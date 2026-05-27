Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Tháp phải tạo đột phá hạ tầng, cải cách mạnh để mở dư địa tăng trưởng

Tiếp tục chuyến công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 27/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai đầu tư công, cải cách hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển...

Theo báo cáo tại cuộc họp, kinh tế Đồng Tháp tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GRDP ước đạt 6,14%, cao hơn mức bình quân cùng kỳ nhiều năm gần đây.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 51,5% dự toán năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,47%; khu vực dịch vụ tăng 7,57%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 4 tỷ USD.

Đáng chú ý, tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao, với tổng giá trị giải ngân 5 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 2.008,8 tỷ đồng, tương đương 18,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 17,4% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

TẬP TRUNG KHƠI THÔNG CÁC ĐIỂM NGHẼN PHÁT TRIỂN

Đồng Tháp cho biết đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển không gian gắn với liên kết vùng và các trục động lực mới.

Tỉnh đang tập trung triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối khu vực như cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, Cao Lãnh - An Hữu, mở rộng tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đến nay, 18/26 dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ảnh: VGP

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương đang tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, tỉnh đã ban hành nhiều quy định phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tầng nấc trung gian, tăng trách nhiệm người đứng đầu và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đồng Tháp cho biết địa phương đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ công; đồng thời, tăng cường xây dựng dữ liệu dùng chung, phát triển hạ tầng số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua, nhất là trong duy trì ổn định kinh tế vĩ mô địa phương, thúc đẩy đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và giữ vững ổn định xã hội.

Thủ tướng cho rằng Đồng Tháp có nhiều tiềm năng phát triển về nông nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh tiếp tục rà soát các dự án trọng điểm còn chậm tiến độ; chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và huy động nguồn lực xã hội để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Thủ tướng nhấn mạnh Đồng Tháp cần tận dụng tốt hơn các lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng liên vùng và hệ thống logistics đang hình thành để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, tỉnh cần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh; đồng thời, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, tạo điều kiện thu hút đầu tư dài hạn.

ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đồng Tháp tiếp tục coi đầu tư hạ tầng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để mở rộng không gian phát triển mới. Trong đó, cần ưu tiên các dự án giao thông chiến lược, hạ tầng logistics, hạ tầng số và các công trình phục vụ liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai các dự án lớn; đồng thời, chủ động chuẩn bị quỹ đất, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư mới.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục cắt giảm thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và rất cụ thể - Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đồng Tháp quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chú trọng nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới; đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Đối với các kiến nghị của địa phương liên quan đến cơ chế, chính sách, đầu tư hạ tầng và tháo gỡ khó khăn cho một số dự án cụ thể, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng; đồng thời, đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương cũng đến dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.