Hệ thống điện quốc gia đang chịu sức ép kỷ lục do nắng nóng gay gắt

Cuối tháng 5/2026, nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Bắc. Trong các đợt nắng nóng từ ngày 13–15/5 và 23–27/5, phụ tải điện toàn quốc liên tục xác lập kỷ lục mới. Đến ngày 25/5, theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), công suất cực đại toàn hệ thống đạt 57.120 MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng tiêu thụ điện đạt 1,171 tỷ kWh, tăng 11,8%.
Riêng miền Bắc, mức tăng còn đột biến hơn: công suất cực đại đạt 29.667 MW, tăng 26,2%; sản lượng tiêu thụ đạt 603 triệu kWh, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước.
ĐỈNH PHỤ TẢI DỊCH CHUYỂN: THÁCH THỨC
MỚI CHO VẬN HÀNH HỆ THỐNG
Tại cuộc họp với Ban Tuyên
giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5/2026, Bộ Công Thương dẫn nhận định của các cơ
quan khí tượng trong nước và quốc tế: năm 2026 đang đối mặt với nhiều dị thường
khí hậu, và nguy cơ xuất hiện "siêu El Nino" từ tháng 7 tới được đánh
giá ở mức khoảng 80%, kéo theo nguy cơ nắng nóng kéo dài, hạn hán và suy giảm
lượng nước về các hồ thủy điện.
Theo Bộ Công Thương, điểm đáng lo ngại không chỉ là con số tuyệt đối mà là cấu
trúc phụ tải đang thay đổi. Đỉnh phụ tải không còn tập trung vào ban ngày như
trước mà đã dịch chuyển mạnh sang khung giờ tối, từ 20h đến 23h, đây là thời
điểm điện mặt trời ngừng phát, trong khi nhiều hồ thủy điện nhỏ thiếu nước, khả
năng huy động nguồn bị hạn chế đáng kể.
Sự dịch chuyển này phản ánh hành vi
tiêu dùng điện thực tế: ban ngày người dân ra ngoài, ban đêm trở về nhà bật
điều hòa đồng loạt. Nhưng với hệ thống điện, đây là kịch bản khó xử lý nhất,
vì đúng lúc nhu cầu tăng cao nhất lại là lúc các nguồn linh hoạt nhất (thủy
điện, điện mặt trời) bị hạn chế hoặc không có.
Bối cảnh kinh tế vĩ mô làm phức tạp
thêm bài toán vận hành. Với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, nhu cầu điện
cho sản xuất công nghiệp dự báo tiếp tục tăng cao. Bộ Công Thương nhận định nếu
GDP tăng trên 10%, phụ tải điện sẽ tăng tương ứng hoặc cao hơn, tạo áp lực lên
cả nguồn điện, lưới truyền tải lẫn công tác điều độ hệ thống, trong một mùa hè
mà khí hậu đang không còn dự báo được như trước.
Trước áp lực đó, ngành điện đang
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Về hạ tầng truyền tải, trọng tâm là nâng
công suất máy biến áp AT1 Hòa Bình, đưa vào vận hành MBA AT1 T500 Phố Nối và
AT7 T220 Hà Đông — những điểm nghẽn truyền tải từ nguồn về phụ tải miền Bắc.
Về thủy điện, NSMO yêu cầu 301/301 nhà máy thủy điện nhỏ miền Bắc điều chỉnh
biểu đồ phát điện, ưu tiên tích nước và phát vào khung giờ cao điểm tối. Toàn
bộ 3.000 MW công suất của nhóm này đã thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu.
Các tổ
máy nhiệt điện than khả dụng được huy động tối đa; một số nguồn điện dầu giá
thành cao như Ô Môn I, Thủ Đức, Cần Thơ cũng được huy động để đảm bảo an toàn
cung ứng trong giờ cao điểm.
