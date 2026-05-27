Hệ thống điện quốc gia đang chịu sức ép kỷ lục do nắng nóng gay gắt

Nguyệt Hà

27/05/2026, 13:59

Bộ Công Thương cho biết công suất sử dụng điện của miền Bắc mùa hè năm 2026 tăng 26% so với cùng kỳ chỉ trong vài tuần. Đỉnh phụ tải không còn xảy ra ban ngày mà dịch chuyển sang khung giờ tối, khi điện mặt trời đã tắt và nhiều hồ thủy điện cạn nước. Đây là tổ hợp áp lực mà ngành điện chưa từng đối mặt ở quy mô này....

Nắng nóng kỷ lục đầu mùa hè ở miền Bắc gây áp lực chưa từng có cho hệ thống điện quốc gia,

Cuối tháng 5/2026, nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Bắc. Trong các đợt nắng nóng từ ngày 13–15/5 và 23–27/5, phụ tải điện toàn quốc liên tục xác lập kỷ lục mới. Đến ngày 25/5, theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), công suất cực đại toàn hệ thống đạt 57.120 MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng tiêu thụ điện đạt 1,171 tỷ kWh, tăng 11,8%.

Riêng miền Bắc, mức tăng còn đột biến hơn: công suất cực đại đạt 29.667 MW, tăng 26,2%; sản lượng tiêu thụ đạt 603 triệu kWh, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

ĐỈNH PHỤ TẢI DỊCH CHUYỂN: THÁCH THỨC MỚI CHO VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5/2026, Bộ Công Thương dẫn nhận định của các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế: năm 2026 đang đối mặt với nhiều dị thường khí hậu, và nguy cơ xuất hiện "siêu El Nino" từ tháng 7 tới được đánh giá ở mức khoảng 80%, kéo theo nguy cơ nắng nóng kéo dài, hạn hán và suy giảm lượng nước về các hồ thủy điện.

Theo Bộ Công Thương, điểm đáng lo ngại không chỉ là con số tuyệt đối mà là cấu trúc phụ tải đang thay đổi. Đỉnh phụ tải không còn tập trung vào ban ngày như trước mà đã dịch chuyển mạnh sang khung giờ tối, từ 20h đến 23h, đây là thời điểm điện mặt trời ngừng phát, trong khi nhiều hồ thủy điện nhỏ thiếu nước, khả năng huy động nguồn bị hạn chế đáng kể.

Sự dịch chuyển này phản ánh hành vi tiêu dùng điện thực tế: ban ngày người dân ra ngoài, ban đêm trở về nhà bật điều hòa đồng loạt. Nhưng với hệ thống điện, đây là kịch bản khó xử lý nhất, vì đúng lúc nhu cầu tăng cao nhất lại là lúc các nguồn linh hoạt nhất (thủy điện, điện mặt trời) bị hạn chế hoặc không có.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô làm phức tạp thêm bài toán vận hành. Với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp dự báo tiếp tục tăng cao. Bộ Công Thương nhận định nếu GDP tăng trên 10%, phụ tải điện sẽ tăng tương ứng hoặc cao hơn, tạo áp lực lên cả nguồn điện, lưới truyền tải lẫn công tác điều độ hệ thống, trong một mùa hè mà khí hậu đang không còn dự báo được như trước.

Trước áp lực đó, ngành điện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Về hạ tầng truyền tải, trọng tâm là nâng công suất máy biến áp AT1 Hòa Bình, đưa vào vận hành MBA AT1 T500 Phố Nối và AT7 T220 Hà Đông — những điểm nghẽn truyền tải từ nguồn về phụ tải miền Bắc.

Về thủy điện, NSMO yêu cầu 301/301 nhà máy thủy điện nhỏ miền Bắc điều chỉnh biểu đồ phát điện, ưu tiên tích nước và phát vào khung giờ cao điểm tối. Toàn bộ 3.000 MW công suất của nhóm này đã thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu.

Các tổ máy nhiệt điện than khả dụng được huy động tối đa; một số nguồn điện dầu giá thành cao như Ô Môn I, Thủ Đức, Cần Thơ cũng được huy động để đảm bảo an toàn cung ứng trong giờ cao điểm.

NSMO cũng đề xuất điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường ngay từ tháng 6/2026, tập trung vào khung 17h30 đến 22h30, nhằm tạo tín hiệu giá để người dùng điện điều chỉnh hành vi tiêu dùng.

