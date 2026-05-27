Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Hà Lê

27/05/2026, 14:06

Trưa ngày 27/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 – 29/5/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Việt Hùng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và chuyến thăm diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội mới, tạo động lực và xung lực mới nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển ở tầm mức cao hơn, hiệu quả và sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao Thái Lan nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân hai nước trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Theo Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphirom, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan bước sang giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện này không chỉ được Chính phủ hai nước đặc biệt quan tâm mà còn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng hơn.

Phải xây dựng nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ và có tầm nhìn dài hạn

Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản được đặt trong yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và xây dựng nền tảng tri thức quốc gia phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước trong nhiều thập niên tới.

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô

Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 943/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chiều 26/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, cải cách hành chính, phát huy dư địa tăng trưởng mới.

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung lớn gồm: đánh giá toàn diện mô hình phát triển của Việt Nam qua các thời kỳ; phân tích bối cảnh quốc tế và các xu hướng mới; đề xuất cấu trúc và các trụ cột của mô hình phát triển mới; xác định các đột phá để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững...

