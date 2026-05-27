C.P. Việt Nam chuẩn hóa chuỗi thực phẩm chế biến

Trong bối cảnh yêu cầu an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ, mô hình tích hợp Feed - Farm - Food đang trở thành nền tảng giúp C.P. Việt Nam nâng cao năng lực quản trị chuỗi và củng cố độ tin cậy của thực phẩm chế biến.

Ngành thực phẩm chế biến đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Năng lực của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng sản lượng hay chi phí, mà còn bằng khả năng tổ chức, kiểm soát và chứng minh chất lượng trên toàn chuỗi.

CHUẨN HÓA TỪ HỆ THỐNG VẬN HÀNH

Yêu cầu của thị trường, cả trong nước và quốc tế, đang dịch chuyển từ kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang quản trị toàn bộ quá trình hình thành sản phẩm. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về vùng nguyên liệu, chăn nuôi, chế biến, phân phối, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát rủi ro.

Trong xu hướng đó, mô hình Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam tạo nền tảng để quản trị chuỗi theo hướng tích hợp. Doanh nghiệp tổ chức các khâu từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi, chế biến đến phân phối trong một hệ thống vận hành thống nhất.

Được triển khai tại Việt Nam từ đầu thập niên 1990, mô hình này đã phát triển với 21 nhà máy và hơn 2.500 trang trại chính chủ và trang trại chăn nuôi liên kết trên cả nước. Quy mô hệ thống giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn cung, duy trì chất lượng giữa các lô sản xuất và đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Trong mảng chế biến, CPV Food Bình Phước là tổ hợp có tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, giữ vai trò là một nền tảng sản xuất trọng điểm trong chiến lược phát triển thực phẩm chế biến của C.P. Việt Nam. Đây cũng là điểm chứng thực cho cách C.P. chuẩn hóa chuỗi giá trị từ đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp không vận hành các tiêu chuẩn chất lượng như những yêu cầu rời rạc ở từng công đoạn. Các hệ thống như HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC và các yêu cầu kỹ thuật khác được tích hợp vào một khung quản lý chung, giúp tăng khả năng kiểm soát, đối chiếu và duy trì tính ổn định trong vận hành.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong quản trị ngành thực phẩm chế biến. Bên cạnh đầu tư vào công suất, doanh nghiệp hiện nay đặt trọng tâm vào kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng chứng minh tiêu chuẩn với các bên liên quan.

NÂNG ĐỘ TIN CẬY CỦA CHUỖI THỰC PHẨM

Tại CPV Food Bình Phước, định hướng chuẩn hóa được cụ thể hóa thông qua chứng nhận CPF Food Standard PS 7818:2023 do Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) đánh giá. CPV Food Bình Phước là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ngoài Thái Lan đạt chứng nhận này.

Khác với các chứng nhận chỉ tập trung vào từng nhà máy riêng lẻ, CPF Food Standard PS 7818:2023 hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành Feed - Farm - Food. Điều này giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực kiểm soát chuỗi bằng một hệ thống có thể đánh giá, đối chiếu và kiểm chứng.

Vai trò của BSI có ý nghĩa quan trọng trong quá trình này. Sự tham gia của một tổ chức tiêu chuẩn tích hợp quốc tế giúp tăng tính minh bạch, khả năng đối chiếu và độ tin cậy của bộ tiêu chuẩn.

Quá trình chuẩn hóa này không chỉ phục vụ một mục tiêu riêng lẻ. Ở thị trường nội địa, hoạt động này góp phần nâng chuẩn về an toàn thực phẩm, minh bạch nguồn gốc và quản trị chất lượng. Ở thị trường quốc tế, đây là cơ sở để sản phẩm chế biến từ Việt Nam đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn.

Hiện sản phẩm thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam đã được cung ứng cho Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Nga và Mông Cổ. Danh sách thị trường này cho thấy năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống, nhưng trọng tâm lớn hơn vẫn là khả năng chuẩn hóa chuỗi sản xuất tại Việt Nam theo cách có thể chứng minh được.

Chuỗi chế biến thực phẩm được vận hành theo hướng chuẩn hóa đồng bộ. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Ở góc độ ngành, câu chuyện CPV Food Bình Phước là một dấu mốc trong chiến lược của C.P. Việt Nam nhằm nâng chuẩn chuỗi thực phẩm chế biến, từ đó góp phần gia tăng độ tin cậy của sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Trong bối cảnh người tiêu dùng, nhà phân phối và cơ quan quản lý ngày càng quan tâm đến minh bạch chuỗi cung ứng, năng lực chuẩn hóa trở thành một lợi thế dài hạn. Doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chuỗi Feed - Farm - Food sẽ có thêm dư địa để nâng giá trị sản phẩm và đóng góp vào mặt bằng tiêu chuẩn mới của ngành thực phẩm chế biến trong nước.

Với C.P. Việt Nam, lợi thế vì vậy không chỉ nằm ở quy mô sản xuất, mà ở khả năng vận hành một chuỗi giá trị tích hợp, có tiêu chuẩn, có cơ chế đánh giá và có khả năng chứng minh. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững hơn của ngành thực phẩm chế biến Việt Nam.