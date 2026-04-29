C.P. Việt Nam sẵn sàng đón cơ hội xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc

Sau khi Việt Nam và Hàn Quốc hoàn tất đàm phán mở cửa thị trường thịt gà chế biến, C.P. Việt Nam đứng trước cơ hội mở rộng xuất khẩu sang một thị trường có yêu cầu cao về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Việt Nam và Hàn Quốc vừa hoàn tất đàm phán mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến. Trong giai đoạn đầu, mỗi nước có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu sản phẩm này sang thị trường của nhau.

Lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 22/4. Ảnh: Khương Trung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, phu nhân Kim Hae Kyung cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, ngày 21/4, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật.

Việc ký kết diễn ra sau khi hai bên hoàn tất đàm phán mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến. Theo đó, sản phẩm thịt gà chế biến của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Hàn Quốc, đồng thời sản phẩm tương ứng của Hàn Quốc cũng được xuất khẩu sang Việt Nam.

Ngày 22/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa hai nước tại Hà Nội.

MỞ THÊM CƠ HỘI CHO SẢN PHẨM CHẾ BIẾN SÂU

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc hoàn tất đàm phán không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn thể hiện năng lực phối hợp giữa cơ quan quản lý hai nước trong xử lý các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Hàn Quốc là thị trường có yêu cầu cao về kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, kết quả này mở thêm cơ hội cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp đã đầu tư vào chế biến sâu, kiểm soát chuỗi sản xuất.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết trong giai đoạn đầu, mỗi nước sẽ có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Đây là bước khởi đầu để mở rộng quy mô trong thời gian tới, khi có thêm doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Song Miryung đánh giá kết quả lần này là thành quả của quá trình phối hợp chuyên môn và đàm phán kéo dài giữa cơ quan chức năng hai nước. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, hướng tới mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, cho rằng việc hoàn tất đàm phán xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc là dấu mốc quan trọng đối với ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam.

Theo ông, kết quả này phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của ngành, đồng thời cho thấy năng lực sản xuất, chế biến và đáp ứng tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp Việt Nam đã có bước cải thiện.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, tại sự kiện ngày 22/4. Ảnh: Khương Trung.

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết trong quá trình tiếp cận thị trường Hàn Quốc, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y cùng các cơ quan chuyên môn trong việc hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và các điều kiện kỹ thuật liên quan.

C.P. VIỆT NAM CỦNG CỐ NĂNG LỰC TỪ CHUỖI SẢN XUẤT TÍCH HỢP

C.P. Việt Nam hiện vận hành tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, được phát triển theo chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến.

Mô hình sản xuất tích hợp giúp doanh nghiệp kiểm soát quy trình từ đầu vào đến đầu ra, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch bệnh và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đây là nền tảng để sản phẩm thịt gà chế biến tiếp cận các thị trường nhập khẩu với hệ thống tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước được phát triển theo chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food. Ảnh: C.P. Việt Nam.

CPV Food Bình Phước hiện đã cung ứng thịt gà chế biến cho một số thị trường như Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Nga và Mông Cổ. Kinh nghiệm xuất khẩu được xem là lợi thế giúp doanh nghiệp hoàn thiện năng lực sản xuất, chế biến và thích ứng với các yêu cầu nhập khẩu ngày càng cao.

Việc hoàn tất đàm phán xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc không chỉ mở thêm đầu ra cho doanh nghiệp Việt Nam, mà còn tạo động lực để ngành gia cầm chuyển dịch sang chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và nâng giá trị xuất khẩu.

Về dài hạn, việc tiếp cận thêm các thị trường yêu cầu cao như Hàn Quốc được xem là nền tảng để sản phẩm gia cầm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.