Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội giá 20,6 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Đông Anh sau khi khởi công. Dự án gồm 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua, diện tích từ 40–76,6m2, giá bán là 20,6 triệu đồng/m2…

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khu nhà ở cao tầng (nhà ở xã hội) thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Đông Anh có tổng diện tích xây dựng 15.286m2. Công trình dự kiến gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tầng tum thang. Sau khi hoàn thành có thể cung cấp 466 căn hộ, trong đó, 419 căn hộ nhà ở xã hội để bán và 47 căn hộ cho thuê mua, với diện tích từ 40 đến 76,6m2.

Đáng chú ý, giá bán được công bố là 20,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT nhưng chưa tính chi phí bảo trì), phí bảo trì 392.716 đồng/m2. Còn giá thuê mua tạm tính 288.527 đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa có phí bảo trì), mức giá chính thức sẽ được công bố sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định.

Để tham gia mua nhà ở xã hội, người dân cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và các nghị định, thông tư liên quan. Thời gian tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ quý 3/2025, khi dự án đủ điều kiện mở bán.

Sở Xây dựng cho biết khu nhà ở tại xã Đông Anh do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng dự kiến trong quý 4/2026.

Các hộ gia đình, cá nhân được đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án trên là những đối tượng theo quy định tại Điều 76, 77, 78 của Luật Nhà ở 2023 và đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành về nhà ở.

Người đứng đơn trực tiếp cần nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ. Các giấy tờ kèm theo phải nộp bản sao chứng thực. Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.

Trường hợp người nộp hồ sơ thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì nộp giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng trên, để chủ đầu tư có căn cứ ưu tiên hỗ trợ về nhà ở mà không thông qua bốc thăm với một tỷ lệ nhất định.

Nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội thì chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư theo chỉ dẫn được đăng tải công khai trên website của Sở xây dựng Hà Nội và tại trang web chính thức của chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội, không qua sàn trung gian.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định. Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác (kể cả trong quá trình hậu kiểm) sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội, không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Nội.