Cư dân The Zei chào đón sự xuất hiện của không gian cộng đồng

The Zei là toà chung cư cao ở Mỹ Đình, được đánh giá là toà nhà mang tính biểu tượng của khu vực. Dự án đã tiến hành bàn giao căn hộ, và chào đón những cư dân đầu tiên về an cư từ đầu quý 3/2021. Đây cũng là tòa căn hộ chung cư cao cấp được coi là dự án trọng điểm của thị trường bất động sản cao cấp phía Tây thủ đô, nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà trong suốt thời gian qua.

The Zei sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng, từ bộ tứ vườn xanh trên tầng 42 đến khu trung tâm thương mại 3 tầng khối đế hiện đại. Một trong những điểm sáng “ghi điểm” với khách hàng chính là khu vực không gian cộng đồng với điểm nhấn là: phòng sinh hoạt chung, thư viện và khu co-working. Diện tích lên đến 700m2, tương đương một phòng ballroom của khách sạn 5 sao, không gian cộng đồng The Zei được thiết kế với phong cách kiến trúc mở vừa tối giản, tinh tế lại rất đa năng, hiện đại.

Đây không chỉ là nơi giao lưu, gắn kết tình hàng xóm qua các sự kiện quan trọng của toà nhà, mà còn nổi bật bởi không gian văn hoá đọc với hàng nghìn đầu sách và co-working space đầy tính sáng tạo.

Các khu vực trong không gian cộng đồng The Zei được thiết kế thông minh với vách ngăn di động, cho phép chia nhỏ thành các phòng chức năng khi cần thiết. Không chỉ được trải nghiệm lối sống thời thượng mà từ không gian này, các cư dân còn có môi trường để giao lưu và học hỏi, giúp thế hệ tương lai phát triển cả trí tuệ và nhân cách một cách lành mạnh.

Khi xu hướng làm việc từ xa lên ngôi, chủ đầu tư The Zei đã đi trước đón đầu với không gian co-working hiện đại, nơi các ý tưởng sáng tạo được ươm mầm và vươn xa.

Đặc biệt, thư viện chung nổi bật trong không gian cộng đồng The Zei hứa hẹn là điểm đến yêu thích của mọi gia đình, nơi bố mẹ và con cái cùng nhau vui chơi, giải trí, bổ sung kiến thức để có những trải nghiệm sống tích cực và tìm được tình yêu với văn hóa đọc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Tập đoàn HDMon Holdings và ông Tsuchiya Masahiro - Tổng giám đốc Visaho cắt băng khai trương Không gian cộng đồng The Zei

Tại buổi lễ ra mắt, đại diện chủ đầu tư ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Tập đoàn HDMon Holdings, đã trao tặng bổ sung thêm 1.000 cuốn sách cho đại diện đơn vị quản lý vận hành (QLVH) toà nhà ông Tsuchiya Masahiro - Tổng giám đốc Visaho và bà Quản Thị Thu Nguyệt - đại diện cư dân, nâng tổng số đầu sách tặng tại Thư viện lên đến 2.000 cuốn, góp phần tạo nên một không gian tri thức đa đạng ngay trong lòng The Zei.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Tập đoàn HDMon Holdings trao tặng sách cho đại diện cư dân và đơn vị QLVH toà nhà

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Tập đoàn HDMon Holdings, cho biết: “Ngày hôm nay, chúng tôi đã chứng minh được cho thị trường, cho Quý cư dân rằng dự án The Zei đang được triển khai và hình thành theo đúng concept “Thành phố thẳng đứng”. Không gian cộng đồng này chỉ là một phần tiện ích của The Zei. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ còn rất nhiều điều đặc biệt như: không gian thiền, hệ thống vườn xanh trên tầng 42, trung tâm thương mại tầng khối đế,… Đây đều là những sản phẩm tâm huyết của chúng tôi, tin rằng sẽ không làm các Quý cư dân phải thất vọng.”

Chứng kiến sự đa năng của tiện ích này, ông Tsuchiya Masahiro - Tổng giám đốc Visaho chia sẻ: “Tại Hà Nội tôi biết rất nhiều toà chung cư cao cấp, tuy nhiên một toà nhà có không gian sinh hoạt chung với Thư viện hiện đại như thế này thì rất là hiếm, tức là quan trọng và quý giá với các Quý cư dân. Khi các em nhỏ được nuôi dưỡng và trưởng thành trong một môi trường tốt như thế này, sẽ hoàn thiện được cả về trí tuệ và thể chất, lớn lên sẽ có cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam và thế giới. Chúng tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được quản lý và vận hành toà nhà The Zei này.”

Trên thị trường hiện nay, không nhiều dự án bất động sản được chú trọng đầu tư phòng sinh hoạt cộng đồng chuẩn cao cấp. Tuy nhiên, tại The Zei, không gian cộng đồng được chủ đầu tư coi trọng từ khâu lên ý tưởng thiết kế, thi công, trang trí nội thất và bàn giao tiện ích hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, tính kỹ thuật và thẩm mỹ cao, đem lại giá trị khác biệt cho cư dân.

Sự trau chuốt và tâm huyết của chủ đầu tư đã được cộng đồng cư dân đón nhận. Bà Quản Thị Thu Nguyệt, một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến an cư tại dự án The Zei, đại diện cho các cư dân trong toà nhà ghi nhận tâm huyết của chủ đầu tư. “Tôi cũng đã chọn rất nhiều chung cư, nhưng khi về đây, tôi thực sự thấy rất hài lòng về những tiện ích của chủ đầu tư và công tác quản lý, vận hành toà nhà. Ngày hôm nay, đứng trước không gian cộng đồng này, tôi cảm thấy rất tuyệt vời, đặc biệt cho các thế hệ tương lai. Cảm ơn chủ đầu tư đã tạo nên một môi trường để cư dân chúng tôi sống trọn vẹn hơn và thu hút được các hoạt động gắn kết cộng đồng.”

Kỹ lưỡng trong chất lượng, chỉn chu trong thiết kế, Tập đoàn HDMon Holdings đã thực hiện đúng cam kết “nói thật, làm thật”, cầu toàn từ những chi tiết nhỏ nhất. Không gian cộng đồng sẽ là bước khởi đầu cho hệ thống tiện ích khác biệt theo mô hình thành phố thẳng đứng của toà nhà The Zei. Ở đó, cư dân vừa có thể nghỉ ngơi, làm việc và giải trí, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Bởi vậy, The Zei xứng đáng là nơi an cư đắt giá dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