TIẾT KIỆM ĐIỆN: TỪ KHUYẾN NGHỊ ĐẾN GIẢI PHÁP CÓ CHI PHÍ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thừa nhận: Trong bối cảnh phụ tải tăng trưởng nhanh, các giải pháp kỹ thuật đơn lẻ không đủ để giảm áp lực cho hệ thống nếu thiếu sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài các giải pháp đã được quy định trong Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề xuất thêm một giải pháp có tính hệ thống: dịch chuyển thời gian sử dụng điện, tránh khung giờ cao điểm. Không phải chỉ doanh nghiệp, Bộ đề nghị các cơ quan nhà nước, đơn vị sử dụng điện lớn cùng tính toán phương án điều chỉnh thời gian hoạt động. Bộ đã giao các đơn vị làm việc trực tiếp với địa phương, yêu cầu địa phương phối hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch hạn chế phụ tải trong giờ cao điểm.

Đây là tín hiệu chính sách đáng chú ý: lần đầu tiên giải pháp dịch chuyển giờ làm việc của cơ quan nhà nước được đặt ngang hàng với các giải pháp kỹ thuật trong ứng phó với áp lực điện mùa hè, thay vì chỉ là lời kêu gọi tiết kiệm thông thường.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hướng đi này không phải không có tiền lệ. Nhiều quốc gia tại châu Á và châu Âu đã triển khai các chính sách linh hoạt, có tính bắt buộc trong giai đoạn căng thẳng năng lượng.

Tại Trung Quốc, tỉnh Giang Tô áp dụng chính sách "tiết kiệm điện chính xác" quanh năm thay vì theo mùa, với quy định rõ về nhiệt độ điều hòa tại cơ quan công: không thấp hơn 26°C khi làm mát, không cao hơn 20°C khi sưởi, đồng thời khuyến khích dịch chuyển giờ tiêu thụ qua nền tảng số của lưới điện quốc gia.

Tây Ban Nha đi xa hơn khi ban hành quy định bắt buộc: doanh nghiệp không được bật điều hòa dưới 27°C khi làm mát hoặc trên 19°C khi sưởi; các cửa hàng phải tắt đèn sau 22h.

Bồ Đào Nha thông qua luật áp trần giá điện tạm thời cho hộ gia đình và phần lớn doanh nghiệp.

Đức yêu cầu các địa phương giảm 10% tiêu thụ năng lượng và ngừng chiếu sáng tượng đài ban đêm.

Qatar cho phép 70% nhân viên khu vực công làm việc từ xa từ tháng 3/2026.

Thái Lan triển khai sáng kiến "Energy Saving Plus Plus", khuyến khích làm việc từ xa, tăng họp trực tuyến và điều chỉnh thời gian sử dụng thiết bị điện.

Điểm chung của các chính sách này là đều xử lý bài toán từ phía cầu, không chỉ tăng cung và đặt ra các ràng buộc hoặc tín hiệu giá đủ mạnh để thực sự thay đổi hành vi, không phải chỉ vận động.

Với Việt Nam, bối cảnh khác biệt ở một điểm quan trọng: áp lực điện không chỉ đến từ thời tiết cực đoan, mà đến đồng thời với giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao nhất trong nhiều năm. Nhu cầu điện cho sản xuất và tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng, không phải chỉ trong mùa hè này.

Trong bối cảnh đó, dịch chuyển giờ sử dụng điện và các giải pháp quản lý phía cầu không chỉ là biện pháp ứng phó tình thế mà dần trở thành một phần của bài toán vận hành hệ thống điện dài hạn.

Đảm bảo cung ứng điện, chuẩn bị cho cao điểm mùa khô 2026

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Tính toán kỹ các kịch bản, đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống

Trong xu thế nông nghiệp xanh, hiện đại, Việt Nam và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác về vật tư nông nghiệp. Mối quan hệ này tập trung vào chuyển giao công nghệ, chuẩn hóa chất lượng và kết nối chuỗi giá trị với các đối tác quốc tế...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: "Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tăng trưởng nguồn điện là yêu cầu bắt buộc, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện cho phát triển khoa học, công nghệ, các trung tâm dữ liệu ngày càng lớn và đòi hỏi nguồn điện sạch"...

Mặc dù luôn dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân và tinh thần khởi nghiệp năng động, song cộng đồng doanh nghiệp tư nhân TP.Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nghịch lý: thiếu vắng những tập đoàn lớn đầu đàn và quy mô vốn hóa sụt giảm mạnh. Để không bị tụt hậu, một sự "chuyển trục chiến lược" toàn diện từ cả phía chính quyền lẫn nội tại doanh nghiệp là yêu cầu sống còn...

Nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều niên vụ 2026, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp khơi thông logistics, tạo thuận lợi thông quan và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đã đề ra…

Sản phẩm băng dính có xuất xứ từ Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước Pakistan...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