NSMO cũng đề xuất điều chỉnh
khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường ngay từ tháng 6/2026, tập trung
vào khung 17h30 đến 22h30, nhằm tạo tín hiệu giá để người dùng điện điều chỉnh
hành vi tiêu dùng.
TIẾT KIỆM ĐIỆN: TỪ KHUYẾN NGHỊ ĐẾN
GIẢI PHÁP CÓ CHI PHÍ
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn
Sinh Nhật Tân thừa nhận: Trong bối cảnh phụ tải tăng trưởng nhanh, các
giải pháp kỹ thuật đơn lẻ không đủ để giảm áp lực cho hệ thống nếu thiếu sự
đồng hành của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Ngoài các giải pháp đã được quy định
trong Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề xuất thêm một giải
pháp có tính hệ thống: dịch chuyển thời gian sử dụng điện, tránh khung giờ cao
điểm. Không phải chỉ doanh nghiệp, Bộ đề nghị các cơ quan nhà nước, đơn vị sử
dụng điện lớn cùng tính toán phương án điều chỉnh thời gian hoạt động. Bộ đã
giao các đơn vị làm việc trực tiếp với địa phương, yêu cầu địa phương phối hợp
với các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch hạn chế phụ tải trong giờ
cao điểm.
Đây là tín hiệu chính sách đáng chú
ý: lần đầu tiên giải pháp dịch chuyển giờ làm việc của cơ quan nhà nước được
đặt ngang hàng với các giải pháp kỹ thuật trong ứng phó với áp lực điện mùa hè, thay vì chỉ là lời kêu gọi tiết kiệm thông thường.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hướng
đi này không phải không có tiền lệ. Nhiều quốc gia tại châu Á và châu Âu đã
triển khai các chính sách linh hoạt, có tính bắt buộc trong giai đoạn căng
thẳng năng lượng.
Tại Trung Quốc, tỉnh Giang Tô áp dụng chính sách "tiết
kiệm điện chính xác" quanh năm thay vì theo mùa, với quy định rõ về nhiệt
độ điều hòa tại cơ quan công: không thấp hơn 26°C khi làm mát, không cao hơn
20°C khi sưởi, đồng thời khuyến khích dịch chuyển giờ tiêu thụ qua nền tảng số
của lưới điện quốc gia.
Tây Ban Nha đi xa hơn khi ban hành
quy định bắt buộc: doanh nghiệp không được bật điều hòa dưới 27°C khi làm mát
hoặc trên 19°C khi sưởi; các cửa hàng phải tắt đèn sau 22h.
Bồ Đào Nha thông
qua luật áp trần giá điện tạm thời cho hộ gia đình và phần lớn doanh nghiệp.
Đức yêu cầu các địa phương giảm 10% tiêu thụ năng lượng và ngừng chiếu sáng
tượng đài ban đêm.
Qatar cho phép 70% nhân viên khu vực công làm việc từ xa từ
tháng 3/2026.
Thái Lan triển khai sáng kiến "Energy Saving Plus Plus",
khuyến khích làm việc từ xa, tăng họp trực tuyến và điều chỉnh thời gian sử
dụng thiết bị điện.
Điểm chung của các chính sách này là đều xử lý bài toán từ phía cầu, không chỉ tăng cung và đặt ra các ràng
buộc hoặc tín hiệu giá đủ mạnh để thực sự thay đổi hành vi, không phải chỉ vận
động.
Với Việt Nam, bối cảnh khác biệt ở
một điểm quan trọng: áp lực điện không chỉ đến từ thời tiết cực đoan, mà đến
đồng thời với giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao nhất trong nhiều năm. Nhu cầu
điện cho sản xuất và tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng, không phải chỉ trong mùa hè
này.
Trong bối cảnh đó, dịch chuyển giờ sử dụng điện và các giải pháp quản lý
phía cầu không chỉ là biện pháp ứng phó tình thế mà dần trở thành một phần của
bài toán vận hành hệ thống điện dài hạn.