“Cú sốc Trung Quốc” thứ hai và bài toán sinh tồn của công nghiệp Đức
Trọng Hoàng
19/02/2026, 20:07
Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong công nghệ cao đang tạo ra “cú sốc Trung Quốc” thứ hai, đẩy Đức vào thế phòng thủ trong cuộc cạnh tranh công nghiệp toàn cầu. Xuất khẩu sang Trung Quốc suy giảm mang tính cấu trúc, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc gia tăng sức ép ở các thị trường thứ ba. Câu hỏi đặt ra là liệu Berlin có đủ quyết tâm và công cụ chính sách để đối đầu với đối thủ kinh tế hàng đầu của mình hay không.
Từ lâu, Đức được coi là “công xưởng
công nghệ cao” của châu Âu, với các thế mạnh trong lĩnh vực ô tô, máy móc, hóa
chất và thiết bị công nghiệp. Tuy nhiên, sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc
trong các lĩnh vực này đang làm lung lay vị thế đó. “Cú sốc Trung Quốc” từng
làm thay đổi cấu trúc công nghiệp Mỹ và Anh đầu thế kỷ XXI nay đang lặp lại với
Đức, nhưng với tốc độ và quy mô lớn hơn.
CÚ
SỐC TRUNG QUỐC THỨ HAI: KHÔNG CÒN LÀ CÔNG XƯỞNG GIÁ RẺ
Đối với Đức, cú sốc này diễn ra
trong bối cảnh bất lợi hơn nhiều so với Mỹ và Anh trước đây. Nếu Washington và
London có hàng thập kỷ để điều chỉnh cấu trúc kinh tế và chính sách công
nghiệp thì Berlin chỉ có vài năm để thích nghi với sự chuyển dịch nhanh chóng
của Trung Quốc.
Một dấu mốc biểu tượng là năm 2023,
khi những chiếc xe điện Trung Quốc đầu tiên được vận chuyển đến châu Âu với quy
mô thương mại. Ban đầu, nhiều chuyên gia tin rằng các hãng xe Đức với thương
hiệu lâu đời sẽ không bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng chỉ hơn hai năm sau, các
hãng Trung Quốc đã trở thành lực lượng cạnh tranh gây xáo trộn mạnh trên thị
trường châu Âu, với mức tăng trưởng doanh số ba chữ số tại một số quốc gia.
Điều này phản ánh một thực tế mới:
Trung Quốc không chỉ cạnh tranh về giá, mà còn về chất lượng, công nghệ và tốc
độ đổi mới - những yếu tố từng là lợi thế cốt lõi của Đức.
Một trong những tín hiệu đáng lo
ngại nhất đối với kinh tế Đức là sự suy giảm xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo
phân tích của Rhodium Group, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại New York,
thương mại xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc đã bước vào giai đoạn “suy giảm
mang tính cấu trúc”.
Khác với những biến động chu kỳ thông thường, suy giảm
mang tính cấu trúc hàm ý sự thay đổi lâu dài trong mô hình thương mại và năng
lực cạnh tranh. Điều này đồng nghĩa với việc Đức không thể kỳ vọng vào một sự
phục hồi tự nhiên khi chu kỳ kinh tế đảo chiều.
Theo DW, trong vòng ba năm qua,
khoảng một phần tư kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc đã biến mất.
Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Trung Quốc từng là thị trường xuất khẩu lớn
nhất hoặc lớn thứ hai của Đức trong nhiều năm. Đến năm 2024, Trung Quốc đã tụt
xuống vị trí thứ năm trong danh sách thị trường xuất khẩu của Đức, và xu hướng
suy giảm được dự báo tiếp tục.
Nguyên nhân chính là việc các doanh
nghiệp Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị phần ngay tại thị trường nội địa Trung
Quốc trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp Đức từng thống trị, bao gồm máy móc
công nghiệp, hóa chất và hệ thống phát điện. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính
sách công nghiệp và trợ cấp của nhà nước, các doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ
cạnh tranh về giá mà còn về khả năng tùy biến sản phẩm và tốc độ triển khai.
Nếu không tìm được thị trường thay
thế, DW cảnh báo Đức có thể chứng kiến làn sóng phá sản doanh nghiệp và cắt
giảm việc làm gia tăng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp truyền thống vốn
là trụ cột của nền kinh tế.
TRUNG
QUỐC TẤN CÔNG THỊ TRƯỜNG THỨ BA
Áp lực cạnh tranh đối với Đức không
chỉ đến từ thị trường Trung Quốc mà còn từ các thị trường thứ ba. Tại châu Á,
Mỹ Latinh và châu Phi, các doanh nghiệp Trung Quốc đang giành thị phần từ các
công ty Đức bằng cách cung cấp sản phẩm với mức giá thấp hơn đáng kể, đồng thời
cải thiện chất lượng và dịch vụ hậu mãi.
Đây là một thách thức đặc biệt lớn
đối với mô hình xuất khẩu của Đức, vốn phụ thuộc mạnh vào các thị trường ngoài
châu Âu. Khi Trung Quốc mở rộng dấu chân thương mại và đầu tư tại các nền kinh
tế mới nổi, các doanh nghiệp Đức phải cạnh tranh không chỉ về sản phẩm mà còn
về tài chính, logistics và ngoại giao kinh tế - những lĩnh vực mà Trung Quốc
đang triển khai chiến lược toàn diện.
Sự cạnh tranh này còn được khuếch
đại bởi sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), các ngân hàng chính sách của
Trung Quốc và các doanh nghiệp nhà nước lớn, tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ xuất
khẩu và đầu tư mà các doanh nghiệp Đức khó có thể sánh kịp.
Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính
thức đầu tiên của Thủ tướng Friedrich Merz tới Trung Quốc mang ý nghĩa đặc biệt
quan trọng. Ông được kỳ vọng sẽ cân bằng giữa việc khẳng định tầm quan trọng
của Trung Quốc đối với công nghiệp Đức và thúc giục Bắc Kinh giải quyết những
quan ngại lâu dài về tiếp cận thị trường và dư thừa công suất.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của
Merz là giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng chiến lược,
bao gồm đất hiếm, vật liệu pin, chip bán dẫn, tiền chất dược phẩm và phần mềm
công nghiệp cốt lõi. Đây là những lĩnh vực mà Trung Quốc đang nắm giữ lợi thế
lớn, thậm chí mang tính độc quyền.
Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng hai
phần ba sản lượng đất hiếm toàn cầu và khoảng 90% năng lực tinh luyện. Việc Bắc
Kinh áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang EU và Mỹ trong năm qua đã gây gián
đoạn chuỗi cung ứng ngành ô tô và công nghiệp công nghệ cao ở cả hai bờ Đại Tây
Dương, qua đó làm nổi bật rủi ro địa kinh tế của sự phụ thuộc này.
EU
TĂNG CƯỜNG HÀNG RÀO PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
Đối mặt với thách thức từ Trung
Quốc, Đức không thể hành động đơn lẻ mà cần sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu.
Tại hội nghị về năng lực cạnh tranh gần đây, các lãnh đạo EU đã ủng hộ một
chương trình nghị sự công nghiệp cứng rắn hơn, bao gồm chính sách “Mua hàng
châu Âu” trong mua sắm công và các biện pháp đối phó với cạnh tranh không công
bằng.
Ủy ban châu Âu cũng đã công bố các
cuộc điều tra mới và các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm xử lý méo mó thị
trường do chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Các công cụ như thuế chống bán
phá giá, thuế chống trợ cấp và cơ chế kiểm soát đầu tư đang được tăng cường để
bảo vệ ngành công nghiệp châu Âu.
Song song với đó, EU đang thúc đẩy
các thỏa thuận thương mại với Ấn Độ và các nền kinh tế Mỹ Latinh nhằm đa dạng
hóa thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp châu Âu, bao gồm cả Đức. Đây được coi
là một phần của chiến lược “giảm rủi ro” thay vì “tách rời” khỏi Trung Quốc.
Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ đa
dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng là chưa đủ. EU cần xây dựng một chiến
lược phòng thủ công nghiệp rõ ràng, phối hợp với các đối tác cùng chí hướng để
đối phó với cạnh tranh từ Trung Quốc.
Nỗi lo lớn nhất của Đức là nguy cơ
“phi công nghiệp hóa”, khi các ngành sản xuất cốt lõi mất khả năng cạnh tranh
và bị thay thế bởi các đối thủ nước ngoài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến
tăng trưởng kinh tế mà còn đến ổn định xã hội và chính trị, bởi ngành công
nghiệp là nguồn cung việc làm chất lượng cao và là nền tảng của mô hình phúc
lợi xã hội Đức.
“Cú sốc Trung Quốc” thứ hai đang
buộc Đức phải đối mặt với những lựa chọn chiến lược khó khăn. Một mặt, Trung
Quốc vẫn là thị trường và đối tác kinh tế quan trọng đối với nhiều tập đoàn
Đức. Mặt khác, sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc đang tạo ra rủi ro kinh tế
và địa chính trị ngày càng rõ rệt.
Trong ngắn hạn, Berlin có thể tìm
cách ổn định quan hệ với Bắc Kinh và giảm thiểu xung đột thương mại. Trong dài
hạn, Đức và EU sẽ phải xây dựng một chiến lược công nghiệp mới, kết hợp giữa
đổi mới công nghệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và các biện pháp phòng vệ thương
mại.
Câu hỏi quan trọng không chỉ là liệu
Đức có thể cạnh tranh với Trung Quốc hay không, mà còn là liệu mô hình toàn cầu
hóa hiện tại có đang bước vào một giai đoạn mới, nơi chính sách công nghiệp và
địa chính trị trở thành yếu tố quyết định.
“Cú sốc Trung Quốc” thứ hai không chỉ là một câu
chuyện về cạnh tranh thương mại mà là một bước ngoặt địa kinh tế. Đối với Đức,
đây là phép thử lớn nhất đối với mô hình kinh tế dựa trên công nghiệp và xuất
khẩu trong nhiều thập kỷ qua.
Thành công hay thất bại trong việc đối phó với
thách thức này sẽ không chỉ định hình tương lai của nền kinh tế Đức, mà còn ảnh
hưởng đến cấu trúc kinh tế châu Âu và trật tự thương mại toàn cầu trong kỷ
nguyên hậu toàn cầu hóa
Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?
Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu tại New Delhi đang trở thành diễn đàn thể hiện rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận quản trị trí tuệ nhân tạo giữa các chính phủ và tập đoàn công nghệ. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị nhấn mạnh chủ quyền công nghệ và an toàn, giới công nghệ kêu gọi tránh tập trung quyền lực và thúc đẩy “dân chủ hóa AI”
Airbus có một năm tốt chưa từng thấy
Dù đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ Boeing, Airbus vẫn duy trì được vị thế thương mại mạnh mẽ với lợi nhuận và lượng đơn hàng kỷ lục...
Lạm phát ở Nhật Bản sụt mạnh, triển vọng lãi suất BOJ càng khó đoán
Áp lực lạm phát giảm bớt có thể khiến BOJ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc quyết định thời điểm của đợt tăng lãi suất tiếp theo...
Mỹ thâm hụt thương mại 901 tỷ USD trong năm 2025 dù thuế quan tăng mạnh
Bất chấp các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm không đáng kể...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: