mới" cho nền kinh tế
Các doanh nghiệp nội địa đang không chỉ làm chủ công nghệ, mà còn từng bước tạo ra các nền tảng, giải pháp và sản phẩm có khả năng giải quyết những bài toán lớn của quốc gia và khu vực...
Doanh nghiệp tư nhân TP.Hồ Chí Minh tìm sức bật từ sự "chuyển trục chiến lược"
Mặc dù luôn dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân và tinh thần khởi nghiệp năng động, song cộng đồng doanh nghiệp tư nhân TP.Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nghịch lý: thiếu vắng những tập đoàn lớn đầu đàn và quy mô vốn hóa sụt giảm mạnh. Để không bị tụt hậu, một sự "chuyển trục chiến lược" toàn diện từ cả phía chính quyền lẫn nội tại doanh nghiệp là yêu cầu sống còn...
Hóa giải rủi ro nội bộ là trọng tâm quản trị thông tin doanh nghiệp
Lộ lọt dữ liệu, gian lận thương mại, sử dụng phần mềm ngoài danh mục (Shadow IT) hay tình trạng nhân sự thụ động... đang là những bài toán quản trị hóc búa mà các tổ chức tại Việt Nam phải đối mặt...
DAVAS 2026: Hơn 5 tỷ USD "đang đợi" doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” và thông điệp "Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa", Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng đầu tư và khởi nghiệp trong nước và quốc tế, tạo bước đột phá trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: